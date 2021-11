Sci alpino oggi, Parallelo Lech femminile: orari, tv, programma, startlist, pettorali delle azzurre

Si riparte con il programma della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Dopo il tradizionale break a seguito dei giganti di Soelden, il Circo Bianco si prepara per la sua seconda tappa stagionale. Si inizierà nella giornata odierna con il parallelo femminile di Lech (Austria), mentre domani toccherà agli uomini.

LA DIRETTA LIVE DEL PARALLELO FEMMINILE DI SCI ALPINO A LECH (ORE 10.00 E 17.00)

Il programma vedrà, nel corso della mattinata, la disputa delle qualificazioni alle ore 10.00, mentre nel pomeriggio (quindi sotto i riflettori) si disputerà il parallelo, che prenderà il via alle ore 17.00. Si tratterà dell’unica occasione nella quale si disputerà un parallelo in questa stagione, ma i 100 punti in palio potrebbero già iniziare ad indirizzare la situazione nella classifica generale. Non sarà al via la vincitrice della Sfera di Cristallo 2020-2021, Petra Vlhova.

IN TV – Il parallelo di Lech della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 sarà trasmesso da Eurosport1 (210) per quanto riguarda la gara e Raisport (227 e 57 dgt) che garantirà la diretta di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire in maniera completa su Raiplay, Eurosport Player e Discovery+. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del parallelo femminile di Lech.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2021-2022

Sabato 13 novembre

Ore 10.00 Qualificazione parallelo femminile – diretta su Raisport e in streaming su EuroSport Player e Discovery +

Ore 17.00 Parallelo femminile – diretta su Raisport e Eurosport1

I PETTORALI DI PARTENZA DELLE QUALIFICAZIONI

Gruppo Rosso Gruppo Blu

1 1 299276 BASSINO Marta ITA 1996 2 539909 MOLTZAN Paula USA 1994

2 3 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 1997 4 565373 ROBNIK Tina SLO 1991

3 5 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1994 6 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991

4 7 197124 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991 8 506399 HECTOR Sara SWE 1992

5 9 426193 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996 10 56373 MOERZINGER Elisa AUT 1997

6 11 6535773 O BRIEN Nina USA 1997 12 405138 JELINKOVA Adriana NED 1995

7 13 206497 FILSER Andrea GER 1993 14 415205 HUDSON Piera NZL 1996

8 15 56315 TRUPPE Katharina AUT 1996 16 197616 ALPHAND Estelle SWE 1995

9 17 56392 GRITSCH Franziska AUT 1997 18 56217 BRUNNER Stephanie AUT 1994

10 19 426187 LYSDAHL Kristin NOR 1996 20 516283 ELLENBERGER Andrea SUI 1993

11 21 565471 HROVAT Meta SLO 1998 22 206355 DUERR Lena GER 1991

12 23 516394 SUTER Jasmina SUI 1995 24 6536392 HURT A.J. USA 2000

13 25 56333 MAIR Chiara AUT 1996 26 426043 TVIBERG Maria Therese NOR 1994

14 27 56253 HUBER Katharina AUT 1995 28 565401 BUCIK Ana SLO 1993

15 29 565463 SLOKAR Andreja SLO 1997 30 426324 MONSEN Marte NOR 2000

16 31 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 1991 32 56367 GALLHUBER Katharina AUT 1997

17 33 197651 DIREZ Clara FRA 1995 34 298723 MIDALI Roberta ITA 1994

18 35 516705 DURRER Delia SUI 2002 36 516562 RAST Camille SUI 1999

19 37 516268 WILD Simone SUI 1993 38 516407 KASPER Vanessa SUI 1996

20 39 507168 AICHER Emma GER 2003 40 6295752 MATHIOU Sophie ITA 2002

21 41 299983 GULLI Anita ITA 1998 42 56282 RESCH Stephanie AUT 1995

22 43 6295354 HALLER Celina ITA 2000 44 516560 LINGG Charlotte LIE 1999

23 45 516700 KLOPFENSTEIN Amelie SUI 2002 46 65127 MOLLIN Axelle BEL 2001

Foto: Lapresse