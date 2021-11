DIRETTA F1, GP Brasile 2021 LIVE: griglia di partenza, orario gara, programma TV8 in chiaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP del Brasile in tv – La griglia di partenza – La cronaca della Sprint Race – La presentazione della gara

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato di Interlagos assisteremo a una gara particolarmente tirata e incerta.

Dalla pole-position partirà la Mercedes di Valtteri Bottas a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz. E’ stato questo l’esito della Sprint Race di ieri che ha definito la griglia di partenza. Una griglia nella quale Lewis Hamilton dovrà prodursi in una nuova rimonta.

Dopo aver pagato dazio per l’uso di un’ala mobile irregolare con l’ultimo posto al via della Sprint Qualifying conclusa in quinta piazza, il britannico sarà chiamato a risalire la corrente per via di un’altra penalità (cinque posizioni in griglia) a causa del cambio del motore endotermico. Questo significa che Lewis scatterà dalla decima piazzola e dovrà far vedere la stessa velocità della corsa sprint.

La Rossa, con Sainz, aspira a un podio e si augura di ritrovare un Charles Leclerc piuttosto deludente in questo weekend. Il monegasco, settimo nella Sprint Qualifying, è andato in difficoltà con l’uso delle gomme medie e mai ha trovato il ritmo giusto. Si confida in una sua reazione soprattutto nella sfida per il terzo posto nella classifica costruttori con la McLaren.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.00 italiane.

Foto: LiveMedia/Dppi