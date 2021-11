Jannik Sinner potrebbe partecipare alle NextGen Finals se l’Atp di Stoccolma diventasse irrilevante

Situazione complicata per Jannik Sinner. L’uscita di scena dal Masters1000 di Parigi-Bercy per mano dello spagnolo Carlos Alcaraz complica molto il raggiungimento del traguardo delle ATP Finals.

Il classe 2001 del Bel Paese, nell’aggiornamento virtuale della Race, è già nono alle spalle del polacco Hubert Hurkacz e, sulla base di quello che faranno il polacco e il britannico Cameron Norrie nel torneo francese (11° nella classifica citata), l’azzurro con il proprio staff deciderà se prenderà parte al prossimo torneo di Stoccolma o alle Next Gen ATP Finals di Milano.

Sinner, come precisato in conferenza stampa, starà alla finestra perché il desiderio è comunque quello di chiudere il 2021 giocando. Non c’è alcuna intenzione di archiviare il tutto in attesa di quello che verrà fuori dal 1000 transalpino.

La sconfitta di oggi contro Alcaraz è sicuramente spiegabile in tanti modi ed è innegabile che darà spunti su cui riflettere. L’iberico, nonostante sia di due anni più giovane, ha messo in mostra un gioco più completo. Un fattore che lo stesso Jannik ha sottolineato poco dopo la partita. Pertanto, nel caso in cui l’italiano fosse presente al torneo di Milano vi potrebbe anche essere un nuovo confronto con l’allievo di Juan Carlos Ferrero.

Foto: LaPresse