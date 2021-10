LIVE Perugia-Trento 0-1, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: Kaziysky trascina i suoi nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9-8 Kaziyski a segno da seconda linea.

9-7 Si rifa immediatamente Solè.

8-7 Muro di Podrascanin su Solè.

8-6 Trento prova a rifarsi sotto con il suo muro.

8-4 Colpo potente sulla mani del muro di Anderson. Time-out Trento.

7-4 Terzo mani-out consecutivo di Leon.

6-4 Finisce qui la serie al servizio di Rychlicki.

6-3 Solè mette giù una palla a filo rete e porta i suoi a +3.

5-3 Ace di Rychlicki.

3-3 Pipe vincente di Michieletto.

3-2 Ancora un mani-out di Leon.

2-2 Errore in attacco di Lavia.

1-2 Mani-out di Leon.

0-2 Palla stupenda di Kaziyski da posto due.

0-1 Si riparte con un murone di Lisinac su Leon.

21-25 Esce il servizio di Leon, il primo set è di Trento.

21-24 Leon annulla il primo con una cannonata.

20-24 Errore in attacco di Leon, quattro set-point per Trento.

20-23 Ricambia il favore Plotnytskyi.

20-22 Sbaglia il servizio Lisinac.

19-22 Primo tempo di Lisinac.

19-21 Pipe stupenda di Anderson.

18-21 Kaziysky non sbaglia un colpo.

17-20 Murone di Lisinac, Trento vola a +3.

17-19 Entra Plotnytskyi su Rychlicki.

17-19 Kaziyski a segno da posto due.

17-18 Ace di Sbertoli, Trento passa avanti.

17-17 Ancora Lisinac dal centro, entrambi i palleggiatori stanno giocando tantissimo al centro.

17-16 Primo tempo di Lisinac.

17-15 Anderson trova le mani del muro di Lisinac.

16-15 Pipe di Leon.

15-15 Ancora una stampatona di Kaziyski, Rychlicki in difficoltà.

15-14 Murone di Kaziyski su Rychlicki.

15-13 Risponde al centro Podrascanin.

15-12 Ancora un primo tempo di Solè.

14-12 Esce la battuta di Leon.

14-11 Time-out per Trento.

14-11 Che altezze di Anderson da posto quattro.

13-11 Esce il servizio di Lavia.

12-11 Primo tempo di Podrascanin, che riporta i suoi a -1.

12-10 Copertura di testa di Michieletto, punto rocambolesco.

12-9 Ace di Rychlicki.

11-9 Primo tempo di Solè.

10-9 Parallela stupenda di Michieletto.

10-8 Ancora un colpo sulle mani del muro di Rychlicki.

9-8 Mani-out di Rychlicki.

8-8 In rete il servizio di Anderson.

8-7 Passa questa volta dal centro Ricci.

7-7 In rete il primo tempo di Ricci.

7-6 Ancora una gran diagonale di Kaziyski.

7-5 Primo tempo di Ricci.

6-5 Bordata in diagonale di Kaziyski.

6-4 Mani-out di Anderson da posto quattro.

5-4 Si rifa immediatamente Alessandro.

5-3 Errore in attacco di Michieletto.

4-3 Leon sfonda sulle mani del muro.

3-3 Ancora un primo tempo, questa volta di Podrascanin.

3-2 Errore al servizio di Lisinac.

2-2 Primo tempo di Lisinac.

2-1 Bomba di Leon in mezzo al muro.

1-1 Mani-out questa volta per Lavia.

1-0 Si parte subito con uno scambio lungo, Lavia si prende un muro.

18:06 Perugia risponde con: Rychlicki, Solè, Ricci, Leon, Anderson, Giannelli e Colaci.

18:05 Questo il sestetto di Trento: Kaziyski, Lavia, Michieletto, Sbertoli, Podrascanin e Lisinac.

18:03 E’ finita la fase di riscaldamento ufficiale.

18:00 Il match prenderà il via con un po’ di ritardo a causa del protrarsi della prima semifinale.

17:57 Perugia e Trento sono le uniche due squadre in Campionato a punteggio pieno con due vittorie su due partite.

17:54 Entrambe le formazioni sono assai cambiate rispetto alla scorsa stagione, le intese non sono ancora perfette, ma per quanto visto nelle prime due giornate di Campionato il livello è già elevatissimo.

17:51 Da una parte c’è Perugia, una squadra ricca di fuoriclasse esperti, dall’altra invece c’è Trento, formazione decisamente più giovane con tanti campioni d’Europa.

17:48 Ci si aspetta una sfida dal tasso tecnico anche maggiore rispetto alla partita appena conclusa, gli occhi sono tutti puntati su Giannelli che, per la prima volta nella sua carriera, si troverà a giocare contro Trento.

17:45 Monza ha vinto la prima semifinale 3-1 contro Civitanova e adesso aspetta la vincente di questo match per scoprire la sua avversaria in finale.

17.42 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2021.

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-MONZA DI VOLLEY

Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2021. Dopo le ragazze è arrivato il momento di assegnare il primo trofeo stagionale anche per gli uomini, all’Eurosuole forum di Civitanova Marche si prospettano due giorni di grande spettacolo.

A differenza della Supercoppa femminile in questo caso i ragazzi hanno già avuto modo di esordire in Campionato e di conseguenza le squadre sono più rodate. Sia Trento che Perugia hanno iniziato al meglio la Superlega, si trovano da sole in prima posizione con 6 punti e due vittorie su due. Da una parte c’è la formazione di Lorenzetti, una squadra estremamente giovane guidata da molti campioni d’Europa azzurra, d’altra invece Grbic si affida a giocatori di grande esperienza come Anderson, Leon e Giannelli, quest’ultimo si troverà per la prima volta a giocare contro Trento, squadra in cui ha sempre militato fin dalle giovanili. Lo spettacolo sarà assicurato, vi ricordiamo che la vincente di questo match se la vedrà in finale contro una tra Civitanova e Monza.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, match valido per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà inizio alle ore 18:00 e sarà visibile in chiaro su RaiSport HD.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini