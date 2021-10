LIVE Napoli-Legia Varsavia, Europa League in DIRETTA: serve solo vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Napoli-Legia Varsavia, partita di calcio valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Mertens, Insigne. All: Spalletti.

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, Martins, Mladenovic; Josue; Emreli. All: Michniewicz.

Dove vedere la partita

Napoli-Legia Varsavia sarà visibile, via satellite, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 dalle 20:45 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 21:00, e il post-partita alle ore 23. Finestre e aggiornamenti da tutti gli altri campi con Diretta Gol, dalle 20:45 su Sky Sport 251. C’è anche l’opzione streaming attraverso Sky Go o Now TV, oppure in chiaro sul digitale terrestre su TV8, con pre-partita dalle ore 20:30. Il match verrà trasmesso anche da DAZN, in streaming, dalle ore 20:50.

Le due squadre

Il Napoli, nonostante le otto vittorie su otto in Serie A, ancora non ha trovato il bottino di 3 punti nel girone C di Europa League. Il pareggio in rimonta a Leicester (2-2) e la sconfitta al Maradona con lo Spartak Mosca (3-2) hanno mandato la squadra di Spalletti all’ultimo posto dopo le prime due giornate. Questa sera, si dovrà per forza vincere per iniziare un percorso fluido verso la qualificazione alla fase finale.

Dall’altra parte, il Legia Varsavia è messo male nella Ekstraklasa, la massima serie del calcio polacco: 15esima posizione nel campionato a 18 squadre. Paradossalmente, è prima nel girone dopo aver battuto, di misura, lo Spartak Mosca prima (in Russia) e il Leicester in casa. Il match con il Napoli dirà tanto sul valore di questa squadra in Europa, con i partenopei pronti al riscatto immediato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Legia Varsavia, partita di calcio valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse