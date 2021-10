Sport in tv oggi (sabato 23 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 23 ottobre 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP 250 Anversa ed ATP 250 Mosca e WTA 250 Tenerife e WTA 500 Mosca, il ciclismo su pista con i Mondiali, la ginnastica artistica con i Mondiali, i motori con le prove libere e le qualifiche del Motomondiale e della F1, la MMA con Vettori-Costa, e gli sport invernali con pattinaggio artistico, short track, sci alpino e snowboard.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (SABATO 23 OTTOBRE)

02.50 Pattinaggio artistico, Skate America: short program coppie – Eurosport Player, discovery+

04.15 Pattinaggio artistico, Skate America: short program maschile – Eurosport Player, discovery+

08.00 Short track, Coppa del Mondo Pechino: semifinali e finali 1500m, quarti di finale, semifinali e finali 500m, semifinali staffetta femminile e maschile – Eurosport Player, discovery+

09.00-09.40 Moto3, GP Emilia-Romagna: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

09.10 Ginnastica artistica, Mondiali 2021: finali di specialità – Rai Sport Web 1, 09.10-09.45 e 11.15-12.00 RaiSport+HD, RaiPlay

09.30 Snowboard, Coppa del Mondo Chur: qualificazioni big air – Nessuna copertura tv

09.55-10.40 MotoGP, GP Emilia-Romagna prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante femminile, 1a manche – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

10.00 Ciclismo su pista, Mondiali: sessione mattutina – Rai Sport Web 1

10.55-11.35 Moto2, GP Emilia-Romagna: prove libere 3 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN

11.00 Tennis, WTA 500 Mosca – 11.00-15.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

12.35-12.50 Moto3, GP Emilia-Romagna: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

13.00-13.15 Moto3, GP Emilia-Romagna: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

13.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: gigante femminile, 2a manche – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+, DAZN

13.30-14.00 MotoGP, GP Emilia-Romagna: prove libere 4 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

14.00 Tennis, WTA 250 Tenerife – 18.00-20.00 SuperTennisTV, supertennis.tv (Semifinali: Camila Giorgi terzo match dalle ore 14.00)

14.10-14.25 MotoGP, GP Emilia-Romagna: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

14.35-14.50 MotoGP, GP Emilia-Romagna: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

15.00 Tennis, ATP 250 Anversa – dalle 15.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, SuperTennisTV, supertennis.tv (Semifinali: Jannik Sinner primo match dalle ore 15.00)

15.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Empoli – DAZN

15.10-15.25 Moto2, GP Emilia-Romagna: qualifiche 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

15.15 Volley, Supercoppa Italiana: Civitanova-Monza – RaiSport+HD, RaiPlay

15.35-15.50 Moto2, GP Emilia-Romagna: qualifiche 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now e DAZN, 15.35 sintesi in differita TV8, tv8.it

16.00 Tennis, ATP 250 Mosca – 20.00 differita SuperTennisTV, supertennis.tv

17.30 Ciclismo su pista, Mondiali: sessione pomeridiana – Rai Sport Web 1, Eurosport 1, Eurosport Player

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo Chur: finali big air – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

18.00 Volley, Supercoppa Italiana: Perugia-Trento – RaiSport+HD, RaiPlay

18.00 Basket, Serie A: Fortitudo Bologna-Olimpia Milano – Eurosport Player, discovery+

18.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Venezia – DAZN

20.00-21.00 F1, GP USA: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go e Now

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Milan – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

22.00 MMA, UFC Fight Night: main event Marvin Vettori-Costa (sesto match dalle ore 22.00) – DAZN

22.40 Pattinaggio artistico, Skate America: rhythm dance – Eurosport Player, discovery+

23.00-00.00 F1, GP USA: qualifiche – Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, Sky Go e Now, 01.00 differita integrale TV8, tv8.it

Foto: LaPresse

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI MOTO2

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI MOTO3

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA ARTISTICA

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO A SOELDEN