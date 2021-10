Alice D’Amato tornerà a casa da Kitakyushu con un diploma di merito. Il suo secondo viaggio in Giappone nel giro di tre mesi si conclude con un ottavo posto nel concorso generale individuale ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica. Dopo la 20ma piazza sul giro completo ai Giochi (con una concorrenza tecnicamente più quotata), la genovese entra tra le otto grandi del Pianeta in quella che è considerata la gara regina insieme alla prova a squadre (dove l’Italia conquistò il bronzo iridato due anni fa).

Peccato per una caduta su una serie acrobatica alla trave e un piede a terra alle parallele, altrimenti starebbe parlando di un risultato ancora migliore dell’ottavo posto. Due macchie senza le quali sarebbe stata quarta e non così lontana dal podio. Non c’è rammarico, ma la consapevolezza dei mezzi a disposizione della genovese, che dopo l’errore iniziale alla trave ha saputo reagire in maniera leonina tra corpo libero e volteggio, sfoderando ancora un’importante cresciuta al quadrato.

Asia D’Amato è andata un po’ in affanno tra staggi, 10 cm e corpo libero, riuscendo poi con un colpo di coda conclusivo al volteggio a risalire fino alla 12ma piazza. Poteva andare decisamente meglio, ma si è comunque concluso nella prima metà di classifica e ora bisogna concentrarsi in vista della Finale al volteggio di sabato, dove si tenterà il tutto per tutto per provare a conquistare una medaglia. Anche lei era alle Olimpiadi insieme alla sorella, la stagione è stata intensissima e chiudere ad appena 144 millesimi dalla top-10 in un Mondiale non è certo una cosa semplice.

© foto di Simone Ferraro / FGI