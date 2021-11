Ranking ATP, Jannik Sinner scivola al 10° posto. Proiezioni classifica: pericolo Norrie

Jannik Sinner ha perso l’attesissima sfida contro Carlos Alcaraz, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano ha tenuto testa allo spagnolo, il quale è però stato più solido nei momenti cruciali: nel tie-break nel primo set ha giganteggiato, poi sul 5-5 della seconda frazione ha saputo conquistare un break micidiale per regalarsi una bella vittoria sul cemento indoor della capitale francese.

La sconfitta odierna ha delle ripercussioni enormi sul finale di stagione dell’altoatesino: la rincorsa alle ATP Finals si fa decisamente più complessa (bisognerà sperare che il norvegese Casper Ruud e/o il polacco Hubert Hurkacz non facciano molta strada in terra transalpina, in modo da potersi giocare il tutto per tutto nel torneo ATP 250 di Stoccolma) e il piazzamento nel ranking ATP peggiora inevitabilmente.

Jannik Sinner era entrato in top-10 per la prima volta in carriera appena due giorni fa, issandosi al nono posto in graduatoria dopo aver vinto i 250 di Sòfia e Anversa e aver perso la semifinale del 500 di Vienna contro Frances Tiafoe in maniera rocambolesca. Il 20enne scivola indietro di una posizione nel ranking aggiornato in tempo reale e al momento è decimo con 3395 punti all’attivo, visto che il polacco Hubert Hurkacz lo ha superato grazie alla qualificazione agli ottavi di Parigi-Bercy (3436 punti).

L’azzurro rischia di uscire dalla top-10, deve stare attento a quello che faranno il britannico Cameron Norrie (ora dodicesimo, 2945 punti punti) e l’argentino Diego Schwartzman (ora tredicesimo, 2625 punti). Norrie potrebbe superarlo se riuscisse ad accedere alla finale del torneo transalpino (3455 punti o 3855 in caso di trionfo), mentre Schwartzman avrebbe bisogno di vincere il Masters 1000 di Parigi-Bercy per superarlo (3580 punti).

Il britannico è atteso dall’ottavo di finale con lo statunitense Taylor Fritz, poi rischia il durissimo quarto di finale col serbo Novak Djokovic (il numero 1 al mondo incrocerà il vincente di Mannarino-Monfils). Il sudamericano è impegnato nel secondo turno contro lo statunitense Marcos Giron e poi avrebbe il norvegese Casper Ruud (battendolo farebbe un piacere a Sinner), prima di un possibile quarto col tedesco Alexander Zverev.

RANKING ATP JANNIK SINNER:

In base ai risultati del Masters 1000 di Parigi-Bercy:

10° posto se Cameron Norrie non va in finale e Diego Schwartzman non vince il torneo.

11° posto se Cameron Norrie va in finale o Diego Schwartzman vince il torneo.

12° posto se Diego Schwartzman vince il torneo battendo Cameron Norrie in finale.

