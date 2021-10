LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile in DIRETTA: la sfida infinita, subito uno scontro diretto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la terza giornata della regular season della Serie A femminile di volley 2021-2022. Nel posticipo della terza giornata, tutte le altre partite si sono svolte ieri, avremo modo di assistere per l’ennesima volta alla sfida eterna tra le due squadre che nel corso degli ultimi anni si sono spartite i vari trofei.

Le due formazioni si sono già affrontate in avvio di stagione nella finale di Supercoppa Italiana, in quell’occasione a spuntarla fu Conegliano (3-1), ma Novara ha dimostrato di essere molto vicina dal punto di vista delle potenzialità alle Pantere. Le ragazze di Santarelli hanno iniziato al meglio anche il Campionato, trovando due nette vittorie contro Roma e Vallefoglia, portando così la striscia di vittorie consecutive a quota 67. Novara si è a sua volta mostrata sul pezzo e quest’anno, come non mai nelle ultime stagioni, sembrerebbe di poter dare del filo da torcere alle storiche avversarie, Chirichella e compagne hanno a loro volta superato con un sonoro 3-0 sia Firenze che Casalmaggiore. Quella di oggi è già una partita importante, verosimilmente la vincitrice della regular season dipenderà proprio da questi scontri diretti, in più quella di oggi sarà una nuova occasione per vedere in azione buona parte delle campionesse europee e alcune campionesse olimpiche, lo spettacolo è assicurato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la terza giornata della regular season della Serie A femminile di volley 2021-2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà inizio alle ore 20:30!

Foto: LiveMedia/Letizia Valle