LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Nicola Bartolini al comando!

09.39 Attenzione perché l’esercizio di Soravuo è stato discreto, anche se ci sono state delle sbavature.

09.37 DIETROOOO! Ryu sopravvalutato con 14.600, ma Nicola Bartolini resta in testa con 14.800! Manca soltanto il finlandese Emil Soravuo, sulla carta nettamente inferiore.

09.36 Salto grave dietro al termine della prima diagonale, poi degli sbilanciamenti nelle due linee successive e un grosso salto in quarta. Poi perde il mezzo giro di collegamento dopo la verticale. Non impensierirà Bartolini.

09.34 DIETROOOOOOOOOOO! Skinner 14.100, NICOLA BARTOLINI AL COMANDO E SICURAMENTE SUL PODIO! Medaglia certa, ora si definisce il colore. Tocca al sudcoreano Ryu, avversario decisamente insidioso.

09.32 Skinner esce di pedana in prima diagonale, poi inizia a sbagliare tanto. Finirà dietro a Bartolini, la medaglia è sicura ma ora si sogna in grande.

09.31 DIETROOOOOOO! 14.333 per Karimi, NICOLA BARTOLINI RESTA AL COMANDO! Ora il britannico Haydan Skinner.

09.30 Doppio avanti con mezzo giro, stoppata. Tre e mezzi con enorme sbavatura e grandissimo sbilanciamento, ha esitato tantissimo. Sul due e mezzo è scomposto. Sbaglia anche sullo Tsukahara avvitato. Poi altri errori nella penultima diagonale. Non può fare meglio del 14.800 di Nicola Bartolini.

09.28 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOO! Minami si ferma a 14.766, a 34 millesimi da Nicola Bartolini. NICOLA BARTOLINI RESTA IN TESTA, siamo a metà gara! Ora il kazako Milad Karimi, l’ultimo avversario che può fare davvero paura: 14.941 in qualifica…

09.27 Doppio dietro con due avvitamento e mezzo sontuoso, ma saltello in avanti su tre avvitamenti in avanti proposti come seconda linea. Ci sono delle sbavature anche nei seguenti elementi acrobatici, con qualche saltello di troppo. Interessante la serie di lavoro avanti con gli avvitamenti, chiusura stampata. Minami potrebbe fare più di 14.800, l’esercizio è stato davvero molto buono.

09.26 DIETROOOOOOOOO! Yulo 14.566, secondo posto (6.6 la nota di partenza, 3 decimi di penalità). NICOLA BARTOLINI SEMPRE AL COMANDO. Ora l’ostico giapponese Kazuki Minami, 14.966 in qualifica (come Bartolini).

09.25 Doppio-teso-doppio avvitamento inchiodato. Un saltello indietro sulla seconda diagonale, non perfetto il due e mezzo in terza. POI ESCE DI PEDANAAAA! CON DUE PIEDI! Diagonale letale per il filippino, con quell’errore non dovrebbe stare davanti a Bartolini…

09.23 DIETROOOOOOOOOOOO! 14.533 per Kaya, partito da 5.9. Nicola Bartolini sempre in testa. Ora tocca al filippino Carlos Yulo, Campione del Mondo in carica e primo in qualifica.

09.22 Kazuma Kaya è stato davvero molto bravo. Il padrone di casa, ripescato per la rinuncia di Daiki Hashimoto, chiama a raccolta il pubblico e viene supportato da uno scrocio di applausi. Potrebbe fare più del 14.800 di Nicola Bartolini.

09.20 NICOLA BARTOLINI ottiene 14.800, D Score di 6.2 come in qualifica. Non sarà semplice, bisogna aspettare sette avversari… Si riparte col giapponese Kazuma Kaya.

09.18 Attendiamo il punteggio di Bartolini. In qualifica aveva ottenuto 14.966 (6.4).

09.17 Gli atterraggi sono davvero encomiabile, non si è praticamente mai sbilanciato (forse solo il doppio carpio-mezzo non è da lode), una minima incertezza su una verticale.

09.16 STUPENDOOOOOOO! Esercizio da urlo, con praticamente tutto stoppato. Due avvitamenti e mezzo in avanti, doppio carpio con mezzo giro, Tsukahara avvitato. Uno e mezzo-due avvitamenti, due e mezzo-uno avanti. Chiusura con un super triplo avvitamento.

09.15 NICOLA BARTOLINI. TOCCA A LUI!

09.13 Nicola Bartolini si distingue per la pulizia del suo esercizio: la sua esecuzione risulta sempre impeccabile, proprio su questo punto di forza dovrà costruire la sua gara.

09.12 Nicola Bartolini ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei sei mesi fa, ma è cresciuto ulteriormente negli ultimi sei mesi e ha infatti incrementato di sei decimi la sua nota di partenza.

09.10 I finalisti al corpo libero entrano nel palazzetto di Kitakyushu (Giappone). A seguire i minuti di riscaldamento e poi la gara aperta da Nicola Bartolini.

09.06 Ricordiamo che sono tornati i minuti di touch warm-up, ovvero il riscaldamento all’attrezzo. Erano stati aboliti negli ultimi anni, i ginnasti li hanno rivoluti a tutti i costi.

09.04 Questa la rotazione al corpo libero: Bartolini, Kaya, Yulo, Minami, Karimi, Skinner, Ryu, Soravuo.

09.02 Forse soltanto il filippino Carlos Yulo, Campione del Mondo in carica, appare inevitabilmente superiore (ma comunque neanche di così tanto) dopo il 15.166 (6.6) ottenuto tre giorni fa. Un Bartolini in formato special potrebbe anche provare a contenere i giapponesi Kazumi Minami e Kazuma Kaya, senza dimenticarsi del kazako Milad Karimi. Sulla carta sembrano più alla portata il sudcoreano Ryu Sunghyun, il britannico Skinner Hayden, il finlandese Emil Soravuo. Ha rinunciato il giapponese Daiki Hashimoto.

09.00 Nicola Bartolini sarà il primo a esibirsi al corpo libero, avrà il compito di rompere il ghiaccio e farà da riferimento a tutti gli altri. Posizione non semplice, ma il sardo ha tutte le carte in regola per fare la differenza.

08.56 Si incomincerà alle ore 09.10 con la finale al corpo libero, poi alle 09.45 toccherà al volteggio. Alle 11.25 spazio alle parallele asimmetriche, alle 12.00 la chiusura con gli anelli.

08.54 Elisa Iorio avrà bisogno del suo migliore esercizio e magari di qualche sbavatura delle rivali per poter concretizzare un sogno.

08.52 Salvatore Maresca e Marco Lodadio sono indubbiamente in lizza per le medaglie, la gara agli anelli si preannuncia decisamente equilibrata e incerta.

08.50 Asia D’Amato ha stampato il terzo punteggio in qualifica ed è in piena corsa per il podio, anche se la missione non sarà semplice vista l’elevata concorrenza.

08.48 Nicola Bartolini si presenta col secondo punteggio di ingresso e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: 14.966 (6.2) nel turno preliminare, si può sognare in grande dopo il bronzo degli Europei sei mesi fa.

08.46 Saranno dunque cinque gli azzurri in gara oggi: Nicola Bartolini al corpo libero, Asia D’Amato al volteggio, Elisa Iorio alle parallele asimmetriche, Salvatore Maresca e Marco Lodadio agli anelli.

08.44 ATTENZIONE: Marco Lodadio è stato ripescato per la finale agli anelli! Il cinese Zhang Boheng ha rinunciato all’atto conclusivo, l’azzurro ci entra come prima riserva!

08.42 Oggi si assegneranno cinque titoli: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli.

08.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

