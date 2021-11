Parigi-Bercy 2021, Jannik Sinner sfiderà Carlos Alcaraz al secondo turno. Lo spagnolo vince la battaglia con Herbert

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista italiano, che ha goduto di un bye all’esordio, se la dovrà dunque vedere con lo spagnolo, capace di battere in rimonta il combattivo francese Pierre-Hugues Herbert. Il giovane fuoriclasse iberico, annunciato fenomeno del futuro, si è imposto col punteggio di 6-7(4), 7-6(2), 7-5 dopo due ore e 55 minuti di autentica battaglia sul cemento indoor della capitale transalpina.

Il 18enne, attuale numero 35 del ranking ATP, sarà un ostacolo decisamente impegnativo per il nostro portacolori. Jannik Sinner, reduce dalla semifinale persa nel torneo ATP 500 di Vienna e ora numero 9 al mondo, scenderà in campo domani (mercoledì 3 ottobre) per fronteggiare lo spagnolo per la prima volta in carriera: potrebbe essere il primo atto di una rivalità che ci terrà compagnia nei prossimi anni. L’altoatesino ha bisogno di vincere per conquistare punti fondamentali in ottica qualificazione alle ATP Finals, dando come sempre un occhio ai suoi avversari diretti per l’acceso alla kermesse di Torino.

Alcaraz ha rubato il servizio al rivale nel sesto gioco del primo set, ma Herbert ha prontamente rimediato nel gioco successivo e ha poi dominato il tie-break. Nel secondo set si è seguito il regolare susseguirsi dei servizi, anche se il padrone di casa ha concesso due palle break (una nel terzo e una nel settimo gioco) e il spagnolo ne ha dovuta annullare una nel quarto game, giganteggiando poi nel tie-break; terzo set ricco di colpi di scena con break dell’iberico per il 4-2, pronto contro-break del francese che ha però perso il servizio nel dodicesimo e decisivo gioco.

Da segnalare gli 8 aces di Herbert contro i 2 di Alcaraz, a fronte però anche di un 10-2 nel computo dei doppi falli. Alcaraz ha servito col 62% di prime, salvando 3 palle break sulle 5 offerte (8 su 11 per Herbert).

Foto: Lapresse