Sci alpino, tabellone Parallelo donne Lech: il cammino di Marta Bassino

Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta del parallelo femminile di Lech (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Le migliori 16 atlete del turno di qualificazione hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi, in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 17.00.

La norvegese Thea Louise Stjernesund ha siglato il miglior tempo e incrocerà la svizzera Vanessa Kaspr, mentre la slovena Andreja Slokar se la dovrà vedere con la francese Coralie Frasse Sombet. La norvegese Kristin Lysdahl sfiderà l’austriaca Stephanie Brunner, mentre la nostra Marta Bassino (Campionessa del Mondo di specialità) ha chiuso in quinta posizione ed esordirà contro la svizzera Andrea Ellenberger.

La piemontese potrebbe poi incrociare ai quarti di finale la vincente del testa a testa tra la tedesca Lena Duerr e la polacca Maryna Gasienica-Daniel. In un’eventuale semifinale non è da escludere la sfida alla svizzera Lara Gut, se l’elvetica riuscirà riuscirà a regolare la norvegese Marte Monson ed eventualmente la vincente di Stjernesund-Kasper.

Non ci saranno altre italiane in gara. Attenzione anche alla svedese Sara Hector (settima). Di seguito il tabellone della fase a eliminazione diretta del parallelo femminile di Lech (Austria), prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino.

TABELLONE PARALLELO FEMMINILE LECH

Ottavo di finale 1: Thea Louise Stjenersund (Norvegia) vs Vanessa Kasper (Svizzera)

Ottavo di finale 2: Lara Gut (Svizzera) vs Marte Monsen (Norvegia)

Ottavo di finale 3: Marta Bassino (Italia) vs Andrea Ellenberger (Svizzera)

Ottavo di finale 4: Lena Duerr (Germania) vs Maryna Gasienica-Daniel (Polonia)

Ottavo di finale 5: Kristin Lysdahl (Norvegia) vs Stephanie Brunner (Austria)

Ottavo di finale 6: Tina Robnik (Slovenia) vs Elisa Moerzinger (Austria)

Ottavo di finale 7: Sara Hector (Svezia) vs Katharina Liensberger (Austria)

Ottavo di finale 8: Andreja Slokar (Slovenia) vs Coralie Frasse Sombet (Francia)

QUARTI DI FINALE:

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 2

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 3 vs Vincente Ottavo di finale 4

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 6

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 7 vs Vincente Ottavo di finale 8

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 2

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 3 vs Vincente Quarto di finale 4

FINALI:

Finale per il terzo posto: Perdente Semifinale 1 vs Perdente semifinale 2

Finale per il primo posto: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Foto: Lapresse