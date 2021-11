Il cammino di Jannik Sinner verso Torino ha subito una brusca frenata e probabilmente si è quasi interrotto. L’altoatesino si è arreso allo spagnolo Carlos Alcaraz nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy ed è una sconfitta durissima per il nativo di San Candido, che ha visto quasi compromesse le sue speranza di giocare le ATP Finals in questa stagione.

Si sapeva che quella di oggi fosse una partita davvero molto complicata per Sinner, che si trovava di fronte un avversario tostissimo, forse uno dei peggiori da incontrare al momento. Carlos Alcaraz è un talento ormai in rampa di lancio e che si prepara ad entrare in una certe élite del tennis mondiale, dimostrando anche oggi contro Jannik le sue enormi qualità. E’ stato un match combattuto, deciso anche dai dettagli visto il punteggio (7-6 7-5).

La speranza ora per Sinner è quella che soprattutto Hubert Hurkacz e Cameron Norrie non facciano troppa strada sul cemento parigino, mentre ormai solo la matematica lo tiene in corsa per un sorpasso a Casper Ruud. Il polacco, soprattutto, ed il britannico sono stati premiati dalla fortuna, con un tabellone sicuramente molto più agevole almeno fino agli ottavi rispetto a quello del nativo di San Candido.

Norrie ha cominciato dal primo turno, ma il match con l’argentino Delbonis era una formalità. Anche il secondo turno contro l’americano Opelka ad ora non è una partita da enormi fatiche, visto il rendimento delle ultime settimane del gigante americano. Il vero ostacolo per il vincitore del Masters 1000 di Miami. La Dea Bendata ha invece proprio guidato la strada ad Hurkacz, che si è trovato un’autostrada addirittura verso le semifinali.

Hurkacz ha battuto l’americano Tommy Paul e domani affronterà il tedesco Dominik Koepfer. In caso di vittoria addirittura il polacco si troverebbe di fronte il vincente del derby australiano tra Popyrin e Duckworth. Avversari ampiamente alla porta del numero dieci del mondo, agevolato anche dal ritiro di Stefanos Tsitsipas per un infortunio al gomito.

Torino adesso sembra essere davvero molto lontana e mai come questa volta servirebbe un colpo di fortuna…

Foto: LaPresse