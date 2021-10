CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata su OA Sport. L’appuntamento è per domani (ore 11.00) con l’all-around maschile (senza italiani). Rimanete con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti, video e tanto altro ancora.

13.08 Alice D’Amato stupenda ottava con 52.082, ad appena otto decimi dalla top-8. Ce l’avrebbe fatta senza gli errori iniziali alla trave, bella gara per la genovese. La sua gemella Asia termina 12ma (51.699), pagando errori alla trave e sugli staggi.

13.07 Sorprendente quinto posto dell’olandese Naomi Visser (52.832), che precede la cinese Wei Xiaoyuan (52.699) e la portoghese Filipa Martins (52.199).

13.06 La russa Angelina Melnikova si è laureata Campionessa del Mondo all-around con 56.632 punti. Miss Ginnastica, bronzo ai Mondiali 2019 e alle Olimpiadi, corona il suo sogno dorato e vince finalmente sul giro completo. La 21enne, capace di trascinare la Russia verso l’oro olimpico a squadra, ha prevalso per tre decimi sulla statunitense Leanne Wong (56.430). Bronzo per l’altra ameriana Kayla DiCello (54.566) che ha regolato la russa Vladislava Urazova (53.598).

13.05 Ce la fa! 13.833 per Angelina Melnikova! CAMPIONESSA DEL MONDO ALL-AROUND!

13.03 Angelina Melnikova ha controllato tanto e non ha voluto rischiare, ma ha commesso delle sbavature… Le serve un 13.6 per vincere il titolo…

13.01 Leanne Wong superbo 14.033 (5.7). La statunitense chiude a 56.430. Angelina Melnikova dovrà anche spremersi per vincerla…

12.59 Alice D’Amato non risulta purtroppo impeccabile alle parallele asimmetriche: 12.916 (5.9 il D Score). L’azzurra chiude con un totale di 52.082, sarà ottava! Che peccato per i tanti errori alla trave, altrimenti la top-5 sarebbe stata agguantata.

12.57 Lunga attesa per il punteggio della Wong, mentre Angelina Melnikova si scalda… Alice D’Amato alle parallele.

12.55 Leanne Wong non sbaglia nemmeno una virgola. La statunitense è stata davvero molto bravo, piace molto sugli avvitamenti e sugli stacchi. Sarà almeno seconda, vediamo se riuscirà a mettere pressione ad Angelina Melnikova.

12.53 La statunitense ottiene infatti 13.800 (5.4), miglior parziale di giornata al corpo libero, e chiude con 54.566 punti. Primo posto provvisorio, rifila un punto di distacco a Vladislava Urazova. Sarà medaglia di bronzo.

12.51 Kayla DiCello esegue una bella prova al corpo libero, ammirevole il suo Tsukahara avvitato. Non avrà problemi a superare Urazova e a chiudere al terzo posto.

12.48 Attesa anche per le parallele di Alice D’Amato: con un buon esercizio chiuderebbe con una prestigiosa top-10.

12.47 Ora la tripletta finale di lusso: DiCello, Wong, Melnikova. Nell’ordine, al corpo libero. Sarà verosimilmente anche il podio, in questo ordine. Salvo marchiani errori.

12.45 Urazova ottiene 13.366 e chiude la sua gara con un complessivo 53.598. Poteva fare di più, indubbiamente. Per salire sul podio deve sperare che DiCello commetta grossi errori al quadrato e non vada oltre 12.8.

12.42 L’esercizio di Urazova è encomiabile in termini acrobatici, forse un po’ troppo meccanico in esecuzione. Appare un po’ sconsolata. Se che ha gettato via il podio a causa della caduta alla trave.

12.40 Ora Urazova al corpo libero, esercizio cruciale in ottica podio.

12.38 Asia D’Amato chiude con un brillante doppio avvitamento al volteggio (14.366). Uno squillo in chiusura dopo una gara davvero problematica.

12.36 Angelina Melnikova sembra lanciata verso l’oro: è una fuoriclasse al corpo libero, non dovrebbe farsi intimorire e Wong è lontana mezzo punto. Duello finale tra DiCello e Urazova per il bronzo, la statunitense è favorita. Alice D’Amato andrà alle parallele, potrebbe ancora recuperare qualche posizione: la top-8 sarebbe eccellente, per come si era messa la gara. Attenzione a Wei e Visser che hanno dalla loro il volteggio, ma rientrare su DiCello e Urazova appare arduo.

12.35 Nell’ultima rotazione. Le big al corpo libero: Martins, Urazova, Bacskay, DiCello, Wong, Melnikova. Asia D’Amato si esibirà per prima al volteggio, Alice D’Amato per ultima alle parallele. Wei ultima alla tavola, Visser per seconda.

12.33 CLASSIFICA DOPO TRE ROTAZIONI. La russa Angelina Melnikova è al comando con 42.799, inseguita dalla statunitense Leanne Wong (42.307). Più lontane Kayla DiCello (40.766) e la russa Vladislava Urazova (40.232). Inseguono la cinese Wei Xiaoyuan (39.499) e l’olandese Naomi Visser (39.432). Alice D’Amato nona con 39.166, appena dietro alla portoghese Filipa Martina (39.399) e alla rumena Maria Ceplinschi (39.265). Asia D’Amato 19ma (37.333).

12.32 Leanne Wong è seconda con 42.307, a mezzo punto da Angelina Melnikova. Il corpo libero, però, è chiaramente favorevole alla russa.

12.31 Leanne Wong timbra un superbo 13.900, migliore di giornata alla trave.

12.30 Aspettiamo il punteggio di Leanne Wong, si è chiusa la terza rotazione.

12.28 Wong commette una piccola sbavatura sulla serie acrobatica dietro, poi non è impeccabile sull’enjambé-cambio, ma piace sul costale. Ribaltata di fino, due avvitamenti e mezzo in uscita (piccolo passetto in avanti). Un esercizio davvero di spessore, non avrà problemi a riportarsi in seconda posizione, ma resterà comunque lontana da Melnikova.

12.26 Kayla DiCello viene premiata con 13.400 per la sua prova alla trave e si issa in seconda posizione con 40.766, a due punti da Melnikova e con 5 decimi di margine su Urazova. Ora la risposta di Leanne Wong.

12.24 Intanto Alice D’Amato si sta ributtando di forza in top-10, davvero un peccato quegli errori alla trave… Sarebbe stato appaiata a Urazova.

12.22 Che qualità negli elementi acrobatici, pochissime sbavature, ottima esecuzione e doppio flesso in uscita (un po’ scarso). L’esercizio dell’americana è notevole, si rilancia nella corsa per le medaglie.

12.20 Kayla DiCello pronta per salire alla trave.

12.18 Infatti soltanto 12.333 per Urazova alla trave. Si inserisce momentaneamente in seconda posizione con 40.232, a due punti e mezzo di distacco da Melnikova. Tra poco toccherà però a Wong e DiCello: momento cruciale nella lotta per le due medaglie alle spalle di Melnikova.

12.16 La cinese Wei Xiaoyuan non va oltre 12.400 al corpo libero (39.499), la portoghese Filipa Martins porta a casa 12.933 alla trave ed è a quota 39.399. Sono appena davanti ad Alice D’Amato.

12.15 Asia D’Amato esce di pedana al corpo libero e perde un decimo. L’azzurra ottiene 12.833 (5.0 il D Score). Oggi è davvero in grande difficoltà, 37.333 dopo tre rotazioni.

12.14 Urazova cade in entrata, in maniera banale, su un elemento neanche così complesso. Commette poi anche tanti altri squilibri nel resto dell’esercizio. A questo punto appare difficile salire sul podio, potrebbe tornare in gioco Kayla DiCello.

12.13 Vladislava Urazova sale sulla trave, insegue una medaglia.

12.11 Angelina Melnikova non ha mai vinto un oro ai Mondiali: argento con la squadra nel 2018 e nel 2019, bronzo all-around e al corpo libero nel 2019. Ora sembra la volta buona per la capitana della Russia, vincitrice dell’oro nel team event alle ultime Olimpiadi.

12.10 Angelina Melnikova porta a casa 13.800 (5.6) per la sua prova alla trave, gira in 42.799 dopo tre rotazioni e ha ormai ipotecato la medaglia d’oro nell’all-around. Scacco matto su Wong e Urazova, salvo errori clamorosi all’amato corpo libero.

12.08 BRAVA ALICE D’AMATO! Un bel doppio avvitamento al volteggio che vale 14.400, appena 66 millesimi in meno di quanto aveva fatto Melnikova alla tavola. Se non fosse caduta alla trave…

12.06 Serie acrobatica dietro molto buona per Melnikova, non si sbilanci sui successivi due salti ginnici. Controlla i giri in accosciata (non precisissimi), tiene il costale, doppio carpio in uscita con un passetto indietro. La russa non commette grossi errori all’insidiosa trave e ora è davvero lanciata verso il titolo.

12.05 Sono in corso i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi. Terza rotazione cruciale, la trave è l’attrezzo più insidioso e le cadute sono sempre dietro l’angolo: Melnikova deve stare attenta se non vuole prestare il fianco a Wong, abile sui 10 cm. Urazova ha sempre avuta indigesta questa specialità, vedremo se oggi manterrà la giusta concentrazione.

12.03 Ora la terza rotazione. Le big passano alla trave: Melnikova, Martins, Urazova, Bacskay, DiCello, Wong. Alice D’Amato si esibisce per prima al volteggio (c’è bisogno di un bel doppio avvitamento). Asia D’Amato per seconda al corpo libero, dopo la cinese Wei Xiaoyuan.

12.01 Le azzurre sono purtroppo nelle retrovie: Alice D’Amato 19ma (24.766), Asia D’Amato 21ma (24.500). Le nostre portacolori hanno pagato qualche errore di troppo: Alice alla trave, Asia alle parallele e sui 10 cm.

12.00 CLASSIFICA DOPO LA SECONDA ROTAZIONE. La russa Angelina Melnikova è al comando con 28.999, conserva mezzo punto di vantaggio sulla statunitense Leanne Wong (28.407). Più attardate l’altra russa Vladislava Urazova (27.899) e la seconda americana Kayla DiCello (27.366). Quinta la cinese Wei Xiaoyuan che paga qualche errore di troppo (27.099).

11.58 Si è conclusa la seconda rotazione, siamo dunque a metà gara.

11.57 Solo un misero 12.766 per DiCello, scivola in quarta piazza con 27.366 dietro alle sue tre grandi rivali per il podio.

11.55 Angelina Melnikova davanti a tutte, le russe ora può essere sfidata solo dalla statunitense Leanne Wong e dalla connazionale Vladislava Urazova.

11.54 CADUTAAAAAAA! ERRORE DI KAYLA DICELLO! La statunitense fallisce l’impugnatura con lo staggio alto e il botto a terra è fragorosa. Si rialza e risale sull’attrezzo, ma è fuori dai discorsi per le medaglie.

11.52 Vladislava Urazova porta a casa un ottimo 14.333 (6.1) per la sua prova sugli staggi e si issa a 27.899: dietro a Melnikova e Wong, ma in piena corsa per qualcosa di importante. Ora attendiamo Kyla DiCello.

11.51 Asia D’Amato è invece in grande difficoltà, cade anche alla trave: 11.900 (5.3). La genovese totalizza 24.500 a metà gara, è alle spalle della gemella. La giornata non è quella delle migliori per la 18enne.

11.50 Vladislava Urazova conferma la sua eleganza alle parallele, tiene delle bellissime linee e risulta impeccabile nei salti. La russa può ottenere un grande punteggio e rimettersi in corsa per il podio.

11.48 Alice D’Amato è brava a reagire al corpo libero: 13.000 (5.0 il D Score) e si rialza dopo gli errori alla trave (11.766). L’azzurra transita a 24.766 a metà gara.

11.47 La cinese Wei Xiaoyuan non decolla e anche alla trave fatica: 13.733 (5.8 la nota di partenza). A metà gara è inchiodata a 27.099.

11.46 Filipa Martins cade purtroppo dalle parallele durante un passaggio allo staggio alto. La portoghese sbaglia sul suo attrezzo di punta (dove è finalista di specialità) e dice addio ai sogni di gloria.

11.44 Superbo 14.533 (6.1 la nota di partenza) per Angelina Melnikova che chiaramente volta in testa alla classifica con 28.899 a metà gara, ha mezzo punto di vantaggio su Leanne Wong (28.407).

11.42 ESERCIZIO MERAVIGLIOSO DI ANGELINA MELNIKOVA. Parallele confezionate a pennello, con Shapo mezzo e Jaeger di lusso prima dell’uscita in Tsukahara. La russa vuole mettere subito in chiaro le cose nei confronti delle americane.

11.40 Leanne Wong cerca di difendersi alle parallele: 14.066 (5.5 la nota di partenza).

11.38 Asia D’Amato si esibirà per terza alla trave dopo la francese Carolann Heduit e la cinese Wei Xiayuan (chiamata al riscatto). Alice D’Amato si esibirà per seconda al corpo libero, subito dopo la sudcoreana Solyi Shin. Ci attendiamo una prova grintosa dalle azzurre dopo gli errori in avvio.

11.37 Le big passano alle parallele asimmetriche: Wong, Melnikova, Martins, Urazova, Bacskay, DiCello. Questa rotazione è favorevole alle russe, le statunitensi dovranno difendersi.

11.34 Cambio di attrezzo per le ragazze. Ora i minuti di riscaldamento, poi l’avvio della seconda rotazione.

11.32 La situazione delle italiane: Asia D’Amato 15ma (12.600 alle parallele), Alcie D’Amato 21ma (11.766 alla trave). Purtroppo le azzurre pagano delle cadute, ora dovranno reagire per cercare di recuperare.

11.32 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. La statunitense Kayla DiCello si trova al comando con 14.600, appena davanti alla russa Angelina Melnikova (14.466) e alla connazionale Leanne Wong (14.341). I doppi avvitamenti al volteggio stanno facendo per il momento la differenza, la russa Vladislava Urazova ha eseguito un semplicemente avvitamento ed è costretta a inseguire (13.566, sesto posto). Si sono inserite l’olandese Naomi Visser (13.800 alle parallele, quarta) e l’ungherese Maria Csenge Bacskay (13.666 alla tavola, quinta), ma alla lunga dovrebbero staccarsi. La cinese Wei Xiaoyuan paga la caduta sugli staggi, ed è ottava (13.366) alle spalle della portoghese Filipa Martins (13.466 alla tavola, settima).

11.31 Si è conclusa la prima rotazione della finale.

11.29 Un bel 13.800 dell’olandese Naomi Visser alle parallele! Si inserisce in quarta piazza provvisoria.

11.27 Grandi errori anche per Asia D’Amato. L’azzurra non va oltre 12.600 (5.7 il D Score): rimontare sarà difficile, come per la sorella. Prima rotazione ostica per le azzurre in una finale all-around dove si sono già visti tanti errori.

11.25 Attendiamo il punteggio di Asia D’Amato alle parallele mentre entriamo nella seconda metà di rotazione, ormai si sono esibite tutte le big.

11.23 Wei ottiene 13.366 alle parallele. Vladislava Urazova è già chiamata alla gara di rincorsa: un solo avvitamento e 13.566 per la russa, paga già un punto da DiCello e nove decimi da Melnikova.

11.22 NOOOO. CADUTA ANCHE DI ALICE D’AMATO. Purtroppo un errore grave alla trave, l’azzurra ottiene 11.766 (5.2 il D Score). Ora Asia D’Amato sugli staggi.

11.21 CADUTA DI WEI XIAOYUAN! Non riesce a infilare un elemento sullo staggio alto, si deve fermare. La cinese, potenziale da medaglia, si chiama subito fuori dai giochi che contano.

11.20 Un avvitamento al volteggio è davvero troppo poco per puntare in alto, Filipa Martins si ferma a 13.466.

11.18 Al volteggio si gareggia ormai in fotocopia: dty anche per Angelina Melnikova, che però commette un saltello indietro in uscita e ottiene 14.466, alle spalle di DiCello.

11.17 Leanne Wong mette invece un piede fuori di pedana e si ferma a 13.341, sempre col doppio avvitamento.

11.16 Si parte col doppio avvitamento di Kayla DiCello, molto precisa: ottiene un superbo 14.600 con 9.2 di esecuzione!

11.15 INIZIA LA GARA!

11.13 In corso di svolgimento la presentazione delle ginnaste, tra poco inizierà la gara.

11.11 Alle parallele asimmetriche la nostra Asia D’Amato si esibirà per quarta dopo l’ucraina Anastasiia Bachynska, la francese Carolann Heduit, la cinese Wei Xiayuan. Alice D’Amato, invece, salirà per terza alla trave dopo l’ucraina Yelyzaveta Hubareva e la sudcorana Solyi Shin.

11.10 La prima rotazione al volteggio: DiCello, Wong, Melnikova, Martins, Urazova e l’ungherese Maria Csenge Bacskay (sostituisce Hatakeda).

11.08 Ormai è tutto pronto a Kitakyushu per iniziare. Le migliori sei delle qualifiche inizieranno la gara al volteggio, Asia D’Amato partirà alle parallele, Alice D’Amato scatterà alla trave.

11.06 Asia e Alice D’Amato possono giocarsi le loro carte. In qualifica si sono fermate in 12ma e 13ma posizione, separate soltanto da un millesimo, ma perché hanno commesso diversi errori. Oggi hanno tutte le possibilità per risalire la graduatoria se riusciranno a essere regolari e a non commettere sbavature. Le quattro favorite della vigilia sembrano intaccabili, ma provare a lottare per la top-6 non appare impossibile.

11.04 Possibili outsider sono la cinese Wei Xiaoyuan, la portoghese Filipa Martins, la francese Carolann Heduit.

11.02 Hitomi Hatakeda, quarta in qualifica, è purtroppo assente: la giapponese è caduta in allenamento alle parallele, ora è in ospedale e il suo midollo spinale cerebrale è lesionato. Purtroppo rischia la paralisi.

11.00 Gli USA si giocano però due carte importanti, ovvero Leanne Wong e Kayla DiCello (seconda e terza nel turno preliminare). Dopo essere state riserve alle Olimpiadi, queste due ragazze molto complete hanno dimostrato di poter tenere botta in campo internazionale e sicuramente hanno le chance per poter fare saltare il banco.

10.58 Urazova e Melnikova cercano di riportare in Russia un titolo che manca dal 2011 (Aliya Mustafina) e di spezzare il dominio statunitense che dura ormai da un decennio.

10.56 Vladislava Urazova, quinta in qualifica a causa di un grosso errore al volteggio, punta alla risalita e a battagliare con la connazionale. La 17enne russa si gioca quantomeno un piazzamento sul podio, ma dovrà essere molto continua sui quattro attrezzi: il suo tallone d’Achille è proprio la solidità.

10.54 Angelina Melnikova, bronzo all-around ai Mondiali 2019 e alle Olimpiadi di due mesi fa, ha tra le mani la migliore occasione della carriera. La 21enne russa si presenta col miglior punteggio di qualifica, è la più esperta e dotata del lotto: se non commetterà errori potrebbe riuscire a mettere le mani sull’agognato titolo iridato che le manca in carriera.

10.52 La statunitense Sunisa Lee e la brasiliana Rebeca Andrade, prima e seconda ai Giochi, sono assenti. Hanno invece risposto presente le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova, terza e quarta alle Olimpiadi. Sono inevitabilmente le grandi favorite della vigilia.

10.50 Questa è la gara regina dei Mondiali, insieme alla gara a squadre che però in questa edizione non si disputa. Tra gli appassionati è conosciuta come la notte della Reginetta, anche se quest’anno la abbiamo già avuta alle Olimpiadi: si tratta di un secondo ballo.

10.48 Si preannuncia grande spettacolo. La gara dovrebbe essere equilibrata e avvincente, con possibili colpi di scena e possibili capovolgimenti di fronte. Oggi si premia la ginnasta più completa sui quattro attrezzi.

10.46 Si gareggia a Kitakyushu (Giappone), la prova inizierà alle ore 11.15 italiane (le 18.15 locali) e durerà un paio di ore.

10.45 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

La presentazione della gara e le favorite – Alice e Asia D’Amato, le carte dell’Italia – Gli ordini di rotazione della finale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica, oggi va in scena la finale all-around femminile. Il giorno della Reginetta della Polvere di Magnesio, verrà incoronata la ragazza più completa sui quattro attrezzi. Si preannuncia una gara estremamente avvincente, appassionante ed equilibrata a Kitakyushu (Giappone), dove non sono da escludere colpo di scena e ribaltoni in una mattinata italiana assolutamente da non perdere.

Angelina Melnikova si presenta da grande favorita della vigilia. La russa, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (dove ha trascinato la squadra verso il titolo) e ai Mondiali 2019, insegue il suo primo alloro iridato. Si presenta forte del miglior punteggio di qualifica (57.065) e da grande favorita della vigilia, la 21enne di Voronez ha tutte le carte in regola per riuscirci: stupenda alle parallele asimmetriche (quest’anno Campionessa d’Europa) e incantevole al corpo libero (bronzo olimpico a Tokyo), solida alla trave e concreta al volteggio (doppio avvitamento).

Ci sarà anche la sua connazionale Vladislava Urazova, quarta ai Giochi. La 17enne ha commesso un grave errore al volteggio e si presenta col quinto accredito (53.065), ma è una ginnasta in grado di salire tranquillamente sul podio se riuscirà a non sbagliare, aspetto tutt’altro che semplice e che non le è entrato ancora completamente nelle corde. Sulla carta è un classico 2 vs 2: da una parte due russe, dall’altra due statunitensi.

Leanne Wong e Kayla DiCello, rispettivamente seconda e terza nel turno preliminare (55.749 contro 55.700). Sono due elementi decisamente completi, abili in particolar modo tra 10 cm e quadrato (e infatti sono finaliste di specialità). La 18enne e la 17enne hanno le carte per contrastare le due rivali dirette, almeno sulla carta e per proseguire l’egemonia degli USA su questa gara.

Molta attenzione alla cinese Wei Xiaoyuan, a patto che resista alla trave e che riesca a tirare fuori il massimo dal corpo libero. Più indietro nei pronostici la francese Carolann Heduit, l’ucraina Anastasiia Bachynska, la portoghese Filipa Martins, le nostre Asia e Alice D’Amato: le azzurre hanno l’obbligo di provarci, con spensieratezza, cercando di non commettere errori.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale all-around femminile dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.15 (l’orario è cambiato di 15 minuti). Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse