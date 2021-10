CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

15.48 La Ferrari dunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E se Mercedes e Red Bull dovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ovvero a metà dicembre, tutto ciò giocherebbe a favore della Rossa, perché avrebbero meno tempo di dedicarsi allo sviluppo del progetto del prossimo anno.

15.45 La classifica costruttori:

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0

15.43 La Mercedes si è dimostrata superiore alla Red Bull in Turchia, come si era già capito ieri nelle qualifiche. La pioggia sembra poi aver ulteriormente accentuato il gap. Nel complesso sono tutti contenti: Verstappen è tornato leader del Mondiale, Hamilton ha limitato i danni nonostante la penalizzazione.

15.41 La nuova classifica del Mondiale piloti. Verstappen torna in testa, ma ha guadagnato molto meno di quello che si sarebbe aspettato. Hamilton deve ringraziare il fido Bottas, pilota di una professionalità sconfinata: ricordiamo che a fine stagione lascerà la Mercedes…

1. Max Verstappen (Red Bull) 262,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 256,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 177

4. Lando Norris (McLaren) 145

5. Sergio Perez (Red Bull) 135

6. Carlos Sainz (Ferrari) 116,5

7. Charles Leclerc (Ferrari) 116

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 95

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 74

10. Fernando Alonso (Alpine ) 58

11. Esteban Ocon (Alpine) 46

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 35

13. Lance Stroll (Aston Martin) 26

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18

15. George Russell (Williams) 16

16. Nicholas Latifi (Williams) 7

17. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 6

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

15.37 C’è un pizzico di delusione per la Ferrari, il podio sarebbe stato meritatissimo. Si è rivelata troppo azzardata la scelta di provare ad arrivare sino in fondo con Leclerc: in quel momento la Rossa ha provato a vincere! Noi apprezziamo questa decisione, è giusto rischiare. Quando tuttavia il rendimento delle gomme è crollato, il pit-stop si è rivelato tardivo. Perez, con un sorpasso in pista, ha privato il monegasco della gioia del terzo posto. Ma va bene così, perché oggi la Ferrari ha offerto un rendimento equivalente a Mercedes e Red Bull: sì, avete capito bene. La nuova power-unit funziona. E’ la strada giusta verso il 2022. Entusiasmante anche la gara di Sainz, da 19° a 8° e con un pit-stop dove ha perso oltre 5 secondi.

15.36 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+14.584 1

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+33.471 1

4 Charles LECLERC Ferrari+37.814 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+41.812 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+44.292 1

7 Lando NORRIS McLaren+47.213 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+51.526 1

9 Lance STROLL Aston Martin+82.018 1

10 Esteban OCON Alpine1 L – –

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

13 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team2 L 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team2 L 1

58° giro/58 Bottas vince il GP di Turchia 2021 davanti a Verstappen, Perez, Leclerc e Hamilton. 8° Sainz. Decimo successo in carriera per il finlandese, che nel finale stampa il giro veloce in 1’30″432, dunque per lui anche il punto di bonus.

58° giro/58 Inizia l’ultima tornata! Peccato per il podio sfumato, ma la Ferrari ha convinto come non accadeva da tempo. Verstappen sta guadagnando 8 punti su Hamilton.

57° giro/58 Verstappen non ha disputato una gran gara, va detto. Non è mai davvero stato in lizza per la vittoria. La pista e le condizioni meteo sembrano aver agevolato la Mercedes.

57° giro/58 BOTTAS SCATENATO! Sottrae il punto di bonus a Sainz e si prende il giro veloce in 1’31″023!

56° giro/58 ALLUNGA LECLERC! Guadagna 3″8 su Hamilton, che invece vede avvicinarsi Gasly a soli 9 decimi!

55° giro/58 Ricordiamo che il punto di bonus è in possesso di Sainz per il giro veloce. La Ferrari oggi ha dato spettacolo, su questi livelli non la si vedeva dal 2019. Era ora…Ma noi vogliamo vincere, per questo guardiamo al 2022.

55° giro/58 Bottas sta sottraendo 7 punti cruciali a Verstappen, Hamilton dovrà quantomeno pagargli una cena…

54° giro/58 Leclerc sta facendo da tappo a Hamilton. Su di loro si stanno riportando anche Gasly e Norris…Sainz invece si trova a 11″ dal britannico della McLaren.

54° giro/58 Hamilton alle spalle di Leclerc, che sembra finalmente iniziare a trovare il ritmo con le gomme montate dopo il pit-stop.

53° giro/58 Bottas mantiene 7″5 su Verstappen, il finlandese non ha sbagliato nulla oggi.

53° giro/58 Leclerc in grande difficoltà, Hamilton lo ha già ripreso. Sainz invece resta il più veloce in pista. Comunque vada, oggi la Ferrari ha ottenuto i riscontri sperati in vista del 2022.

52° giro/58 Che beffa per la Ferrari. Perez attacca e passa Leclerc all’esterno. Sfuma un podio che sarebbe stato meritatissimo. A posteriori, si è rivelato tardivo il pit-stop del monegasco. Ma la scuderia di Maranello ha provato a vincere, condividiamo la scelta rischiosa.

51° giro/58 La Ferrari non può cantare vittoria, perché Perez è 4° a soli 8 decimi da Leclerc…

51° giro/58 COLPO DI SCENA! La Mercedes, preoccupata che le gomme potessero scoppiare, richiama Hamilton ai box per montare delle intermedie nuove. DUNQUE LECLERC TORNA TERZOOOOOO!!!

50° giro/58 CHE FERRARIIIIIII!!! 1’31″921 per Sainz, è di gran lunga il più veloce in pista!

50° giro/58 La classifica:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+8.092 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.203 1

4 Charles LECLERC Ferrari+24.489 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+26.257 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+36.610 1

7 Lando NORRIS McLaren+40.596 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+53.867 1

9 Esteban OCON Alpine+68.278 1

10 Lance STROLL Aston Martin+72.221 1

11 Daniel RICCIARDO McLaren+73.595 1

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+89.624 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L

49° giro/58 ANCORA SAINZ! 1’32″405! Altro giro veloce!

49° giro/58 Hamilton, a differenza di Bottas, dei piloti Ferrari e Red Bull, non si è fermato. Come sta gestendo le gomme…Un capolavoro.

48° giro/58 1’32″597, giro veloce per Sainz! Che garona per lo spagnolo, partito 19° e ora 8°!

48° giro/58 CAMBIO GOMME PER LECLERC! Monta intermedie nuove, ma scivola in quarta piazza. Ed alle sue spalle c’è Perez a 1″1.

47° giro/58 SORPASSO IN VETTA! Bottas affianca Leclerc e lo supera in fondo al rettilineo. L’azzardo non ha pagato per la Rossa, ora sta già arrivando Verstappen. Sainz supera Ocon ed è 8°.

46° giro/58 Bottas è in scia a Leclerc, non vediamo come possa tenerselo dietro.

45° giro/58 Hamilton ha chiesto alla squadra di scaldare le gomme slick…

45° giro/58 Bottas è già in scia a Leclerc, la scelta non ha pagato per la Ferrari. Ora anche il podio rischia di sfumare.

44° giro/58 Sainz in scia ad Ocon per l’ottavo posto.

44° giro/58 Leclerc in testa con 2″5 su Bottas, 9″6 su Verstappen, 14″4 su Hamilton.

44° giro/58 Leclerc commette un errore e Bottas piomba a soli 2″6. E’ durissima.

43° giro/58 Guadagna tanto Bottas, ora a 4″7 da Leclerc.

42° giro/58 Sainz, nel gioco dei pit-stop, torna 9°.

42° giro/58 NOOOOOOO!!! Piove di più, questo è uno svantaggio per Leclerc, perché le sue gomme intermedie sono ormai usurate, a differenza di Bottas e Verstappen.

42° giro/58 TIENE LECLERC, TIENE! 5″8 su Bottas!

41° giro/58 La Ferrari conferma via radio a Leclerc che dovrà andare sino in fondo con queste gomme. Ricordiamo invece che Bottas e Verstappen le hanno sostituite, a differenza di Hamilton che è 4° ed ha scavalcato Perez che a sua volta ha effettuato il pit-stop. Tutti in pista con gomme intermedie.

40° giro/58 Il problema al pit-stop è costato due posizioni a Carlos Sainz, peccato. Ora è 10°.

40° giro/58 La classifica:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+5.795 1

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+11.791 1

4 Lewis HAMILTON Mercedes+15.669 1

5 Pierre GASLY AlphaTauri+31.454 1

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.439 1

7 Lance STROLL Aston Martin+34.707 1

8 Lando NORRIS McLaren+50.440 1

9 Esteban OCON Alpine+59.321 1

10 Carlos SAINZ Ferrari+59.986 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+64.613 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren+75.537 1

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 1

15 George RUSSELL Williams1 L 1

16 Fernando ALONSO Alpine1 L 1

17 Nicholas LATIFI Williams1 L 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

19 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L

40° giro/58 Leclerc rischia tutto, vuole arrivare al traguardo senza cambiare gomme. O tutto o niente.

39° giro/58 Vettel torna subito ai box, si è reso conto che non poteva guidare con gomme da asciutto.

38° giro/58 NOOOOOO!!! Finisce lungo in staccata Leclerc, ma resta al comando con 6″7 su Bottas.

38° giro/58 LECLERC E’ AL COMANDO! Ora da capire cosa deciderà di fare la Ferrari con le gomme.

38° giro/58 Bottas risponde a Verstappen e torna ai box. Gomme intermedie. Vettel invece azzarda le slick! Gomme medie per il tedesco!

37° giro/58 NOOOOO!! Sainz cambia gomme, ma è un pit-stop lentissimo, addirittura 8″1! Che peccato, non ci voleva.

37° giro/58 CAMBIA TUTTO! Pit-stop per Verstappen, monta gomme intermedie nuove. Si è preso un rischio assurdo…Ora è 3°.

36° giro/58 Intanto Bottas è avviato verso la vittoria con ben 5″5 su Verstappen. Leclerc resta a 1″7 dall’olandese della Red Bull!

36° giro/58 Ora Ricciardo è il più veloce in pista con gomme intermedie che ha montato qualche giro fa.

35° giro/58 DUELLO ALLUCINANTE! Hamilton ha attaccato Perez, ma il messicano ha chiuso la porta! I due piloti hanno proceduto affiancati sul rettilineo, ma la traiettoria interna ha favorito il messicano. Si sta guadagnando lo stipendio…

34° giro/58 Ricordiamo che, da regolamento, con la pioggia i piloti non sono obbligati a cambiare le gomme. Dunque potenzialmente potrebbero anche arrivare al traguardo con le stesse mescole montate in partenza.

34° giro/58 Non un gran tempo di Alonso con gomme intermedie nuove.

33° giro/58 Che gara pazza, torna ad intensificarsi la pioggia!

33° giro/58 Perez si sta difendendo strenuamente, per ora non ha dato chance ad Hamilton di provare un sorpasso!

33° giro/58 Sainz ha perso l’esplosività iniziale, resta a 1″3 da Stroll. Ha comunque già guadagnato 10 posizioni…

32° giro/58 Bottas sta dominando! 4″6 su Verstappen! E attenzione a Leclerc che si porta a 1″8 dall’olandese…Che Ferrari!

32° giro/58 Cambio gomme per Alonso, monta ancora le intermedie e ne approfitta per scontare i 5″ di penalità.

31° giro/58 In alcuni punti l’asfalto inizia ad asciugarsi, ha smesso di piovere.

31° giro/58 Vediamo se ora Sergio Perez si meriterà lo stipendio…Quest’anno è stato l’anello debole della Red Bull. Il confronto con Bottas, secondo pilota della Mercedes, è impietoso.

31° giro/58 Hamilton ha ripreso Perez, è già in scia!

30° giro/58 Se finisse così, Bottas sottrarrebbe 7 pesantissimi punti a Verstappen in classifica. Un bel favore per Hamilton…

30° giro/58 Ora Sainz sta girando con lo stesso passo di Stroll, dunque il sorpasso non è facile. Inoltre la pista, fuori dalla traiettoria, è più bagnata.

29° giro/58 BOTTAS IN FUGA! 4″ su Verstappen e 6″4 su Leclerc, è scappato via!

29° giro/58 Mazepin (Haas) fa perdere tanto tempo a Hamilton in fase di doppiaggio.

28° giro/58 Sainz ad un secondo da Stroll.

28° giro/58 Spallata di Bottas! 3″4 su Verstappen, ma ora influiscono anche i doppiaggi. Hamilton si è portato a 2″ da Perez.

27° giro/58 Al momento il punto di bonus per il giro veloce è di Charles Leclerc…La Ferrari oggi sta girando sugli stessi tempi di Mercedes e Red Bull: non succedeva da quasi 2 anni…Il nuovo motore sta dando i suoi frutti, ma non solo…

26° giro/58 Sainz a 1″7 da Stroll. Tra poco un nuovo attacco. Verstappen si mantiene guardingo a 2″8 da Bottas.

26° giro/58 La classifica:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.610 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+5.397 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.272 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+15.268 – –

6 Pierre GASLY AlphaTauri+25.216 – –

7 Lando NORRIS McLaren+31.581 – –

8 Lance STROLL Aston Martin+36.581 – –

9 Carlos SAINZ Ferrari+38.354 – –

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+50.690 – –

11 Esteban OCON Alpine+51.324 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+58.126 – –

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+60.902 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+62.325 – –

15 George RUSSELL Williams+64.162 – –

16 Fernando ALONSO Alpine+67.280 – –

17 Nicholas LATIFI Williams+74.143 – –

18 Daniel RICCIARDO McLaren+80.074 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team1 L – –

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L – –

25° giro/58 Aumenta l’intensità della pioggia!

25° giro/58 Ricciardo, con gomme intermedie nuove, per il momento non guadagna nulla rispetto ai primi.

24° giro/58 PAZZESCO! 1’32″981 per Leclerc, è il giro veloce della gara! Attenzione, si porta a 2″ da Verstappen e 4″8 da Bottas! C’è anche la Ferrari in lotta per la vittoria!

23° giro/58 Bottas sta tenendo bene, 2″8 su Verstappen.

23° giro/58 Testacoda per Tsunoda, perde tre posizioni ed è 13°.

22° giro/58 Ricciardo rientra ai box e monta gomme intermedie nuove. Vediamo che vantaggio avrà.

22° giro/58 E’ una gara molto appassionante. Bottas in testa con 2″6 su Verstappen, 5″5 su Leclerc, 13″8 su Perez, 16″6 su Hamilton.

21° giro/58 Sta volando Sainz, gira sugli stessi tempi di Hamilton…Allucinante la Ferrari, sta tornando finalmente…

21° giro/58 Verstappen resta a 2″5 da Bottas.

21° giro/58 Altro tempone di Hamilton, 1’33″019. Giro veloce, si porta a 3″3 da Perez.

20° giro/58 Binotto aveva ammesso che la Ferrari aveva scelto un assetto da asciutto. In realtà Leclerc e Sainz stanno dando spettacolo anche con asfalto umido. Ottimi segnali per il 2022, quando l’obiettivo dovrà essere uno solo…

20° giro/58 Sainz non impiegherà più di 2-3 giri per andare a riprendere anche Stroll, che lo precede in ottava piazza. 4″ di differenza tra i due.

19° giro/58 SI SCATENA VERSTAPPEN! Brutta scodata di Bottas, l’olandese si porta a 2″4!

19° giro/58 Ora le gomme intermedie iniziano ad usurarsi. E la Red Bull pare che le stia gestendo meglio rispetto alla Mercedes.

18° giro/58 MAGNIFICO SAINZ! Staccata furibonda all’interno: anche Tsunoda sorpassato! Lo spagnolo è 9°: ha già recuperato ben 10 posizioni! Il nuovo motore della Ferrari funziona…

18° giro/58 1’33″282, si scuote Verstappen. E’ il giro veloce, si porta a 3″ da Bottas.

17° giro/58 La classifica:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.185 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+5.614 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.959 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+17.591 – –

6 Pierre GASLY AlphaTauri+21.564 – –

7 Lando NORRIS McLaren+26.925 – –

8 Lance STROLL Aston Martin+31.088 – –

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+35.368 – –

10 Carlos SAINZ Ferrari+35.978 – –

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+38.661 – –

12 Esteban OCON Alpine+40.477 – –

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+45.857 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+47.252 – –

15 George RUSSELL Williams+48.537 – –

16 Daniel RICCIARDO McLaren+49.847 – –

17 Fernando ALONSO Alpine+51.198 – –

18 Nicholas LATIFI Williams+59.771 – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+68.664 – –

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+69.908 – –

16° giro/58 Torna a piovigginare…E Hamilton gongola…

16° giro/58 Sainz in scia a Tsunoda per il 9° posto.

16° giro/58 1’33″353 per Hamilton, resta il più veloce in pista.

15° giro/58 Sorpasso di Hamilton su Gasly, è 5°: per come si sta mettendo, non ci meraviglieremmo che il britannico esca dal GP di Turchia con più punti di Verstappen…Di sicuro è un’ipotesi da non escludere.

14° giro/58 Hamilton ha ripreso Gasly. Verstappen in grande difficoltà, piomba a 3″6 da Bottas ed alle sue spalle c’è Leclerc a 1″7…

14° giro/58 SAINZ PASSA ANCHE VETTEL! Staccata all’interno, il tedesco sbanda ed i due piloti si toccano! Lo spagnolo agguanta il 10° posto ed entra in zona punti.

13° giro/58 Benissimo Leclerc, saldamente terzo con 4″ su Perez. Sia chiaro amici: non ci stiamo esaltando per un ipotetico podio, ma intravediamo dei miglioramenti che vanno poi traslati sulla stagione 2022.

13° giro/58 Sainz ha ripreso Vettel, a breve l’attacco.

12° giro/58 Bottas continua a consolidare il vantaggio, ora ben 2″9 su Verstappen. La Red Bull sta faticando sia su questa pista sia in queste condizioni di asfalto umido.

12° giro/58 1’33″450 per Hamilton! Ora, con pista libera, sta girando un secondo più veloce di Bottas e Verstappen. D’altronde è l’indiscusso mago della pioggia…

11° giro/58 La pista resta bagnata, siamo lontani dal momento in cui si potrà ipotizzare di montare le slick.

11° giro/58 Hamilton supera facilmente Norris all’interno. Ci saremmo aspettati maggiore resistenza da parte del pilota della McLaren.

10° giro/58 Bottas in testa con 2″2 su Verstappen e 4″6 su Leclerc. 4° Perez a 7″2.

10° giro/58 ANCORA SAINZ! Supera anche Ocon ed è 11°, ormai ad un passo dalla zona punti. Funziona molto bene la nuova power-unit della Ferrari, sul rettilineo è tutto un altro mondo…

9° giro/58 5 secondi di penalità anche ad Alonso per il contatto con Schumacher.

9° giro/58 Stroll (Aston Martin, che ha motore Mercedes…) lascia quasi passare Hamilton. Ora il britannico è 7°, ma ora ha davanti a sé Norris: un osso durissimo…

9° giro/58 5 secondi di penalità a Gasly per l’incidente al via con Alonso.

8° giro/58 Prosegue la remuntada di Sainz, passa anche Giovinazzi ed è 12°!

8° giro/58 SORPASSO ALL’ESTERNO di Hamilton! Gran manovra all’esterno alla curva 3! Si è preso un rischio contro uno Tsunoda davvero coriaceo!

8° giro/58 La classifica:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.028 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+3.956 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.895 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+9.701 – –

6 Lando NORRIS McLaren+15.208 – –

7 Lance STROLL Aston Martin+17.027 – –

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+18.143 – –

9 Lewis HAMILTON Mercedes+18.392 – –

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+21.192 – –

11 Esteban OCON Alpine+25.561 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.822 – –

13 Carlos SAINZ Ferrari+27.060 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+28.176 – –

15 George RUSSELL Williams+30.154 – –

16 Daniel RICCIARDO McLaren+30.788 – –

17 Fernando ALONSO Alpine+31.734 – –

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+35.909 – –

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+38.193 – –

20 Nicholas LATIFI Williams+39.878 – –

7° giro/58 SCATENATO SAINZ! Supera anche Raikkonen ed è 13°!

6° giro/58 Si è stabilizzato il vantaggio di Bottas: 1″8 su Verstappen.

6° giro/58 Anche Mick Schumacher sotto investigazione per un contatto con Alonso.

6° giro/58 Sainz supera Russell (Williams) ed è 14°. Hamilton ancora alle spalle di Tsunoda, è nono!

5° giro/58 Leclerc sta tenendo bene, è 3° ed ha un vantaggio di 2″3 su Perez che lo segue.

5° giro/58 Sainz in scia a Russell, lo spagnolo sta ben figurando sull’asfalto umido.

5° giro/58 C’è stato un contatto in partenza tra Gasly ed Alonso. Ed è sotto investigazione.

4° giro/58 Continua a guadagnare Bottas, ora 1″8 su Verstappen.

4° giro/58 Hamilton sta perdendo tanto tempo alle spalle di Tsunoda. Sainz scavalca Alonso ed è 15°.

3° giro/58 Spinge Bottas, 1″6 su Verstappen. E vuoi vedere che il finlandese “licenziato” dalla Mercedes si rivelerà decisivo?

3° giro/58 La classifica parziale:

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.542 – –

3 Charles LECLERC Ferrari+3.169 – –

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.572 – –

5 Pierre GASLY AlphaTauri+5.797 – –

6 Lando NORRIS McLaren+8.176 – –

7 Lance STROLL Aston Martin+9.101 – –

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+9.893 – –

9 Lewis HAMILTON Mercedes+10.253 – –

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+11.452 – –

11 Esteban OCON Alpine+13.162 – –

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+14.188 – –

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+14.644 – –

14 George RUSSELL Williams+14.847 – –

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+15.896 – –

16 Fernando ALONSO Alpine+16.338 – –

17 Carlos SAINZ Ferrari+17.606 – –

18 Daniel RICCIARDO McLaren+19.411 – –

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+20.680 – –

20 Nicholas LATIFI Williams+22.601 – –

2° giro/58 Bottas è partito molto bene, non ha dato l’opportunità a Verstappen di attaccarlo. Va detto che lo spunto dell’olandese al via non è stato eccezionale.

2° giro/58 Hamilton supera Vettel e si lancia subito all’attacco di Tsunoda. E’ scatenato.

1° giro/58 Hamilton guadagna una posizione ed è 10°. 18° Sainz.

1° giro/58 Bottas tiene la posizione davanti a Verstappen e Leclerc. Alonso va in testacoda alla prima curva!

SEMAFORO VERDE! Partiti!

14.02 I piloti si schierano sulla griglia di partenza. Momento cruciale per Verstappen e Hamilton.

14.01 Grande curiosità per Mick Schumacher, che oggi parte 14°.

14.00 Giro di ricognizione! Mai come in questo caso fondamentale per capire l’asfalto umido sin dove consentirà di spingersi.

13.57 Ci siamo, pochi istanti al via. La partenza sarà cruciale, perché le gomme potrebbero slittare in queste condizioni…

13.55 Saranno 58 i giri da percorrere.

13.53 Charles Leclerc non sembra tanto contento che sia arrivata la pioggia…Binotto ha ammesso che la Ferrari ha puntato su un assetto da asciutto…

13.50 Ora ha smesso di piovigginare, ma chiaramente la pista è bagnata. I piloti partiranno con le intermedie, sarà decisiva la strategia e scegliere il momento giusto per montare le mescole da asciutto.

13.50 Attenzione ad Alonso, che con queste condizioni ha l’esperienza per tentare il colpaccio.

13.48 Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato in Turchia è dunque il già citato Hamilton, che nell’edizione bagnata dello scorso anno era scattato dal 6° posto. Oggi sogna di fare anche meglio…

13.47 In 7 occasioni (87,5%) il vincitore è partito dalla prima fila.

13.46 In 5 occasioni (62,5%) il vincitore è partito dalla pole position.

13.45 La McLaren è l’unico team ad aver primeggiato con due piloti differenti (Räikkönen nel 2005, Hamilton nel 2010) in Turchia.

13.44 Inno nazionale turco.

13.42 Di sicuro la pioggia è un vantaggio per Hamilton, il vero maestro in queste condizioni. Partendo 11°, il britannico non chiedeva altro…

13.41 Mattia Binotto a Sky (che non si trova ad Istanbul, ma a Maranello): “Il podio sarebbe un bel risultato. Non ci aspettavamo la pioggia, infatti con Charles abbiamo un assetto più da asciutto. Sarà una gara particolare. Ultimamente non paga molto essere conservativi. Di sicuro è importante finire le gare, non solo per noi che lottiamo per il 3° posto, ma anche per Verstappen e Hamilton. Bisogna essere bravi a non commettere errori. Con l’asfalto bagnato sarà importante gestire le gomme e decidere il momento giusto per cambiarle. La power-unit ci ha fatto guadagnare 1-2 decimi e questo in griglia ci ha fatto essere terzi invece che sesti. Per noi è stato un passo avanti“.

13.39 L’unico pilota ad aver vinto con due team diversi è Lewis Hamilton, impostosi con la McLaren nel 2010 e con la Mercedes nel 2020.

13.37 Le condizioni attuali della pista.

13.36 Continua a piovigginare…

13.36 Lo spagnolo è uno dei cinque piloti in attività a vantare podi nel Gran Premio di Turchia essendosi piazzato due volte secondo (2005, 2006) e due volte terzo (2007, 2011). L’iberico potrebbe essere eguagliato a breve da Lewis Hamilton:

4 (0-2-2) – ALONSO Fernando

3 (2-1-0) – HAMILTON Lewis

3 (1-1-1) – RÄIKKÖNEN Kimi

3 (1-0-2) – VETTEL Sebastian

1 (0-1-0) – PEREZ Sergio

13.35 Sul fronte dei podi, la classifica è guidata da Fernando Alonso, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 4 volte pur senza aver mai vinto!

13.32 La pioggia purtroppo complica i piani della Ferrari, che oggi punta al podio. Sull’asciutto la Rossa si è rivelata competitiva, ma con l’asfalto bagnato ha fatto tantissima fatica ieri. D’altronde la scuderia di Maranello ha lavorato su un assetto da asciutto.

13.30 Felipe Massa vanta il record di pole-position nel GP di Turchia, tre: 2006, 2007 e 2008.

13.29 Verstappen parte 2°, Hamilton 9°. L’inglese in classifica ha appena 2 punti di vantaggio sull’olandese. Ma il meteo oggi può ribaltare tutto…

13.28 Le temperature sono basse, intorno ai 17-18°. La pista non si asciugherà facilmente…

13.27 Daniel Ricciardo (McLaren) ha montato la quarta power-unit, dunque da regolamento partirà in fondo allo schieramento. Dunque Carlos Sainz jr scatterà 19°.

13.26 Pioviggina ad Istanbul, l’asfalto è bagnato. Le condizioni sono da gomme intermedie. La pista però potrebbe poi andare progressivamente asciugandosi. Aspettiamoci sorprese…

13.25 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto 3 affermazioni (quelle di Massa). Sono 2 i trionfi della McLaren, mentre concludono la lista a quota 1 la Brawn GP, la Red Bull e la Mercedes.

13.20 Oltre al britannico, esistono altri due piloti in attività a essere già passati per primi sotto la bandiera a scacchi. Si tratta di Kimi Räikkönen (2005) e Sebastian Vettel (2011).

13.16 Massa potrebbe però essere eguagliato nelle prossime ore da Lewis Hamilton, che dal canto suo ha primeggiato in 2 occasioni (2010, 2020). E’ chiaro che si tratterebbe di un’impresa storica, perché il sette volte campione del mondo partirà 11°.

13.14 Il pilota più vincente in assoluto è Felipe Massa, il quale è stato in grado di imporsi 3 volte, peraltro consecutive. Il brasiliano ha trionfato nel 2006, 2007 e 2008, conquistando proprio su questo tracciato la prima affermazione della sua carriera.

13.10 Il Gran Premio turco è figlio della globalizzazione della Formula Uno, poiché viene aggiunto al calendario nel 2005. L’Istanbul Park, edificato tra il 2003 e il 2005, viene da molti considerato il miglior progetto mai partorito dal discusso architetto Hermann Tilke, essendo stato concepito in maniera tale da risultare un’autentica sfida per i piloti. Oltre ai continui saliscendi, la pista è caratterizzata dall’iconica “Curva 8”, difficilissima da affrontare per il fatto di avere ben quattro differenti punti di corda. Il GP di Turchia è stato appuntamento fisso tra il 2005 e il 2011, venendo però escluso dal “giro” del Circus a causa di dispute di carattere finanziario tra Bernie Ecclestone e gli organizzatori. Il “ripescaggio” è arrivato improvvisamente e in maniera inattesa, permettendo quindi di rivedere una volta di più l’apprezzata pista.

13.03 La presenza della gara dell’Anatolia non era prevista nel calendario originale, ma la cancellazione dei GP di Singapore e Giappone ha consentito al tracciato nei pressi di Istanbul di tornare sotto i riflettori per il secondo anno consecutivo. Già nel 2020 aveva funto da recupero, in quel caso per competizioni non andate in scena in Nord America, come peraltro avrebbe dovuto essere a giugno 2021. Tuttavia, in tarda primavera la Turchia è finita nella lista rossa del governo britannico, subendo un rinvio di qualche mese.

13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Turchia 2021 di F1.

FERRARI: CHE OCCASIONE PER GUADAGNARE SULLA MERCEDES!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Istanbul assisteremo a una gara all’insegna dell’incertezza e dall’esito non scontato.

Dalla pole-position prenderà il via il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas. Il finnico precederà l’olandese della Red Bull Max Verstappen e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Una disposizione influenzata dalla penalità comminata al britannico Lewis Hamilton (Mercedes) che nelle qualifiche aveva ottenuto il miglior tempo. La scuderia di Brackley ha deciso prima del time-attack di sostituire il motore endotermico sulla monoposto di Lewis e per questo il leader del campionato ha subito una sanzione di 10 posizioni in griglia di partenza (11°).

Una chance importante per la Ferrari che soprattutto venerdì ha messo in mostra nel corso delle prove libere un ottimo passo con Leclerc che si augura di avere lo stesso rendimento. Discorso diverso per Carlos Sainz, anch’egli penalizzato per sostituito in maniera completa il motore e per questo arretrato in ultima posizione. Una corsa difficile per l’iberico, che cercherà di rimontare il più possibile.

Bisognerà poi fare attenzione al meteo visto che le previsioni annunciano condizioni di variabilità. Un aspetto che i team non potranno sottovalutare nella lettura della gara domenicale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: François Flamand / LPS