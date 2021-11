CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.36 La nostra DIRETTA LIVE del primo atto a livello Atp fra Sinner e Alcaraz finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi e commenti su questo match. Un caro saluto e a presto!

18.35 Si complicano le questioni per le Finals per Jannik Sinner: l’azzurro dovrà andare a cercare i punti a Stoccolma per arrivare a Torino. In questo momento gli sono davanti Ruud e Hurkacz e Norrie bussa a 70 punti di distanza.

18.34 Per Alcaraz ci sarà Hugo Gaston domani come ultimo match sul Campo Centrale: un’altra buona occasione per lo spagnolo per andare molto avanti in questo torneo.

18.32 80% di rendimento con la prima di servizio per Alcaraz: lo spagnolo ha ceduto solo una volta il servizio in tutto il match. Non basta a Sinner una buona resa con la battuta (61% con la prima, 58% con la seconda).

18.30 Non ha granché da rammaricarsi Sinner: ha tenuto bene il campo ed è rimasto agganciato alla partita nel secondo set quando è stato spesso sull’orlo del baratro. Un gratuito in più per l’azzurro: 26 contro 25. I vincenti premiano lo spagnolo: 24 a 13.

FINISCE COSI’!!! CARLOS ALCARAZ BATTE JANNIK SINNER 7-6 7-5 E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE!

40-30 Prima solida ad uscire: match point per Alcaraz!

30-30 Lo smash di Sinner dopo il recupero sulla palla corta! Non è finita finché non è finita!

30-15 Sbaglia con il rovescio Sinner la risposta!

15-15 PROGRESSIONE E ATTACCO IN CONTROTEMPO! Da manuale Alcaraz.

0-15 La resistenza di Sinner con il rovescio! Non vuole mollare l’azzurro!

5-6 BREAK ALCARAZ!! L’iberico tiene botta su tutte le bordate di Sinner e si guadagna la possibilità di servire per volare agli ottavi di finale.

15-40 Arriva in corsa sul dritto Sinner e sbaglia: due palle break per Alcaraz che può andare a servire per il match.

15-30 Un altro errore per Sinner con il dritto: situazione delicatissima.

15-15 Chiude Sinner sulla smorzata di Alcaraz!! Grande dritto!

0-15 Se ne va il dritto di Sinner dietro al servizio: la partenza in questo undicesimo gioco non è rassicurante.

5-5. Dopo il game complicato precedente al servizio, stavolta lo spagnolo non soffre.

40-15 Troppa fretta nell’uscita di dritto Alcaraz.

40-0 Scappa via il rovescio di Sinner: tre palle per il 5-5.

30-0 Rovescio pesante, robusto di Alcaraz sull’accelerazione di Sinner.

15-0 Prima ad aprirsi il campo e dritto in sicurezza dalla parte opposta.

5-4. Prima robusta e Sinner tiene ancora il servizio! Fondamentale restare avanti nel secondo parziale!

40-15 Risposta a tutto braccio di Alcaraz che ha fatto un buco per terra!

40-0 Ancora il servizio ad aiutarlo!

30-0 Prima ad uscire vincente!! Si scuote Sinner!

15-0 CHE PUNTO HA VINTO SINNER!! Difese pazzesche di Alcaraz, ma l’azzurro piazza una grande smorzata e poi chiude sotto rete!

4-4. Esce bene ai vantaggi da questo game Alcaraz! Lo spagnolo ha servito meno prime in questo turno di battuta, ma si è comunque salvato.

A-40 Di un soffio largo il dritto in cross di Sinner! In corsa ha provato a rischiare: gli è andata male.

40-40 Risponde ancora bene Sinner sul kick di Alcaraz!

A-40 Prima ad uscire che dà il punto diretto ad Alcaraz!

40-40 Risposta aggressiva di Sinner!! Si allunga questo game!

40-30 Largo il dritto di Alcaraz da sbilanciato!

40-15 Strappa con il rovescio Sinner: lo spagnolo può uscire indenne anche da questo game.

30-15 Arriva Sinner sulla smorzata, ma Alcaraz riesce a passare.

15-15 NOOOOOOOO!!! Aveva risposto sulla riga Sinner, ma sciupa tutto con il dritto successivo!

0-15 Sbaglia Alcaraz con il dritto!! Sinner si carica nuovamente!

4-3. Finalmente un turno di battuta sereno per Sinner! Dopo aver annullato diverse chance, l’azzurro rimane davanti.

40-0 Ancora una seconda carica dà il punto a Sinner: tre chance per il 4-3.

30-0 Fortunatamente esce di pochi centimetri la risposta in allungo di Alcaraz.

15-0 Per una volta Alcaraz si fa prendere dalla fretta sul dritto.

3-3. Nastro di Alcaraz con il passante: l’iberico a zero tiene il turno di battuta.

40-0 Pressione costante per lo spagnolo con qualsiasi colpo.

30-0 Servizio ad uscire e dritto lungolinea vincente: impeccabile Alcaraz.

15-0 Gioca con i piedi incollati alla riga Alcaraz, martellando incessantemente con il dritto.

3-2. GRAN DRITTO IN AVANZAMENTO DI SINNER! Annulla altre tre palle break e rimane avanti in questo secondo set il sudtirolese!

A-40 Prova ad anticipare la risposta Alcaraz, Sinner gioca un grande passante di rovescio.

40-40 Secondo doppio fallo della partita che arriva sulla palla game!

A-40 Kick esterno esasperato e drittone lungolinea vincente!

40-40 SERVIZIO AL CENTRO VINCENTE DI SINNER!! La battuta sta tenendo a galla l’azzurro.

40-A Si fa trovare scarico sulle gambe Sinner al momento dell’impatto del rovescio: terza palla break.

40-40 PRIMA ESTERNA VINCENTE!!! SI SALVA CON IL SERVIZIO SINNER!

30-40 Si difende ancora con un’ottima seconda Sinner!

15-40 Erroraccio con il dritto in avanzamento per Sinner! Due palle break per lo spagnolo dopo le tre consecutive di prima.

15-30 Fa giocare due volée a Sinner, Alcaraz, e la seconda è fatale all’azzurro. Difesa stoica dello spagnolo.

15-15 Ancora poco reattivo nel cercare il rovescio Sinner.

15-0 Seconda carica e profonda di Sinner!

2-2. Dai teloni Alcaraz trova un dritto carico ed alto, difficilissimo da controllare per Sinner.

40-15 Spinge a tutta Alcaraz sul dritto dietro al servizio: due palle per l’aggancio.

30-15 Gioca una palla corta intelligente ed accorta Alcaraz: arriva in ritardo Sinner.

15-15 Concede qualcosa Alcaraz: quarto doppio fallo del match.

15-0 In allungo in mezza caduta mette la palla sulla riga Alcaraz!

2-1. L’azzurro urla!! Game fondamentale tenuto da Sinner che si porta avanti in questo secondo set rimontando da 0-40.

A-40 Quinto ace per Sinner! Riga piena al centro!

40-40 Pigro con i piedi Sinner in uscita dal servizio: non si esce da questo game.

A-40 Scappa in lunghezza il recupero di dritto dello spagnolo! Si carica Sinner!

40-40 PRIMA ESTERNA E DRITTO! Fondamentali questi tre punti per Sinner!

30-40 Prima al centro e dritto lungolinea dal centro del campo! Sinner non ci sta!

15-40 Stavolta esaspera nella spinta del dritto il murciano.

0-40 DRITTO CHE FA LE BUCHE PER TERRA DI ALCARAZ!! Tre palle break!

0-30 Non entra Sinner su un dritto comodo e lo spagnolo riconquista campo con un colpo carico.

0-15 Commette un errore Sinner dietro al servizio: sbagliata l’esecuzione del dritto.

1-1. Non si lascia impressionare dalla carica di Sinner lo spagnolo. Alcaraz tiene il servizio senza problemi.

40-15 Un’altra prima ad uscire che trova un angolo acuto.

30-15 Buona prima esterna per lo spagnolo.

15-15 Smorzata chirurgica di Alcaraz! Che manualità!

0-15 Rispostona di dritto di Sinner!! L’azzurro carica il pubblico!

1-0. Sulla riga il rovescio di Sinner! L’italiano parte bene nel secondo set e prova a rimettersi in carreggiata!

40-30 Scappa di poco in lunghezza il dritto d’attacco di Sinner.

40-15 Servizio ad uscire e lungolinea vincente: ottimo uno-due.

30-15 Gran dritto in spinta di Sinner dopo il servizio!

15-15 CHE RECUPERO SI E’ INVENTATO ALCARAZ! Sinner però doveva coprire meglio la rete sul cross dello spagnolo.

15-0 La gara di slice la vince Sinner in questa occasione.

INIZIO SECONDO SET

17.29 Sinner è andato in bagno per cercare di resettare le idee dopo il primo set.

17.27 Più vincenti per Alcaraz (15-13) e meno gratuiti (15-19). Lo spagnolo raccoglie l’81% dalla prima di servizio contro il 65% di Sinner.

1-7 ALCARAZ PRIMO SET! Lo spagnolo, anche con un pizzico di fortuna, si guadagna il primo parziale al tiebreak.

6-1 Alcaraz. Incredibile! Passante di Alcaraz che viene deviato dal nastro e finisce sulla riga! Cinque set point.

5-1 Alcaraz. Doppio fallo deleterio per Sinner in questo momento, il primo della partita. Adesso la rimonta è complicatissima in questo tiebreak.

4-1 Alcaraz. Stavolta lo spagnolo sbaglia con il rovescio: Sinner riesce a recuperare uno dei due minibreak di ritardo.

4-0 Alcaraz! Rovescio lungolinea, smorzata e schiaffo a due mani al volo! Meglio di così non si può giocare.

3-0 Alcaraz! Incredibile lo spagnolo!! Sempre in spinta con il dritto, ha preso tutti gli angoli possibili immaginabili!

2-0 Alcaraz. Va centrale con lo schiaffo al volo Sinner e Alcaraz colpendo male si inventa un lob vincente.

1-0 Alcaraz. Nastro malevolo nei confronti di Sinner che vanifica la risposta.

6-6. SI VA AL TIEBREAK! Giusto al termine di un primo set tirato.

40-30 Arriva scoordinato a colpire il rovescio Sinner: altra palla per andare al tiebreak.

40-15 Quarto ace per Sinner! Fondamentale in questo momento!

30-15 Forza la seconda Sinner e il rischio paga!

15-15 Si avvicina ancora alla rete Sinner e gioca una demi volée non facile: passa Alcaraz.

15-0 Lungo di pochissimo il rovescio di Alcaraz.

5-6. Prova ancora la soluzione lungoriga, ma stavolta Sinner sbaglia. Altro game delicato adesso per l’italiano.

40-15 Seconda ad uscire sulla riga, dritto a tutto braccio e benedizione a rete.

30-15 Risponde corto Sinner ed offre la possibilità ad Alcaraz di prendere un buon angolo con il rovescio.

15-15 LUNGOLINEA DEVASTANTE DI SINNER CON IL ROVESCIO! CHE COMODINO!

15-0 La finta di Alcaraz! Palla bassissima offerta da Sinner, lo spagnolo cela una controsmorzata e poi gioca lungolinea in chop.

5-5. Due ace di fila per Sinner! Molto bravo l’altoatesino a risalire dallo 0-15.

40-15 Secondo ace per Sinner!

30-15 Sbaglia il rovescio Alcaraz in larghezza.

15-15 Riesce a sfondare Sinner! Martella con il dritto e fa breccia sulla resistenza dello spagnolo.

0-15 Passante bassissimo di Alcaraz in spaccata e Sinner non controlla la volée: grave errore.

4-5. Indeciso sul dritto in avanzamento Sinner: l’azzurro adesso è chiamato a servire per rimanere nel set.

40-15 Sul nastro la risposta di Sinner: Alcaraz si può portare sul 5-4.

30-15 Prima vincente per Alcaraz al centro.

15-15 DRITTO DI SINNER! Risposta fra i piedi e sventaglio micidiale!

15-0 Ancora in progressione Alcaraz: dritto ad allontanare dal campo Sinner e lungolinea vincente.

4-4. Sta carburando Sinner al servizio: l’azzurro tiene la battuta senza affanni.

40-15 Profondo e tagliente il rovescio di Sinner che costringe Alcaraz ad andare fuori giri.

30-15 Esagera nella ricerca della profondità con il dritto Sinner.

30-0 Muove bene la palla Sinner e Alcaraz non riesce a difendersi.

15-0 Prima esterna che dà il punto diretto a Sinner.

3-4. Prende la rete Alcaraz dopo il servizio e raccoglie i frutti: si continua a seguire i servizi dopo i due break iniziali.

40-15 Terzo doppio fallo per Alcaraz dopo i due del primo gioco.

40-0 Prima al centro e schiaffo al volo: tre palle per il 4-3.

30-0 Si apre il campo Sinner con la risposta, ma dilapida con il dritto lungolinea successivo.

15-0 Prima al centro solida e sostanziosa per Alcaraz.

3-3. Tiene il turno di battuta senza troppa sofferenza l’azzurro.

40-15 Stecca Alcaraz! Splendido dritto in corsa di Sinner in lungolinea e schiaffo al volo in sicurezza.

30-15 Prova ad anticipare la risposta Alcaraz: sbaglia lo spagnolo.

15-15 Alza la traiettoria Alcaraz con il dritto e Sinner strappa impazientemente.

15-0 Bene Sinner con lo smash dopo il servizio e il dritto d’attacco.

2-3. Altro grande kick di Alcaraz ad uscire: lo spagnolo tiene ancora la battuta senza dover ricorrere ai vantaggi.

40-30 Alcaraz non riesce a chiudere sotto rete dopo il servizio e Sinner riesce a passare con la volée di rovescio da metà campo.

40-15 Comanda ancora Alcaraz con il colpo dopo il servizio.

30-15 Complicato il contropiede tentato da Alcaraz, la palla si allarga in corridoio.

30-0 Varia con il back Alcaraz, traendo così Sinner in inganno.

15-0 Dritto carico, profondo ed angolato pescato da Alcaraz.

2-2. Resiste Sinner in questo game annullando due palle break: lo spagnolo è entrato in partita di prepotenza e sta mettendo pressione all’azzurro.

A-40 Ancora Alcaraz prende l’iniziativa nello scambio: per fortuna arriva l’errore con l’ultimo dritto.

40-40 Anche Alcaraz sbaglia: lo spagnolo mette in corridoio il rovescio.

40-A Stecca con il dritto Sinner e concede un’altra chance di break al suo avversario.

40-40 SERVIZIO E DRITTO! Combinazione perfetta per Sinner!

30-40 Risponde bene Alcaraz con il rovescio e Sinner va ancora fuori giri: lo spagnolo ha una palla break che gli permetterebbe di andare in fuga.

30-30 Scappa in lunghezza il rovescio d’approccio in lungolinea di Sinner.

30-15 Trova un altro buon angolo con la prima Sinner.

15-15 Ace esterno per Sinner: importante avere un aiuto dal servizio.

0-15 Buon attacco di rovescio di Sinner, ma altro errore nei pressi della rete.

1-2. Arriva alla grande Alcaraz sulla smorzata di Sinner, giocando un recupero con lo strettino magistrale.

40-15 Kick esterno splendido giocato da Alcaraz.

30-15 Strappa con il dritto Alcaraz che aveva provato a spingere a tutta anche in questa occasione.

30-0 Che uscita lungolinea di Alcaraz! Appena c’è stato lo spazio, lo spagnolo ha colpito.

15-0 Ottima prima esterna piazzata dall’iberico.

1-1 CONTROBREAK ALCARAZ! Recupero eccezionale dello spagnolo in difesa ed è tutto in equilibrio!

40-A Che errore di Sinner! Probabilmente usciva il passante di Alcaraz, l’azzurro sotterra la volée. Altra palla del controbreak.

40-40 Colpisce male il dritto Alcaraz, esce fuori corta la ribattuta e Sinner chiude immediatamente in lungolinea.

30-40 Risposta sulla riga con il rovescio di Alcaraz che prende in mano il gioco e diventa incontenibile. Palla del controbreak per lo spagnolo.

30-30 Risposta pazzesca di Alcaraz e poi dritto splendido dall’altra parte!

30-15 Forza Alcaraz con il dritto, ma finisce per sbagliare.

15-15 Prende la rete Sinner dopo aver spinto con il dritto e chiude con lo smash!

0-15 Passantone di Alcaraz! Non era profondissimo l’attacco di Sinner.

1-0 BREAK SINNER! Partenza a razzo dell’azzurro e dopo un game lunghissimo, l’altoatesino batte il primo colpo sul tavolo.

40-A Risposta aggressiva di Sinner con il rovescio e angolo strettissimo con il dritto: seconda palla break.

40-40 Scappa in profondità il dritto di Alcaraz, ma la risposta di Sinner era molto reattiva.

A-40 Errore gratuito per Sinner con il dritto anomalo: altra palla per l’1-0 in favore dello spagnolo.

40-40 Molto bravo Alcaraz! Fa fare il tergicristallo a Sinner e chiude sotto rete.

40-A Rimane in campo il dritto di Sinner, Alcaraz si ferma, ma deve inchinarsi al falco: palla break.

40-40 Continuano le montagne russe per Alcaraz: secondo doppio fallo.

A-40 Ancora un servizio vincente per l’iberico.

40-40 Rovescio in cross radente alla rete e dritto a sventaglio lungolinea vincente: grande costruzione del punto di Sinner.

40-30 Secondo ace del game per Alcaraz.

30-30 Pizzica la riga il dritto carico di Alcaraz: Sinner non contiene.

15-30 Trova il corridoio Alcaraz con il dritto in uscita dal servizio.

15-15 Doppio fallo dopo l’ace per lo spagnolo.

15-0 Ace al centro di Alcaraz dopo un dritto di Sinner chiamato fuori e corretto dall’arbitro.

SI PARTE SUL CAMPO 1 DI PARIGI-BERCY! CARLOS ALCARAZ AL SERVIZIO!

INIZIO PRIMO SET

16.17 Già impegnati nelle canoniche operazioni di riscaldamento pre-partita i due giocatori.

16.15 Chi vince affronterà Hugo Gaston agli ottavi: il francese ha superato le qualificazioni battendo Kevin Anderson e Lorenzo Musetti ed ha ottenuto due successi a sorpresa in main draw contro Arthur Rinderknech e Pablo Carreno Busta.

16.13 Sfida importantissima per Sinner in ottica Atp Finals: l’azzurro è stato provvisoriamente sopravanzato all’ottava posizione della race da Hubert Hurkacz, oltre ad esser stato distanziato da Casper Ruud e avvicinato da Cameron Norrie. Il giocatore di Sesto Pusteria deve reagire, vincendo e tornando virtualmente nella top 8 in vista di Torino.

16.11 C’è già stata una sfida fra i due giocatori: nel Challenger di Alicante 2019 fu un Alcaraz neanche sedicenne ad imporsi 6-2 3-6 6-3 su un Sinner che veniva da 16 vittorie consecutive e tre tornei vinti (il Challenger di Bergamo e gli ITF di Trento e Santa Margherita di Pula).

16.09 Lo spagnolo è apparso in grande spolvero: al secondo torneo indoor della carriera ha messo in riga Daniel Evans, Andy Murray e soprattutto Matteo Berrettini. Senza dubbio una grande insidia per Sinner.

16.07 Sinner si è fermato contro Frances Tiafoe: una sconfitta molto chiacchierata e discussa, visto gli atteggiamenti discutibili dell’americano che hanno portato alla rimonta. Alcaraz invece si è inchinato ad un super Alexander Zverev.

16.05 E’ la sfida mancata della scorsa settimana: i due si potevano incontrare in finale a Vienna, ma entrambi sono stati eliminati in semifinale.

16.03 Una partita che ha diversi significati sul piano simbolico: l’azzurro e lo spagnolo saranno probabilmente due volti protagonisti del grande tennis nei prossimi anni.

16.01 Cameron Norrie regola Reilly Opelka 6-3 6-4 e vola agli ottavi di finale: il britannico provvisoriamente si porta a 70 punti da Sinner e a 100 da Hurkacz nella race.

15.16 Ora Hurkacz è 8° con 3045 punti, Sinner è fermo a 3015. L’italiano, per tornare davanti, deve battere Alcaraz: in tal caso salirebbe a quota 3095.

15.15 Intanto non arriva una buona notizia per Jannik Sinner. Il polacco Hurkacz ha sconfitto 7-5, 7-6 l’americano Paul, qualificandosi per gli ottavi di finale e, soprattutto, scavalcando l’azzurro nella classifica della ATP Race.

15.13 Il britannico Norrie si aggiudica per 6-3 il primo set contro l’americano Opelka.

14.30 Resta solo dunque il match tra Norrie ed Opelka, che inizierà fra circa 15 minuti, poi toccherà a Sinner-Alcaraz.

14.27 L’americano Fritz, in forma strepitosa e grande pericolo anche per l’Italia in vista della Coppa Davis, si è sbarazzato in due set del russo Rublev (7-5, 7-6), qualificandosi per gli ottavi.

13.30 Restano dunque ancora due incontri prima di quello dell’azzurro: quello tra Fritz e Rublev (attualmente in corso il primo set) e poi Norrie-Opelka.

13.27 Nel primo match di giornata il canadese Auger-Aliassime è stato eliminato per 6-3, 7-5 dal tedesco Koepfer, dando di fatto addio alle residue speranze di qualificarsi per le ATP Finals.

13.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Sinner-Alcaraz, sedicesimi di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy. Una partita che vale molto più simbolicamente: si tratta di un inizio di una rivalità destinata a ripetersi nei prossimi anni.

Sinner si gioca la qualificazione alle ATP Finals: l’altoatesino è padrone del proprio destino, essendo numero 8 della race e quindi attualmente qualificato. L’azzurro poteva mettere una serie ipoteca arrivando in finale a Vienna, ma in semifinale è arrivata la rocambolesca sconfitta contro Frances Tiafoe quando era avanti 6-3 3-0 15-40 e aveva servito per il match. L’allievo di Riccardo Piatti a livello indoor viene, oltre che dalla semifinale nella capitale austriaca, dai successi ad Anversa e Sofia.

L’avversario non è certamente dei più agevoli: Alcaraz ha speso tanto al primo turno per battere Pierre-Hugues Herbert in quasi tre ore (6-7 7-6 7-5), ma viene da un ottimo periodo di forma. Il classe 2003 spagnolo a Vienna ha messo in fila Daniel Evans, Andy Murray e Matteo Berrettini, prima di arrendersi ad Alexander Zverev. L’iberico è al debutto assoluto nel tabellone principale di questo torneo.

I due si sono già sfidati nel 2019 nel Challenger di Alicante: vinse Alcaraz 6-2 3-6 6-3, ma era un Sinner che veniva da 16 vittorie consecutive e tre tornei vinti. Già due anni e mezzo dopo il mondo è cambiato ed entrambi sono già ai massimi livelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Alcaraz, prestigiosissimo secondo turno del Masters1000 di Parigi-Bercy. Il match è programmato come quarto sul Campo 1 a partire dalle 11.00, noi vi aggiorneremo sull’orario di inizio della partita. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ

Campo 1

Dalle 11.00

(9) Felix Auger-Aliassime VS (LL) Dominik Koepfer

Taylor Fritz VS (5) Andrey Rublev

(10) Cameron Norrie VS Reilly Opelka

(8) Jannik Sinner VS Carlos Alcaraz

