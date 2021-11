DIRETTA F1, GP Brasile LIVE: Hamilton investigato, se la cava con una multa. Vittoria confermata, -14 da Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.00 Grazie per averci seguito in questa memorabile domenica di motori. Speriamo che vi siate divertiti e appassionati. Un saluto sportivo da OA Sport.

19.57 Il sorpasso decisivo di Hamilton su Verstappen:

Questo sorpasso è la ciliegina sulla torta di un weekend clamoroso di Hamilton, poco da dire. Meglio per noi, una gara in più di spettacolo avremo settimana prossima#F1 #BrazilGP #skymotori pic.twitter.com/8dTkUQca2A — Michele🥵#GrazieVale💛 (@MicheleMassa20) November 14, 2021

19.56 La classifica costruttori. La Mercedes allunga, Ferrari sempre più terza:

1. Mercedes 521,5

2. Red Bull 510,5

3. Ferrari 287,5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0

19.54 La classifica piloti:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 332.5

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 318.5

3 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 203

4 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 178

5 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 151

6 Charles Leclerc MON FERRARI 148

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 139.5

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 105

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 92

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 62

11 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 50

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 42

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 26

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 20

15 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 16

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 10

17 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 7

18 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

19 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

20 Robert Kubica POL ALFA ROMEO RACING FERRARI 0

21 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

19.50 Proviamo a riassumere quanto accaduto in una delle gare più belle del Nuovo Millennio. Bottas è partito malissimo, facendosi passare sia da Verstappen sia da Perez. Hamilton, irrefrenabile, dopo 9 giri era già terzo! Il britannico ha superato Perez in pista dopo una battaglia spettacolare, con tanto di controsorpasso da parte del messicano. Il campione del mondo è andato subito a riprendere Verstappen, poi è iniziato il gioco dei pit-stop. L’olandese è rimasto davanti dopo le due soste, anticipando la seconda per evitare l’undercut. A Hamilton non rimaneva che attaccare il rivale in pista. Al primo tentativo è stato portato fuori pista, al secondo non ha lasciato scampo. Da 10° a 1°!

19.45 Leclerc ha vinto il confronto diretto con Sainz grazie ad una grande partenza.

19.40 Ripetiamo, oggi non c’è simpatia, antipatia o nazionalità che tenga. Abbiamo assistito ad uno spettacolo speciale. Questa è la vera F1: una gara tra le più belle della storia, senza dubbio.

19.37 L’ordine d’arrivo di una gara indimenticabile:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+10.496 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+13.576 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+39.940 5

5 Charles LECLERC Ferrari+49.517 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+51.820 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 4

8 Esteban OCON Alpine1 L 3

9 Fernando ALONSO Alpine1 L 3

10 Lando NORRIS McLaren1 L 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 4

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 4

13 George RUSSELL Williams1 L 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 5

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 5

19 Daniel RICCIARDO McLaren– 4

20 Lance STROLL Aston Martin– 4

19.36 Giro veloce per Perez, che si prende il punto di bonus. 1’11″010. Dunque Verstappen esce da San Paolo con appena 14 punti di vantaggio su un indomabile Hamilton.

19.35 Lewis Hamilton vince il GP del Brasile 2021 con una rimonta leggendaria. Da 10° a 1°. Oggi cambia completamente l’inerzia del Mondiale! Che impresa incredibile. Giù il cappello.

70° giro/71 Pit-stop per Perez. Monta gomme soft per provare ad ottenere il giro veloce e togliere il punto di bonus a Hamilton.

70° giro/71 Hamilton lanciatissimo verso la vittoria n.101 in carriera.

69° giro/71 Per la McLaren un punticino al momento con il 10° posto di Norris.

68° giro/71 E attenzione perché le ultime tre gare saranno favorevoli alla Mercedes, sulla carta…

68° giro/71 Non si ferma Hamilton, è davvero in trance. 7 secondi su Verstappen.

67° giro/71 La classifica:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+6.167 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+13.952 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+17.538 4

5 Charles LECLERC Ferrari+49.299 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+53.707 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri1 L 4

8 Fernando ALONSO Alpine1 L 3

9 Esteban OCON Alpine1 L 3

10 Lando NORRIS McLaren1 L 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 4

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 4

13 George RUSSELL Williams1 L 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 5

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 5

19 Daniel RICCIARDO McLaren– 4

20 Lance STROLL Aston Martin– 4

66° giro/71 La Ferrari sta facendo la sua onestissima gara da terza forza, comunque ben distante da Mercedes e Red Bull. Ma nel 2022 con le nuove regole…

65° giro/71 Personalmente non vivevo una gara così bella ed avvincente dai tempi di Schumacher-Hakkinen a Spa nel 2000.

64° giro/71 Per Verstappen si profila una mazzata morale durissima oggi. Era convinto di chiudere il Mondiale. Al momento invece conserva appena 13 punti di vantaggio a tre gare dal termine…

64° giro/71 HAMILTON IN FUGA! E’ una cavalcata trionfale, 3″5 su Verstappen!

63° giro/71 Avrà anche vinto sette Mondiali, ma quella odierna è certamente la miglior gara della carriera per Hamilton. Da guardare e riguardare.

62° giro/71 Gasly supera Alonso e si prende il 7° posto.

62° giro/71 Già 2″3 di vantaggio per Hamilton. Il nuovo motore ha fatto veramente volare la Mercedes. Ma è chiaro che il campione del mondo ci ha messo del suo…

61° giro/71 La classifica:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.109 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+11.300 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+16.143 4

5 Charles LECLERC Ferrari+50.202 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+54.068 4

7 Fernando ALONSO Alpine+69.748 3

8 Esteban OCON Alpine+70.469 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+71.409 3

10 Lando NORRIS McLaren1 L 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 4

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 4

13 George RUSSELL Williams1 L 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 5

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 4

19 Daniel RICCIARDO McLaren– 4

20 Lance STROLL Aston Martin– 4

61° giro/71 Verstappen si prende anche un richiamo dai commissari per aver cambiato due volte traiettoria nella battaglia con Hamilton.

60° giro/71 Hamilton scappa via! Incredibile, Mondiale completamente riaperto! Solo lui poteva fare una cosa del genere!

59° giro/71 SORPASSOOOOOOOOOO!!! Hamilton prende la scia di Verstappen e lo svernicia all’esterno! Da 10° a 1°, questa è LEGGENDA! A prescindere dalla nazionalità, qui bisogna solo inchinarsi a questo grande campione!

58° giro/71 ATTACCA HAMILTON ANCORA ALL’ESTERNO! Verstappen ha cambiato due volte traiettoria, non si potrebbe fare!

57° giro/71 Hamilton a 7 decimi. Riuscirà a provarci di nuovo prima dell’arrivo?

56° giro/71 Verstappen sfrutta il doppiaggio di Norris per utilizzare il DRS.

55° giro/71 La classifica a 16 tornate dal termine:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.014 4

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+9.792 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.625 4

5 Carlos SAINZ Ferrari+48.314 4

6 Charles LECLERC Ferrari+52.650 4

7 Fernando ALONSO Alpine+54.390 3

8 Esteban OCON Alpine+55.383 3

9 Pierre GASLY AlphaTauri+56.409 4

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+63.506 3

11 Lando NORRIS McLaren+69.913 5

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 4

13 George RUSSELL Williams1 L 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 4

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 5

16 Nicholas LATIFI Williams1 L 4

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 4

19 Daniel RICCIARDO McLaren– 4

20 Lance STROLL Aston Martin– 4

55° giro/71 Anche Sainz ha montato gomme hard.

54° giro/71 Il passo di Hamilton è superiore, ma Verstappen sta vendendo carissima la pelle.

54° giro/71 Verstappen non può permettersi la minima sbavatura, perché Hamilton è appiccicato…

53° giro/71 Pit-stop e gomme hard per Leclerc.

53° giro/71 I commissari fanno sapere che non è necessaria investigazione. Dunque nessuna penalità per Verstappen.

52° giro/71 Hamilton sta rovinando le gomme, ma a questo punto non può che provarci: non è più tempo di gestione.

52° giro/71 Si ritira Ricciardo, brutta tegola per la McLaren.

51° giro/71 Il momento in cui Verstappen ha portato Hamilton fuori pista.

51° giro/71 Hamilton non molla, si riporta a mezzo secondo da Verstappen. E’ la gara di gran lunga più bella degli ultimi anni. Un corpo a corpo leggendario.

50° giro/71 I commissari hanno notato l’episodio, ma per ora Verstappen non è sotto investigazione.

49° giro/71 Hamilton ha affiancato Verstappen all’esterno, i due sono arrivati appaiati alla curva 4. L’olandese ha tenuto duro, accompagnando l’inglese fuori pista.

48° giro/71 ATTACCO DI HAMILTON ALL’ESTERNO! Verstappen resiste e lo accompagna fuori dalla pista! Battaglia rovente!

48° giro/71 Verstappen difende l’interno!

47° giro/71 Hamilton si fa vedere negli specchietti…Può utilizzare il DRS, è a mezzo secondo!

47° giro/71 HAMILTON HA RIPRESO VERSTAPPEN! 1’11″982, si migliora ancora! E’ in scia…

46° giro/71 1’12″135 per Hamilton, giro veloce. Si porta a 1″1 da Verstappen.

45° giro/71 Hamilton si lamenta con la squadra, avrebbe voluto le gomme medie e non le hard. Ora deve recuperare 1″7 a Verstappen.

45° giro/71 Perez fa il giro veloce in 1’12″376 e supera Leclerc, riprendendosi la quarta piazza.

44° giro/71 1’12″862, giro veloce di Bottas.

44° giro/71 Hamilton rientra in pista alle spalle di Verstappen.

44° giro/71 Eccolo il pit-stop di Hamilton. Chiaramente mescole dure anche per lui.

43° giro/71 Pit-stop anche per Perez, gomme hard. Rientra alle spalle di Leclerc e davanti a Sainz.

43° giro/71 Al momento Verstappen si trova a 18″5 da Hamilton. Sta guadagnando con gomme hard nuove, ma mancano ancora tantissimi giri…

42° giro/71 Per ora Hamilton non reagisce, mentre torna ai box Bottas: gomme hard anche per il finlandese.

41° giro/71 Verstappen perde tanto tempo in entrata ai box nel doppiare Latifi.

41° giro/71 COLPO DI SCENA! Pit-stop per Verstappen, monta ancora gomme hard, ma mancano ancora 30 giri!

40° giro/71 Bottas comunque non è lontano: 6″ dalla vetta. Perez è 4° a 10″1.

40° giro/71 Hamilton scalpita e si porta a 1 secondo secco da Verstappen.

39° giro/71 La chiave di tutto ora è capire se i primi dovranno effettuare un’altra sosta o se proveranno ad arrivare in fondo con queste gomme…La Ferrari sarà costretta a fermarsi.

38° giro/71 Secondo pit-stop per Norris. Monta ancora gomme hard.

38° giro/71 Leclerc ora sta girando sul passo dei primi, ma con una mescola di vantaggio rispetto a Red Bull e Mercedes.

37° giro/71 Verstappen guadagna tanto nel settore centrale. In questo modo non consente a Hamilton di prendere la scia per tentare il sorpasso.

36° giro/71 La classifica a metà gara:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.220 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+6.127 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+10.603 3

5 Charles LECLERC Ferrari+23.449 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+27.667 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+29.528 3

8 Daniel RICCIARDO McLaren+31.580 3

9 Fernando ALONSO Alpine+37.360 4

10 Lando NORRIS McLaren+39.993 4

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+41.034 3

12 Esteban OCON Alpine+44.722 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+47.609 3

14 George RUSSELL Williams+49.101 3

15 Lance STROLL Aston Martin+50.752 3

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+51.886 3

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+56.551 3

18 Nicholas LATIFI Williams+60.830 3

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+65.661 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L

35° giro/71 Pit-stop anche per Alonso. Le Ferrari sono le uniche in pista con gomme medie, tutte le altre macchine montano le dure. Una scelta azzardata da parte della Rossa.

35° giro/71 La Mercedes fa sapere via radio a Hamilton che sta rovinando le gomme rimanendo così vicino a Verstappen.

34° giro/71 Hamilton resta a 1″2 da Verstappen, per ora non può utilizzare il DRS. L’inglese è un po’ più veloce dell’olandese sul passo, ma la differenza è comunque contenuta. Ciò rende il sorpasso difficilissimo.

33° giro/71 Leclerc supera Alonso e si prende il quinto posto.

33° giro/71 1’13″002 per Bottas, giro veloce e punto di bonus per ora.

32° giro/71 Hamilton a un secondo da Verstappen, a breve potrà utilizzare il DRS per tentare l’attacco….

31° giro/71 Alonso è 5° davanti alle due Ferrari, ma non si è ancora fermato.

30° giro/71 Bottas approfitta della Virtual Safety Car, che difatto dimezza i tempi della sosta, effettua il pit-stop e torna in pista in terza posizione, dunque scavalcando Perez!

30° giro/71 Virtual Safety Car, alcuni pezzi si sono staccati dalla Aston Martin di Stroll.

30° giro/71 Hamilton a 1″2 da Verstappen…La battaglia si avvicina…

29° giro/71 1’13″162 per Hamilton, giro veloce della gara.

29° giro/71 Norris attacca Sainz per il nono posto.

28° giro/71 Sosta anche per Perez, al momento è al comando Bottas, che non si è ancora fermato.

28° giro/71 Pit-stop e gomme medie per Leclerc, che a sua volta dovrà fermarsi ancora.

28° giro/71 Verstappen cambia gomme e rientra in pista di un soffio davanti a Hamilton! Per un pelo non è riuscito un incredibile undercut al britannico!

27° giro/71 Cambio gomme anche per Sainz, monta gomme medie, dunque dovrà necessariamente fermarsi ancora: da regolamento occorre utilizzare in gara almeno due diversi treni di gomme.

27° giro/71 PIT-STOP ANCHE PER HAMILTON! Gomme hard!

27° giro/71 Pit-stop per Gasly, monta gomme hard. Vedremo se reagirà subito la Ferrari con Leclerc e Sainz.

26° giro/71 Verstappen dà una spallata di 3 decimi a Hamilton. Chiaramente il britannico ha dovuto chiedere molto alle sue gomme per effettuare i sorpassi. In particolare la battaglia con Perez è stata furibonda, l’usura degli pneumatici ora ne risente.

25° giro/71 La Ferrari sta ipotecando il terzo posto nella classifica costruttori. Sono distanti le McLaren: 8° Ricciardo, 13° Norris.

24° giro/71 Ora Verstappen e Hamilton girano sullo stesso passo. Sempre 3″5 il divario tra i due. Ma la Mercedes dovrebbe avere un vantaggio quando monterà le gomme più dure…

23° giro/71 La classifica di una gara allucinante:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.477 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+6.726 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+8.185 2

5 Charles LECLERC Ferrari+12.313 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+14.216 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+16.505 2

8 Daniel RICCIARDO McLaren+18.824 2

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+20.778 2

10 Esteban OCON Alpine+22.481 2

11 Fernando ALONSO Alpine+26.057 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+28.633 2

13 Lando NORRIS McLaren+29.446 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+31.333 4

15 Lance STROLL Aston Martin+28.236 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+34.600 2

17 George RUSSELL Williams+37.076 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+42.037 2

19 Nicholas LATIFI Williams+47.729 3

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+72.480 3

22° giro/71 Hamilton a 3″5 da Verstappen. Sta dando tutto quello che ha. E’ il campione che non vuole arrendersi e va oltre le avversità.

21° giro/71 Le Ferrari di Leclerc e Sainz sono sempre saldamente in quinta e sesta posizione.

20° giro/71 Ora Bottas è molto vicino a Perez. Hamilton deve recuperare 4″ a Verstappen, che è stato agevolato dalla battaglia tra il britannico ed il compagno di squadra.

19° giro/71 PASSA HAMILTON! Affianca Perez sul rettilineo d’arrivo e lo passa all’esterno! E’ secondo!

18° giro/71 Hamilton aveva fintato di andare all’interno, poi aveva passato Perez all’esterno. Il messicano ha restituito il sorpasso sul rettilineo successivo. Questa è grande F1. Che spettacolo!

18° giro/71 CAPOLAVORO DI PEREZ! Prende la scia sul rettilineo e controsorpassa Hamilton!

18° giro/71 PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! Immenso Hamilton, sorpasso all’esterno!

17° giro/71 Perez si sta difendendo senza patemi al momento, l’inglese non ha ancora provato un attacco.

17° giro/71 Ora Hamilton può utilizzare il DRS, ma ancora non trova l’affondo.

16° giro/71 Hamilton in scia a Perez…

16° giro/71 10 secondi di penalità per Tsunoda dopo l’incidente con Stroll.

15° giro/71 Hamilton è molto più veloce di Perez, si trova a 8 decimi dal messicano.

15° giro/71 La Mercedes sta pagando a caro prezzo la pessima partenza di Bottas. Ma Hamilton ha capito che deve fare tutto da solo per ribaltare gara e Mondiale.

14° giro/71 Riprende regolarmente la gara, bandiera verde.

14° giro/71 Pensando alla strategia, riteniamo che Hamilton possa avere un vantaggio nel momento in cui monterà le gomme hard.

13° giro/71 Al momento Hamilton è in possesso del punto di bonus per il giro veloce.

13° giro/71 In questo momento la corsa è “congelata”, i distacchi restano i medesimi in regime di Virtual Safety Car. Tutti procedono alla stessa velocità.

12° giro/71 Virtual Safety Car per rimuovere i pezzi persi da Schumacher.

12° giro/71 Hamilton molto vicino a Perez, ma resta dietro.

11° giro/71 Ala completamente distrutta per Mick Schumacher, che perde pezzi mentre rientra ai box!

11° giro/71 Chiaramente ora Perez è l’alleato ideale di Verstappen, perché sta facendo da tappo a Hamilton. L’inglese non può ancora utilizzare il DRS.

10° giro/71 ANCORA LECLERC! Si fionda all’interno in staccata, ma Bottas chiude la porta in extremis!

10° giro/71 Leclerc attacca Bottas all’esterno, ma il finlandese resiste!

10° giro/71 Niente da fare per Hamilton, per ora non riesce a passare Perez.

9° giro/71 La Safety Car sta per rientrare. E’ un momento chiave della gara. Vediamo se anche Leclerc proverà l’attacco su Bottas…

9° giro/71 La classifica mentre continua il regime di Safety Car:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.423 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+2.514 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.964 2

5 Charles LECLERC Ferrari+5.364 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+6.696 2

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+9.544 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+11.097 2

9 Esteban OCON Alpine+12.672 2

10 Daniel RICCIARDO McLaren+13.938 2

11 Fernando ALONSO Alpine+16.907 2

12 Lance STROLL Aston Martin+17.640 1

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+19.265 1

14 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+20.203 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+21.313 1

16 Nicholas LATIFI Williams+21.875 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+24.143 1

18 George RUSSELL Williams+25.107 2

19 Yuki TSUNODA AlphaTauri+27.068 3

20 Lando NORRIS McLaren+39.391

8° giro/71 Intanto SkySport riporta di un possibile ricorso a fine gara da parte della Mercedes, perché la Red Bull avrebbe apportato delle modifiche all’ala in regime di parco chiuso.

8° giro/71 E’ poco ma sicuro che ora Hamilton cercherà l’attacco immediato su Perez al momento della ripartenza.

8° giro/71 Le macchine transitano dalla pit-lane alle spalle della Safety Car.

7° giro/71 La Safety Car è stata provocata da un incidente tra Tsunoda e Stroll, che hanno danneggiato le proprie macchine.

6° giro/71 SAFETY CAR! Detriti in pista, si annullano tutti i distacchi! Hamilton gongola…

6° giro/71 Bottas è in crisi nera. Leclerc si porta a 1″7 dal finlandese…

6° giro/71 Verstappen guida con 1″5 su Perez e 4″5 su Hamilton. E’ tutto apertissimo per la vittoria…

5° giro/71 Bottas si fa da parte, Hamilton è 3° e si lancia all’inseguimento delle Red Bull! Ci crede davvero, vuole realizzare un’impresa leggendaria!

4° giro/71 La classifica:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER – –

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.487 – –

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.527 – –

4 Lewis HAMILTON Mercedes+5.259 – –

5 Charles LECLERC Ferrari+7.441 – –

6 Carlos SAINZ Ferrari+8.606 – –

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+9.316 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+10.066 – –

9 Esteban OCON Alpine+11.158 – –

10 Daniel RICCIARDO McLaren+11.842 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+12.892 – –

12 Lance STROLL Aston Martin+14.902 – –

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+16.845 – –

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+18.133 – –

15 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+18.769 – –

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+19.752 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+20.299 – –

18 George RUSSELL Williams+20.816 – –

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+23.008 – –

20 Lando NORRIS McLaren+66.972 1

4° giro/71 ASSURDO HAMILTON, E’ GIA’ QUARTO! Sorpassato Leclerc con una facilità disarmante. E ora chiaramente Bottas lo lascerà passare.

3° giro/71 La gara di Norris è stata compromessa da una foratura provocata da un contatto con Sainz al via. Pit-stop per il britannico, che monta le gomme hard.

3° giro/71 Hamilton svernicia Sainz ed ora è già in scia a Leclerc! Sta volando l’inglese.

2° giro/71 C’è stata battaglia tra Leclerc e Sainz, hanno rischiato il contatto e sono finiti entrambi larghi.

2° giro/71 Verstappen in testa davanti a Perez, Bottas, Leclerc (autore di una grandissima partenza e di un corpo a corpo col compagno di squadra), Sainz e Hamilton, che ha appena superato Vettel!

1° giro/71 DISASTROSO BOTTAS! Viene superato anche da Gasly! Hamilton è già 7°!

1° giro/71 Parte male Bottas e Verstappen lo infila alla prima curva!

PARTITI!

18.02 I piloti si schierano sulla griglia di partenza…

18.01 Bottas dovrà stare attento a Verstappen: traiettoria interna per l’olandese alla prima curva. E’ presumibile che il finlandese provi subito ad andare a chiudere spostandosi sulla sua sinistra.

18.00 Giro di ricognizione!

17.58 Tutti i piloti partono con gomme medie, tranne Tsunoda che monta le soft.

17.57 Saranno ben 71 i giri da percorrere.

17.55 Carlos Sainz scatterà dalla terza posizione. La Ferrari sogna il podio, ma sarebbe oggettivamente un’impresa colossale, perché dovrebbe tenersi dietro Perez e Hamilton…E’ chiaro che se accadessero degli imprevisti a Red Bull e Mercedes, a quel punto tutto potrebbe accadere.

17.52 Dove può arrivare Lewis Hamilton partendo dalla decima posizione? Forse anche sul podio…Di sicuro, tuttavia, Max Verstappen ha l’occasione per portare il suo vantaggio in classifica a 30 punti ed oltre: sarebbe una serissima ipoteca a tre gare dal termine. Bottas sarà l’ago della bilancia quest’oggi.

17.50 Il pilota peggio qualificato ad aver nella nuova Interlagos (e nel Gran Premio del Brasile tout-court), è Giancarlo Fisichella, che nel 2003 si impose scattando per 8°. Lewis Hamilton dunque potrebbe battere questo record.

17.48 Se guardiamo agli ultimi anni, la situazione però cambia radicalmente.

– Nelle ultime 7 edizioni, il vincitore è coinciso con il poleman per 6 volte.

– Nelle ultime 16 edizioni, vincitore è partito per 15 volte dalla prima fila.

17.45 Nella nuova Interlagos in 24 occasioni (80,0%) il vincitore è partito dalla prima fila.

17.43 Nella nuova Interlagos in 14 occasioni (46,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

17.42 Va rimarcato come nessuno sia ancora riuscito a vincere tre edizioni di fila! Per ben otto volte si è verificato un back-to-back, ma tre successi consecutivi sono tabù.

17.40 Sono invece tre gli uomini in grado di affermarsi su due piste diverse. Carlos Reutemann è passato per primo sotto la bandiera a scacchi sia nella vecchia Interlagos (1977) che a Jacarepagua (1978, 1981). Alain Prost ha raccolto le prime cinque affermazioni presso Rio de Janeiro e l’ultima sul nuovo Interlagos. Infine anche Nigel Mansell si è imposto in ambedue i circuiti (Jacarepagua 1989, Interlagos 1992).

17.39 Emerson Fittipaldi è però riuscito a primeggiare con due vetture diverse in due edizioni consecutive, avendo trionfato nel 1973 con la Lotus e nel 1974 con la McLaren.

17.37 Alain Prost è stato capace di vincere addirittura con tre team diversi! Il francese si è imposto con la Renault (1982), la McLaren (1984, 1985, 1987, 1988) e la Ferrari (1990).

17.35 Sono invece otto i piloti in attività a essere già saliti sul podio a Interlagos. Fra di loro spicca Fernando Alonso, il quale non avrà mai primeggiato, ma si è classificato tre volte secondo e cinque terzo!

8 (0-3-5) – ALONSO Fernando

7 (1-3-3) – RÄIKKÖNEN Kimi

5 (2-2-1) – HAMILTON Lewis

5 (3-1-1) – VETTEL Sebastian

3 (1-1-1) – VERSTAPPEN Max

1 (0-1-0) – BOTTAS Valtteri

1 (0-1-0) – GASLY Pierre

1 (0-0-1) – SAINZ Carlos

17.31 Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Michael Schumacher, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 10 volte! Incredibilmente, il tedesco ha v

17.28 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, affermatasi in 12 occasioni. Ben 4 di esse sono arrivate grazie ad Alain Prost (1984, 1985, 1987, 1988), mentre ne hanno raccolte 2 sia Ayrton Senna (1991, 1993) che Mika Häkkinen (1998, 1999). Inoltre sono passati per primi sotto la bandiera a scacchi anche Emerson Fittipaldi (1974), David Coulthard (2001), Juan-Pablo Montoya (2005) e Jenson Button (2012). Oltre al team di Woking, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche Ferrari (11 volte), Williams (6), Red Bull (5) e Mercedes (4).

17.24 Nella storia del Gran Premio brasileiro c’è anche un successo italiano. Lo firmò Giancarlo Fisichella nel 2003, il quale si impose approfittando di una serie di circostanze fortunate, compresa una provvidenziale bandiera rossa subito dopo essere passato al comando delle operazioni.

17.23 La pit-lane è stata aperta:

The pit lane is ALIVE! The drivers head out on track as we get closer and closer to lights out… #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Sqi11Vz5QT — Formula 1 (@F1) November 14, 2021

17.21 Sono quattro gli uomini in attività ad aver già vinto in Brasile. Fra di essi spicca Sebastian Vettel, il quale ha primeggiato 3 volte (2010, 2013, 2017). Sono solo 2 le affermazioni di Lewis Hamilton (2016, 2018), mentre hanno trionfato in 1 singola occasione Kimi Räikkönen (2007) e Max Verstappen (2019).

17.18 Il pilota più vincente in assoluto è Alain Prost, capace di imporsi in ben 6 occasioni (1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990). Davvero curioso che il GP brasiliano veda, ancora oggi, la nemesi di Ayrton Senna irraggiungibile per numero di successi!

17.16 La progressiva fatiscenza della pista paulista e la contemporanea affermazione di Nelson Piquet, carioca e quindi originario proprio di Rio de Janeiro, portano il Circus a traslocare definitivamente a Jacarepagua a cominciare dal 1981. In ogni caso, a metà degli anni ’80 emerge prepotentemente il paulista Ayrton Senna e questo sprona i politici di San Paolo a ristrutturare il proprio autodromo. Viene cambiato il layout (si scende da un tracciato di quasi 8 km a uno lungo poco più di 4) e si costruiscono strutture di supporto all’avanguardia. Così, a partire dal 1990 il Gran Premio del Brasile torna a Interlagos, dal quale non si è più spostato.

In tempi recenti, l’eterna rivalità fra San Paolo e Rio de Janeiro è tornata d’attualità, poiché la metropoli carioca ha tentato di soffiare il Gran Premio a quella paulista facendo leva sulla costruzione del nuovissimo Rio Motorpark, concepito dall’onnipresente Hermann Tilke. Il progetto si è però arenato, rivelandosi troppo oneroso, e nel febbraio di quest’anno è stato cancellato, salvando così Interlagos.

17.15 Il GP del Brasile vede la luce nel 1973 sulla spinta della grande popolarità guadagnata da Emerson Fittipaldi negli anni precedenti. Si gareggia sulla prima versione di Interlagos, autodromo costruito nei sobborghi di San Paolo, città d’origine proprio di Emmo. Cionondimeno, la storica rivalità tra la metropoli paulista e Rio de Janeiro spinge quest’ultima a farsi a sua volta avanti con il management della Formula Uno. Nel 1978 il GP è quindi ospitato una tantum dall’autodromo di Jacarepagua, sicuramente meno entusiasmante dal punto di vista tecnico rispetto a Interlagos, ma al tempo stesso più moderno.

17.11 La gara prenderà il via alle ore 18.00.

17.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP del Brasile di F1.

Come seguire il GP del Brasile in tv – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato di Interlagos assisteremo a una gara particolarmente tirata e incerta.

Dalla pole-position partirà la Mercedes di Valtteri Bottas a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. E’ stato questo l’esito della Sprint Race di ieri che ha definito la griglia di partenza. Una griglia nella quale Lewis Hamilton dovrà prodursi in una nuova rimonta.

Dopo aver pagato dazio per l’uso di un’ala mobile irregolare con l’ultimo posto al via della Sprint Qualifying conclusa in quinta piazza, il britannico sarà chiamato a risalire la corrente per via di un’altra penalità (cinque posizioni in griglia) a causa del cambio del motore endotermico. Questo significa che Lewis scatterà dalla decima piazzola e dovrà far vedere la stessa velocità della corsa sprint.

La Rossa, con Sainz, aspira a un podio e si augura di ritrovare un Charles Leclerc piuttosto deludente in questo weekend. Il monegasco, settimo nella Sprint Qualifying, è andato in difficoltà con l’uso delle gomme medie e mai ha trovato il ritmo giusto. Si confida in una sua reazione soprattutto nella sfida per il terzo posto nella classifica costruttori con la McLaren.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.00 italiane.

