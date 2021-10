LIVE Sinner-Harris, ATP Anversa in DIRETTA: orario e programma semifinale, ostacolo sudafricano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sinner-Harris, ATP Anversa 2021: orario semifinale, canali tv, programma, streaming – ATP Anversa 2021: Jannik Sinner vola in semifinale, Rinderknech dominato alla distanza

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Lloyd Harris, match valido per la prima semifinale del ATP 250 di Anversa in Belgio di singolare maschile. Primo confronto tra i due sfidanti odierni che vogliono la finale in Belgio contro uno tra l’americano Jenson Brooksby e l’argentino Diego Schwartzman. L’azzurro è tornato in semifinale ad Anversa dopo quella persa contro Stan Wawrinka nel 2019 e vuole la quinta finale dell’anno: il sudafricano invece la seconda del 2021.

Jannik Sinner vuole la quinta finale dell’anno e la sesta in carriera tralasciando le Next Gen ATP Finale 2019 vinte a Milano. L’azzurro è reduce dalla vittoria per 6-4 6-2 ai danni de francese Arthur Rinderknech dopo la vittoria al secondo turno contro Lorenzo Musetti e il bye dell’esordio essendo testa di serie #1. Continua la sua rincorsa alla qualificazione alle Finals e con una vittoria oggi si porterebbe a 50 punti da Cameron Norrie attualmente 10° nella Race.

Lloyd Harris torna in campo dopo la vittoria ai quarti di finale contro l’ungherese Marton Fucsovics per 6-2 7-5. Il sudafricano vuole la terza finale in carriera dopo quella del 2020 persa ad Adelaide e quella di quest’anno di Dubai. Al primo turno ha battuto il padrone di casa Zizou Bergs per 7-6(4) 6-3 e al secondo turno Jan-Lennard Struff per 6-2 6-3: la testa di serie 7, con una vittoria, entrerebbe per la prima volta in top30 in carriera.

La partita è in programma come primo match di giornata sul Campo Centrale a partire dalle ore 15.00. I seguenti due match in programma gli incontri di singolare tra Jenson Brooksby e Diego Schwartzman e quello di doppio tra Harris/Malisse contro Koolhof/Rojer.

