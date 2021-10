CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Camila Giorgi e Danka Kovinic, match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare. Primo incontro di sempre tra le due giocatrici: chi vince sfiderà ai quarti di finale la vincente della sfida tra la belga Greet Minnen e l’olandese Arantxa Rus. La sfida tra queste due giocatrici sarà l’ultimo a partire dalle 10.30 sul Campo Centrale dove si sfideranno anche l’azzurra e la montenegrina.

Camila Giorgi, testa di serie #4, è reduce dalla faticosa vittoria contro la qualificata #178 al mondo spagnola Aliona Bolsova Zadoinov per 7-6(4) 3-6 6-4 in un match caratterizzato da warning, penalty point e penalty game. La tennista italiana vuole trovare continuità dopo l’uscita di scena al secondo turno contro Amanda Anisimova ad Indian Wells con il risultato di 6-4 6-1. La classe 1991 è #34 al mondo dopo aver guadagnato due posizioni da inizio torneo.

La tennista di Macerata giocherà contro la montenegrina Danka Kovinic, n.74 del ranking e vittoriosa al primo turno contro la belga Alison Van Uytvanck con un doppio 6-3. La tennista 26enne ha perso una posizione virtualmente ma se dovesse fare strada potrebbe addirittura ritrovarsi a ridosso della top50, dove nel 2016 ha piazzato il best ranking al 46° posto. La classe 1994 è anche ai quarti di finale in doppio in coppia con la russa Irina Chromaceva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Camila Giorgi e Danka Kovinic, match valido per gli ottavi di finale del Wta 250 di Tenerife 2021 di singolare: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match sul Campo Centrale dalle 10.30 locali ovvero le 11.30 italiane. I primi due match sono gli incontri di singolare tra Saisai Zheng e Clara Tauson e il continuo della sfida tra Donna Vekic e Irina-Carmela Begu attualmente sul 6-4 1-1. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis sul digitale terrestre e su Sky al canale 212 oltre che in streaming. Buon divertimento a tutti.

Foto: La Presse