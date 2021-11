CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come vedere Sinner-Alcaraz – La cronaca di Herbert-Alcaraz

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy. Una partita che vale molto più simbolicamente: si tratta di un inizio di una rivalità destinata a ripetersi nei prossimi anni.

Sinner si gioca la qualificazione alle ATP Finals: l’altoatesino è padrone del proprio destino, essendo numero 8 della race e quindi attualmente qualificato. L’azzurro poteva mettere una serie ipoteca arrivando in finale a Vienna, ma in semifinale è arrivata la rocambolesca sconfitta contro Frances Tiafoe quando era avanti 6-3 3-0 15-40 e aveva servito per il match. L’allievo di Riccardo Piatti a livello indoor viene, oltre che dalla semifinale nella capitale austriaca, dai successi ad Anversa e Sofia.

L’avversario non è certamente dei più agevoli: Alcaraz ha speso tanto al primo turno per battere Pierre-Hugues Herbert in quasi tre ore (6-7 7-6 7-5), ma viene da un ottimo periodo di forma. Il classe 2003 spagnolo a Vienna ha messo in fila Daniel Evans, Andy Murray e Matteo Berrettini, prima di arrendersi ad Alexander Zverev. L’iberico è al debutto assoluto nel tabellone principale di questo torneo.

I due si sono già sfidati nel 2019 nel Challenger di Alicante: vinse Alcaraz 6-2 3-6 6-3, ma era un Sinner che veniva da 16 vittorie consecutive e tre tornei vinti. Già due anni e mezzo dopo il mondo è cambiato ed entrambi sono già ai massimi livelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Alcaraz, prestigiosissimo secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy. Il match è programmato come quarto sul Campo 1 a partire dalle 11.00, noi vi aggiorneremo sull’orario di inizio della partita. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer