Proiezioni Jannik Sinner ATP Finals: cosa deve succedere per restare in corsa e giocarsi tutto a Stoccolma. Hurkacz può chiudere i conti a Bercy

Oggi si è giocata gran parte del secondo turno del Masters di Parigi-Bercy, e con sei posti alle ATP Finals assegnati, per le ultime due caselle sono rimasti in ballo soltanto quattro tennisti, escludendo l’iberico Rafael Nadal, che ha posto fine al suo 2021.

In corsa restano così il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, Jannik Sinner ed il britannico Cameron Norrie, mentre il canadese Félix Auger-Aliassime è stato eliminato ed ha detto addio ai sogni di qualificazione. Purtroppo però anche Jannik Sinner è uscito di scena.

Per estromettere Sinner dalla corsa alle ATP Finals già in Francia serve che due tra Ruud, Hurkacz e Norrie conservino più di 250 punti di margine sull’azzurro: impresa difficile da compiere per due dei tre tennisti in questione, a meno di una serie di incastri favorevoli.

Resta possibile che la volata si decida la settimana successiva con l’ATP 250 di Stoccolma. Ruud per non doversi più preoccupare di Sinner dovrebbe battere domani lo statunitense Marcos Giron, mentre Hurkacz dovrebbe arrivare in semifinale, battendo domani il tedesco Dominik Koepfer e venerdì il vincitore del derby australiano Popyrin-Duckworth.

Anche il britannico Cameron Norrie potrebbe rendersi irraggiungibile per Sinner, ma per riuscirci dovrebbe arrivare in finale, superando domani lo statunitense Taylor Fritz, ai quarti probabilmente il serbo Novak Djokovic, ed in semifinale il polacco Hurkacz. Sinner deve sperare che non si compiano due di queste tre eventualità.

CLASSIFICA ATP RACE AL 3 NOVEMBRE 2021

7 Casper Ruud NOR 3185

8 Hubert Hurkacz POL 3045

————————————————————-

9 Jannik Sinner ITA 3015

10 Rafael Nadal ESP 2985

11 Cameron Norrie GBR 2945

TABELLA RACE PARIGI-BERCY

JANNIK SINNER SAREBBE DEFINITIVAMENTE ELIMINATO PRIMA DI STOCCOLMA SE…

Jannik Sinner è a quota 3015 e vincendo a Stoccolma arriverebbe a quota 3255 nella Race. Dunque Sinner sarebbe definitivamente eliminato dalla corsa alle Finals prima del torneo ATP 250 della prossima settimana se si verificassero a Parigi-Bercy contemporaneamente almeno due dei tre seguenti casi:

a) Casper Ruud si qualifica ai quarti di finale (3275);

b) Hubert Hurkacz si qualifica alle semifinali (3315);

c) Cameron Norrie si qualifica alla finale (3455).

Nel caso in cui non si verificassero contemporaneamente almeno due delle tre circostanze appena citate, Sinner sarebbe ancora in corsa per un posto alle ATP Finals.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer