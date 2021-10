CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, tv, streaming dei Mondiali di Ciclismo su pista 2021 – I convocati dell’Italia per i Mondiali di ciclismo su pista 2021 – Le carte da medaglia per l’Italia a Roubaix 2021 – La cronaca della prima giornata di gare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali su pista 2021. La rassegna iridata in programma in una località storica per il ciclismo, Roubaix, in Francia, che quest’anno si è già colorata due volte di azzurro per la vittoria di Sonny Colbrelli qualche settimana nella classica del pavè e ieri per il trionfo di Martina Fidanza nello scratch.

Giornata molto importante, quella odierna, per la spedizione azzurra in Francia, che ha già conquistato l’oro ieri con Martina Fidanza. Si assegnano i titoli dei due quartetti dell’inseguimento e l’Italia potrebbe salire per due volte sul podio. La squadra azzurra femminile, vice-campione d’Europa, con Balsamo, Paternoster, Alzini e Fidanza, si gioca prima di tutto l’ingresso in finale nella sfida con la Gran Bretagna ma sulla carta è ampiamente tra le migliori tre del lotto. La squadra maschile con Consonni, Ganna, Lamon e Milan scende in pista per la medaglia d’oro contro dopo le ottime prove di ieri.

In mattinata si disputano le qualificazioni del keirin maschile senza azzurri al via. Ci sarà, invece, Miriam Vece in gara nelle qualificazioni dello sprint femminile. In serata si assegnano ben cinque titoli mondiali: inizia l’avventura iridata di Elia Viviani che sarà al via della scratch, ci sono i due quartetti, ci sarà la finale del keirin maschile e della gara ad eliminazione femminile che vede tra le protagoniste e le favorite Letizia Paternoster che sta ritrovando la condizione dei giorni migliori.