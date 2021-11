LIVE Sci alpino, Parallelo donne Lech in DIRETTA: Marta Bassino tra le favorite, alle 10.00 le qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA

Programma, orari, Tv e streaming dei due paralleli di Lech – Presentazione del parallelo maschile – Presentazione del parallelo femminile – I convocati dell’Italia per i paralleli di Lech – Classifica Coppa del Mondo maschile – Classifica Coppa del Mondo femminile

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom parallelo femminile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Dopo Soelden si resta in Austria dove va in scena il secondop atto di una lunga stagione che vivrà il suo momento clou a febbraio con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sarà il primo e ultimo slalom parallelo della stagione che ha fatto molto discutere viste le tante rinunce che hanno sicuramente intaccato il valore tecnico di una gara che non riscuote il gradimento di parte di appassionati e addetti ai lavori.

Sono davvero tantissime le sciatrici che hanno comunicato che non gareggeranno in Austria. Mikaela Shiffrin soffre di un problema alla schiena e vuole concentrarsi in vista delle gare di Levi e poi di Killington. Mancherà anche Petra Vlhova, anche lei impegnata a preparare al meglio gli slalom sulle nevi finlandesi. Non saranno presenti nemmeno la francese Tessa Worley, bronzo ai Mondiali di Cortina, ma anche la neozelandese Alice Robinson e le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin. Assenze pesanti anche in casa Italia, visto che Federica Brignone e Sofia Goggia sono già in Colorado per preparare al meglio le gare americane.

In casa Italia fari puntati dunque su Marta Bassino, campionessa del mondo in carica e tra le principali favorite anche per la gara di domani. La piemontese ha scelto una via diversa rispetto alle compagne sopra citate, anche perchè c’è subito da riscattare la caduta nel primo gigante della stagione a Soelden. Tra le avversarie di Bassino ci sarà l’austriaca Katharina Liensberger, con cui ha diviso il gradino più alto del podio a Cortina, ma anche la svedese Sara Hector, ottima specialista del parallelo. Marta Bassino prenderà il via con il numero 1. Per l’Italia al via anche Roberta Midali con il 34, Sophie Mathou con il 40, Anita Gulli con il 41 e la debuttante Celina Haller con il 43.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom parallelo femminile di Lech, seconda tappa della Coppa del mondo di sci alpino, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla. La qualificazione scatterà alle 10.00, la gara alle 17.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse