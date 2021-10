CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021. La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia, che quest’anno ha regalato grandi gioie all’Italia, prima per la vittoria di Sonny Colbrelli qualche settimana nella classica del pavè e nei giorni scorsi per gli ori azzurri di Fidanza, Pternoster e del quartetto dell’inseguimento maschile.

L’Italia si presenta alla volata finale della rassegna iridata in testa al medagliere dopo tre giornate che hanno portato alla spedizione azzurra ben sette medaglie, tre ori, due argenti e due bronzi. Fin qui l’Italia è stata assoluta protagonista e anche oggi non si vuole fermare con tanti potenziali protagonisti azzurri.

In mattinata si disputano le qualificazioni e le prime due gare dell’Omnium maschile che vede al via il campione olimpico di Rio e bronzo a Tokyo Elia Viviani. Ci sarà, invece, Miriam Vece a caccia di uno degli posti in finale nei 500 metri da fermo femminili. Letizia Paternoster e Rachele Barbieri saranno al via delle qualificazioni al pomeriggio e, si spera, della finale al pomeriggio della madison dove potrebbero puntare ad un posto sul podio. Non ci sono azzurri, invece, in gara nella sprint maschile: qualificazioni, sedicesimi e ottavi in programma al mattino, quarti alla sera. Ci sarà Martina Alzini, quarta all’Europeo, a caccia di un posto in finale dell’inseguimento individuale femminile. Quattro i titoli che si assegnano in serata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE quarta giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021 di Roubaix , cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la sessione mattutina prenderà il via alle ore 10.00 di sabato 23 ottobre! Buon divertimento!

