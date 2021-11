Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, che ha goduto di un bye all’esordio, se la dovrà dunque vedere con lo spagnolo, capace di battere in rimonta il combattivo francese Pierre-Hugues Herbert dopo quasi tre ore di battaglia.

Il 18enne, attuale numero 35 del ranking ATP, sarà un ostacolo decisamente impegnativo per il nostro portacolori. Jannik Sinner, reduce dalla semifinale persa nel torneo ATP 500 di Vienna e ora numero 9 al mondo, scenderà in campo mercoledì 3 ottobre per fronteggiare l’iberico.

Potrebbe essere il primo atto di una rivalità che ci terrà compagnia nei prossimi anni. L’altoatesino ha bisogno di vincere per conquistare punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals, dando come sempre un occhio ai suoi avversari diretti per l’acceso alla kermesse di Torino. C’è un precedente tra i due giocatori, datato 2 marzo 2019: trentaduesimi di finale del Challenger di Alicante, si impose il padrone di casa in tre set sulla terra rossa. Da quel momento è passata una vita agonistica.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz, secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-ALCARAZ: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE:

Orario da definire Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

SINNER-ALCARAZ: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky. Le reti predisposte per l’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Tennis (canale 205): palinsesto dettagliato ancora da comunicare.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

