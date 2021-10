LIVE Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 28-21, Serie A basket in DIRETTA: +7 in favore degli emiliani a metà secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINE PRIMO TEMPO

35-39 Melli inchioda a due mani poco prima della sirena di metà gara.

35-37 SCHIACCIATA di Totè, dopo l’alzata di Durham, 42″ sul cronometro.

33-37 Melli appoggia a canestro il +4 Armani, time out che arriva dalla panchina di Bologna.

33-35 TRIPLA di Rodriguez, 1’49” sul cronometro del secondo quarto, squadre in bonus.

33-32 Totè riporta avanti la Fortitudo con un libero.

32-32 Persa di Milano e Totè va ad appoggiarne altri due su assist di Benzing.

30-32 Penetrazione di Totè.

28-32 TRIPLA di Datome.

28-29 Dentro il libero aggiuntivo.

28-28 SHIELDS! Penetrazione e canestro con il fallo subito da Procida, potenziale gioco da tre.

28-26 2/2 Datome, 4’35” da giocare prima dell’intervallo lungo.

Fallo di Aradori sul tentativo da tre di Datome, liberi. La Fortitudo esaurisce il bonus, Milano ci è già.

28-24 TRIPLA centrale di Hall, solo retina.

28-21 Richardson in corsa.

26-21 TRIPLA di Durham, allunga la Fortitudo, +5 con 6’06” da giocare nel secondo quarto.

23-21 Tarczewski in sospensione.

23-19 ASHLEY! Schiacciata a due mani dopo una grande imbeccata di Durham.

21-19 Piazzato di Melli, 7’54” da giocare prima dell’intervallo, Milano ha esaurito il bonus, un fallo di squadra commesso dalla Fortitudo.

21-17 Il prodotto dell’università di Syracuse fa 1/3

Fallo di Melli sul tentativo dall’arco di Richardson.

20-17 1/2 Richardson.

Fallo di Mitoglou che manda in lunetta Richardson.

19-17 TRIPLA di Baldasso.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

La squadra di Messina non concretizza nell’ultima azione del primo quarto.

Baldasso spende il quarto fallo di squadra Fortitudo nel primo quarto, rimessa Milano con 7″ sul cronometro.

16-17 Taglio di Biligha che riporta avanti l’Armani nel punteggio.

16-15 Layup di Totè, 38″ sul cronometro.

14-15 Penetrazione di Rodriguez che realizza in reverse.

14-13 Contro-sorpasso immediato Fortitudo con Totè.

12-13 Passaggio schiacciato di Shields per Biligha che inchioda a canestro e porta avanti l’Olimpia per la prima volta nella partita.

12-11 Shields riporta Milano a -1 quando mancano 2’11” al termine del primo quarto, 2-3 la situazione falli.

12-9 Penetrazione di Mitoglou.

12-7 TRIPLA di Procida.

9-7 L’Olimpia torna a segnare sull’asse Hall-Datome.

9-5 TRIPLA di Benzing, il ruggito del PalaDozza, +4 Bologna, time-out Messina.

6-5 ASHLEY! Inchiodata in testa a Tarczewski, Fortitudo avanti a 5’29” dal termine del primo quarto, 2-2 i falli.

4-5 SCHIACCIATA di Procida in contropiede, -1 Effe.

2-5 Piazzato di Ashley, 8’11” da giocare nel primo quarto.

0-5 2/2 Grant.

Ashley commette fallo su Grant e lo manda in lunetta.

0-3 TRIPLA di Datome.

SI PARTE! PALLA DUE!

17.55 QUINTETTI, FORTITUDO BOLOGNA: Ashley, Aradori, Durham, Procida, Benzing; OLIMPIA MILANO: Melli, Grant, Tarczewski, Hall, Datome.

17.50 Arbitri: Lo Guzzo, Borgo, Perciavalle.

17.45 I giocatori dell’Olimpia Milano nel pre-partita:

17.40 L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina cercherà stasera la decima vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega mentre la Fortitudo di Antimo Martino (subentrato al dimissionario Jasmin Repesa) proverà a riscattare il k.o. di Brindisi nell’ultimo turno.

17.35 Riscaldamento in corso al PalaDozza di Bologna, palla a due prevista per le ore 18.00

17.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A UnipolSai 2021-2022.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Kigili Bologna-AX Armani Exchange Olimpia Milano, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A UnipolSai 2021-2022.

La Fortitudo Bologna di coach Antimo Martino scende in campo nell’anticipo della quinta giornata al PalaDozza cercando di riscattare la sconfitta del turno precedente patita per mano della Happy Casa Brindisi di coach Francesco Vitucci. 105-93 il punteggio finale del match del PalaPentassuglia dove alla Effe non sono bastati i 23 punti di Robin Benzing e i 18 di Pietro Aradori (quest’ultimo sarà uno dei due ex della gara di oggi insieme a Stefano Mancinelli).

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina andrà invece a caccia della decima vittoria consecutiva in gare ufficiali tra campionato ed Eurolega in questa stagione. In settimana Datome e compagni hanno ottenuto la quarta vittoria su quattro gare giocate in Europa superando al “Forum” la compagine francese dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne di coach Terence Jonathan Parker, 73-72 in rimonta con un parziale di 25-11 nel terzo quarto. I migliori tra le fila dei meneghini sono stati Shavon Shields con 15 punti e Niccolò Melli con 14.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Fortitudo Bologna-Olimpia Milano, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A UnipolSai 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 18.00 al PalaDozza di Bologna, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

