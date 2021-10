LIVE Civitanova-Monza 22-25, Supercoppa Italiana volley in DIRETTA: primo set per gli ospiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22-25 Esce l’attacco di Garcia, il primo set è per Monza.

22-24 Sbaglia dai nove metri il brasiliano, ci sono due set-point per Monza.

22-23 Lucarelli trova le mani di Davyskiba.

21-23 Sbaglia questa volta l’opposto della Lube.

21-22 Ace di Garcia, set nuovamente riaperto.

20-22 Lucarelli sfonda sulle mani del muro.

19-22 Mani-out di Davyskiba, per la Lube entra Kovar su Juantorena.

19-21 Alzata in bagher disastrosa di Juantorena, break per Monza.

19-20 Bordata paurosa di Grozer.

19-19 Finta di De Cecco, solita magia dell’argentino.

18-19 Monza si aggiudica lo scambio più bello e lungo della partita.

18-18 Ancora una stampatona di Simon, questa volta su Grozer, si torna in parità.

17-18 Muro di Simon su Dzavoronok, time-out per Monza.

16-18 Primo tempo di Simon.

15-18 Diagonale stretta pazzesca di Dzavoronok.

15-17 Juantorena riporta i suoi a -2.

14-17 Bordata di Garcia, percentuali in attacco elevatissime per lui.

13-17 Mani-out di Davyskiba.

13-16 Pallonetto di Garcia da seconda linea.

12-16 Time-out Lube.

12-16 Gran difesa di Federici, poi ci pensa Davyskiba da posto quattro.

12-15 Ottimo primo tempo di Galassi.

12-14 Bilanciere di Lucarelli, scomposto in difesa Grozer.

11-14 Falloso al servizio anche Garcia.

11-13 Mani-out di Garcia da posto due.

10-13 Errore anche per Simon.

10-12 Male dai nove metri Grozer.

9-12 Murone di Dzavoronok su Lucarelli, in difficoltà le bande della Lube da posto quattro.

9-11 Ancora un colpo piazzato di Grozer.

9-10 in rete il servizio di Galassi.

8-10 Ricambia il favore De Cecco.

8-9 Esce la battuta di Davyskiba.

7-9 Mani-out di Dzavoronok, break Monza.

7-8 Stampatona di Grozer su Juantorena, avvio complesso per Osmany.

7-7 Colpo da beach di Grozer, inchiodato in difesa Garcia.

7-6 Garcia passa in parallela.

6-6 Palla piazzata di Davyskiba, scomposto il muro di Civitanova.

6-5 Ace di Lucarelli, la Lube passa in vantaggio.

5-5 Primo punto del match per Garcia.

4-5 Mani-out di Grozdanov.

4-4 Si fa vedere al centro anche Anzani.

3-4 Lungo il servizio del cubano.

3-3 Magia di De Cecco, Simon non sbaglia.

2-3 Alzata ad una mano stupenda di Orduna, poi ci pensa in attacco Dzavoronok.

2-2 Primo tempo di Simon, velocità di braccio impressionante.

1-2 Murone di Galassi su Juantorena.

1-1 Esce questa volta la battuta del bielorusso.

0-1 Si parte con un servizio vincente di Davyskiba.

15:13 Civitanova risponde con De Cecco, Lucarelli, Juantorena, Anzani, Simon, Garcia e Balaso.

15:10 Monza schiera Grzoer, Grozdanov, Dzavoronok, Orduna, Galassi, Davyskiba e Federici.

15:07 I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Civitanova, che gioca anche in casa, ma Monza ha mostrato di essere all’altezza delle migliori squadre e può ambire a qualcosa di importante.

15:04 La vincente di questa sfida affronterà domani in finale una tra Trento e Perugia, squadre che si affronteranno a partire dalle 18:00.

15:01 Civitanova e Monza hanno iniziato la Superlega allo stesso modo: una vittoria, una sconfitta e 4 punti in classifica, con la differenza che i lombardi hanno già affrontato due squadre di alto profilo come Modena e Milano.

14:58 Il Campionato è già iniziato, le squadre di conseguenza hanno avuto modo di testarsi e il livello genera è elevatissimo.

14:55 All’Eurosuole Forum di Civitanova Marche si prospettano due giorni di gare di alto livello, si assegna il primo trofeo stagionale!

14:52 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Monza, match valido per la prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2021.

La Superlega è già iniziata, di conseguenza abbiamo già avuto modo di vedere in azione le squadre, certo le intese non sono ancora affinate al massimo, ma il livello mostrato è stato fin da subito elevatissimo. Civitanova e Monza hanno iniziato allo stesso modo il loro percorso in Campionato, entrambe si trovano in quarta posizione in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria e di una sconfitta. Se Civitanova, nonostante i numerosi cambi effettuati rispetto alla scorsa stagione, si è presentata sin da subito come una pretendente a tutti i titoli, Monza sta dimostrando di poter essere una valida outsider, d’altronde il nostro è il miglior Campionato al mondo e a differenza di qualche anno fa i roster di tutte le squadre sono di primo piano. Ci si aspetta una sfida assolutamente equilibrata e ricca di spettacolo, vi ricordiamo che la vincente di questo match si giocherà il titolo in finale contro una tra Perugia e Trentino.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Monza, match valido per la prima semifinale della Supercoppa italiana di volley maschile 2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 15:15 e sarà visibile in diretta in chiaro su RaiSport HD.

