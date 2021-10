LIVE Marvin Vettori-Costa, MMA in DIRETTA: il gladiatore azzurro cerca il riscatto. Orario, programma, canale tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del main event della UFC Night Fight: Marvin Vettori-Paulo Costa, il lottatore italiano deve riscattare l’ultima sconfitta subita contro Adesanya.

Marvin Vettori arriva al main event di UFC Night Fight per riprendere la scalata per la cintura dei pesi medi. Dopo l’evento della sconfitta contro Israel Adesanya nell’incontro per il titolo, l’italiano ritorna nell’ottagono per le MMA con uno score di 17 vittorie, 5 sconfitte e un pari. Paulo Costa invece, non combatte da un anno circa, proprio contro lo stesso campione nigeriano che nel settembre del 2020 lo mette ko nel secondo round per il match titolato dei medi.

Nella preparazione dell’incontro Marvin Vettori è stato assolutamente perfetto anche nel taglio del peso, cosa che non si può dire del suo rivale brasiliano “Borrachinha” che non è riuscito a tagliare il giusto peso per addirittura 12 kg di differenza. Condizione di scarsa professionalità dopo un anno dal suo ultimo incontro, che costringe Vettori ad accettare un incontro a quasi 93 kg di peso. Inoltre, l’italiano riceverà il 20% della borsa di soldi destinata a Paulo Costa come sanzione per il mancato taglio del peso.

La main card inizierà alle 22:00, ora italiana di sabato 23 ottobre mentre Vettori dovrebbe salire nell’ottagono intorno alla mezzanotte.

Match: Vettori-Costa

Data: 23 ottobre 2021

Orario: Tra le 23:00 di sabato e la 00:00 di domenica.

Canale tv e streaming: DAZN.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di testuale del main event della UFC Night Fight Marvin Vettori–Paulo Costa: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio tra le 23:00 e 00.00. Buon divertimento!