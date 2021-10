CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Soelden, prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio austriaco (o quel che ne rimane…) andrà in scena il primo atto di una lunga stagione che vivrà il suo zenith a febbraio con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Peraltro proprio la specialità delle porte larghe appare come la più incerta in assoluto, con diverse pretendenti in grado di puntare di volta in volta alla vittoria.

L’Italia calerà subito il suo tris d’assi composto da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia. Il Bel Paese, è bene ricordarlo, ha vinto le ultime due coppette di gigante, nel 2020 con Brignone e nel 2021 con Bassino. Quest’ultima si presenta al via da campionessa in carica, ma dovrà fare i conti con una concorrenza agguerritissima. Pensiamo all’americana Mikaela Shiffrin, alla slovacca Petra Vlhova, detentrice della Coppa del Mondo generale, alle svizzera Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin, alla neozelandese Alice Robinson ed all’austriaca Katharina Liensberger. Un parterre che promette sicuramente spettacolo.

Federica Brignone avrà tanta voglia di riscatto dopo un ultimo anno con risultato altalenanti e costellato da più ombre che luci. Sofia Goggia, fresca di nomina come portabandiera dell’Italia ai Giochi di Pechino 2022, ha dichiarato di aver compiuto passi in avanti notevoli in gigante, confessando di aver preso più di uno spunto dalla compagna Marta Bassino, di sicuro un esempio in quanto a stile di sciata.

La prima manche del gigante femminile di Soelden inizierà alle 10.00, la seconda alle 13.15. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaisportHD e su Eurosport. Noi vi aggiorneremo in tempo reale con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento!

Foto: Lapresse