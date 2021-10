CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione – Milano-Efes

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quinto turno di Eurolega tra Olimpia Milano e ASVEL Villeurbanne, in scena al Mediolanum Forum di Assago.

Siamo alla sfida tra due squadre che ci si aspettava un po’ più in basso rispetto a dove si trovano ora. L’Olimpia ha saputo sfruttare tutte le attuali difficoltà di molte avversarie per i playoff, nonché anche pretendenti al titolo, mentre l’ASVEL ha infilato tre successi di fila prima di perdere all’Astroballe contro il Maccabi Tel Aviv trascinato dal talento di James Nunnally.

L’Olimpia deve fare ancora a meno di Troy Daniels (in lista infortunati c’è anche Davide Alviti), mentre l’ASVEL non dovrebbe avere a disposizione il classe 2004 Victor Wembanyama, che qualunque bipede dotato di parola prevede diventerà prima scelta assoluta del draft NBA 2023, cioè il primo per il quale sarà eleggibile. Torneranno David Lighty e Antoine Diot. Vi gioca un solido gruppo di americani, oltre a uomini di esperienza del basket francese e a uno dei quattro fratelli Antetokounmpo, Kostas.

In particolare, Chris Jones è quarto per media punti realizzati (17 a gara) e terzo (con Elie Okobo) per percentuali dall’arco (53.33%), William Howard uno dei molti con 2 palle rubate a partita. Sempre nella graduatoria da tre è quinto col 50% Devon Hall, in quota Milano. L’Olimpia, però, ha iniziato bene non tanto grazie a dei singoli recordman quanto in virtù di un assemblaggio di squadra al momento ben più che azzeccato.

A|X Armani Exchange Milano-ASVEL Villeurbanne inizierà alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo