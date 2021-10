Sci alpino in tv, programma giganti Soelden 2021: orari, streaming, palinsesto RAI ed Eurosport

Si aprono i cancelletti di partenza e scatta, ufficialmente, la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Come ogni stagione che si rispetti, il via viene dato nello scenario del ghiacciaio del Rettenbach, dove andranno in scena i primi due giganti della stagione, sia per le donne, sia per gli uomini, in quel di Soelden (Austria).

Si va ad alzare il sipario su una annata che si annuncia davvero interessante. Tra le donne, innanzitutto, vivremo un calendario bilanciato, con 9 gare per ogni disciplina, con Petra Vlhova che proverà a difendere la sua sfera di cristallo dagli assalti di Mikaela Shiffrin, Katharina Liensberger, Marta Bassino, Federica Brignone, Lara Gut-Behrami e Corinne Suter. Tra gli uomini, invece, tutti a caccia di Alexis Pinturault, che dovrà vedersela soprattutto da Marco Odermatt, dato che il rientrante Aleksander Aamodt Kilde, avrà bisogno di tempo per ritornare ai suoi livelli.

IN TV – La Coppa del Mondo di sci alpino sarà trasmessa da Eurosport (su Eurosport1) e Raisport, in streaming su Eurosport Player e RaiPlay. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dei due giganti di Soelden, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2021-2022

Sabato 23 ottobre

Ore 10.00 prima manche gigante femminile – diretta su Raisport (227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport1 (210)

Ore 13.15 seconda manche gigante femminile – diretta su Raisport (227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport1 (210)

Domenica 24 ottobre

Ore 10.00 prima manche gigante maschile – diretta su Raisport (227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport1 (210)

Ore 13.30 seconda manche gigante femminile – diretta su Raisport (227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport1 (210)

Foto: Lapresse