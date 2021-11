Marta Bassino si qualifica agevolmente per la fase ad eliminazione diretta del parallelo di Lech (Austria), dove è in corso la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. La campionessa del mondo in carica della specialità ha portato a termine due manche solide, senza prendersi particolari rischi e concludendo in quinta posizione con il crono di 48″59.

La piemontese ha accusato un distacco di 54 centesimi (gap decisamente ampio in una prova di questo genere) dalla norvegese Thea Louise Stjernesund: la scandinava ha fatto la differenza nei confronti di tutte le avversarie grazie ad una prestazione superlativa nel corso della prima frazione su pista rossa. La classe 1996 ha preceduto di 0.42 la slovena Andreja Slokar, 24enne in crescita rapida ed esponenziale. Terza piazza per un’altra norvegese: Kristin Lysdahl ha pagato un divario di 0.49 dalla connazionale che comanda la classifica.

Bene la tedesca Lena Duerr, quarta e davanti di soli 3 centesimi a Marta Bassino. Qualificazioni in sicurezza per Lara Gut-Behrami, unica delle pretendenti alla sfera di cristallo generale presente in Austria: la svizzera è ottava a 0.66. Non ha brillato l’austriaca Katharina Liensberger, decima a 0.87 dalla vetta: la campionessa iridata in carica (a pari merito con Bassino) sarà comunque un osso durissimo per chiunque nel tabellone ad eliminazione diretta.

Marta Bassino a parte, non è stata una mattinata memorabile per le giovani azzurre, che non solo hanno mancato la qualificazione alla fase successiva, ma neppure vi sono andate vicine. Di seguito i piazzamenti: 31ma Roberta Midali, 39ma la debuttante Celina Haller, 39ma la campionessa mondiale juniores di slalom Sophie Mathiou, 41ma Anita Gulli.

Ricordiamo che la competizione odierna è stata snobbata da tantissime fuoriclasse, su tutte l’americana Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, ma anche le azzurre Federica Brignone e Sofia Goggia. Si tratta di una specialità che proprio non riesce ad attecchire e che in questa stagione non verrà riproposta (per fortuna, verrebbe da dire). Anche oggi si sono registrati dei rallentamenti che hanno spezzettato la competizione, in particolare con il cancelletto di partenza che ha provocato più di un problema.

La fase ad eliminazione diretta del parallelo di Lech si svolgerà oggi pomeriggio alle ore 17.00. Marta Bassino affronterà agli ottavi di finale la svizzera Andrea Ellenberger, mentre l’eventuale quarto riserverebbe alla portacolori del Bel Paese una tra la tedesca Duerr e la polacca Maryna Gasienica-Daniel.

Foto: Lapresse