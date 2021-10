CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica, oggi va in scena la finale all-around femminile. Il giorno della Reginetta della Polvere di Magnesio, verrà incoronata la ragazza più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia una gara estremamente avvincente, appassionante ed equilibrata a Kitakyushu (Giappone), dove non sono da escludere colpo di scena e ribaltoni in una mattinata italiana assolutamente da non perdere.

Angelina Melnikova si presenta da grande favorita della vigilia. La russa, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove ha trascinato la squadra verso il titolo) e ai Mondiali 2019, insegue il suo primo alloro iridato. Si presenta forte del miglior punteggio di qualifica (57.065) e da grande favorita della vigilia, la 21enne di Voronez ha tutte le carte in regola per riuscirci: stupenda alle parallele asimmetriche (quest’anno Campionessa d’Europa) e incantevole al corpo libero (bronzo olimpico a Tokyo), solida alla trave e concreta al volteggio (doppio avvitamento).

Ci sarà anche la sua connazionale Vladislava Urazova, quarta ai Giochi. La 17enne ha commesso un grave errore al volteggio e si presenta col quinto accredito (53.065), ma è una ginnasta in grado di salire tranquillamente sul podio se riuscirà a non sbagliare, aspetto tutt’altro che semplice e che non le è entrato ancora completamente nelle corde. Sulla carta è un classico 2 vs 2: da una parte due russe, dall’altra due statunitensi.

Leanne Wong e Kayla DiCello, rispettivamente seconda e terza nel turno preliminare (55.749 contro 55.700). Sono due elementi decisamente completi, abili in particolar modo tra 10 cm e quadrato (e infatti sono finaliste di specialità). La 18enne e la 17enne hanno le carte per contrastare le due rivali dirette, almeno sulla carta e per proseguire l’egemonia degli USA su questa gara.

Molta attenzione alla cinese Wei Xiaoyuan, a patto che resista alla trave e che riesca a tirare fuori il massimo dal corpo libero. Più indietro nei pronostici la francese Carolann Heduit, l’ucraina Anastasiia Bachynska, la portoghese Filipa Martins, le nostre Asia e Alice D’Amato: le azzurre hanno l’obbligo di provarci, con spensieratezza, cercando di non commettere errori.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale all-around femminile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.15. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse