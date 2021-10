Sport in tv oggi (giovedì 21 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 21 ottobre ci aspetta una giornata ricca di sport. I Mondiali di ginnastica artistica propongono la finale all-around femminile, i Mondiali di ciclismo su pista regalano diverse finali tra cui quella dell’inseguimento a squadra con l’Italia Campionessa Olimpica a caccia dell’oro. L’Olimpia Milano affronta il Lione nell’Eurolega di basket, poi gli impegni di Napoli e Lazio nell’Europa League di calcio e della Roma in Conference League. Da seguire anche i tornei di tennis e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 21 ottobre il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDÌ 21 OTTOBRE )

08.00 GOLF (European Tour) – Mallorca Open, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Golf Tv, DAZN)

10.00 TENNIS – ATP/WTA Mosca, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

10.30 TENNIS – WTA Tenerife, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

Camila Giorgi vs Kovinic, terzo match dalle ore 10.30

11.15 GINNASTICA ARTISTICA (Mondiali) – Finale all-around femminile (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play)

13.00 CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Keirin maschile (primo turno, ripescaggi, secondo turno), Sprint femminile (qualificazioni, sedicesimi di finale, ottavi di finale) (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TENNIS – ATP 250 Anversa, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta tv su Sky Go, supertennis.tv)

16.30 CALCIO (Europa Conference League, fase a gironi) – HJK Helsinki-Maccabi Tel Aviv (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Giana (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

18.30 CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Finali: inseguimento a squadre maschile, inseguimento a squadre femminile, scratch maschile, keirin maschile, eliminazione femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – Lazio-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – Betis Siviglia-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa Conference League, fase a gironi) – Bodo/Glimt-Roma (diretta tv su Sky Sport Action, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa Conference League, fase a gironi) – Vitesse-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Football, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – Quattro partite: Ludogorets-Sporting Braga, Midtjylland-Stella Rossa, Rapid Vienna-Dinamo Zagabria, Fenerbahce-Anversa (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Eurolega) – Due partite: Anadolu Efes-Unics Kazan, Zalgiris Kaunas-Bayern Monaco (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Vipiteno-Lustenau (non è prevista diretta tv/streaming)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos (diretta streaming su Eleven Sports)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Lione Villeurbanne (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Tre partite: Cortina-Ritten, Fassa-Feldkirch, Merano-Gherdeina (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Novara (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

21.00 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Fenerbahce (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – Napoli-Legia Varsavia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – Lokomotiv Mosca-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport Football, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – PSV-Monaco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – West Ham-Genk (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, fase a gironi) – Quattro partite: Sparta Praga-Lione, Sturm Graz-Real Sociedad, Eintracht Francoforte-Olympiacos, Glasgow Rangers-Brondby (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Europa Conference League, fase a gironi) – CSKA Sofia-Zorya Luhansk (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie C) – Lecco-Renate (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

