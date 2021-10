DIRETTA MotoGP, GP Austin 2021 LIVE: Bagnaia in pole position! Valentino Rossi 20°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELLE AMERICHE

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

FRANCESCO BAGNAIA: “UNA POLE POSITION GODURIOSA”

FABIO QUARTARARO: “BAGNAIA IL PILOTA MIGLIORE”

FRANCESCO BAGNAIA IN POLE POSITION, BISOGNA VINCERE PER TENERE APERTO IL MONDIALE

VALENTINO ROSSI CADE NEL Q1 E PARTE PENULTIMO: ALTRA GARA DIFFICILE

VALENTINO ROSSI: “BAGNAIA MI FA GODERE. IO SONO SFORTUNATO”

VIDEO HIGHLIGHTS QUALIFICHE MOTOGP

VIDEO LA CADUTA DI VALENTINO ROSSI

22.03: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

22.01: Sarà una gara complicata per tutti a causa delle buche e lo sarà soprattutto per Morbidelli 13°, Dovizioso 14°, Bastianini 16° e Valentino Rossi 20° caduto in Q1.

21.58: Si prospetta quindi una gara molto appassionante e una prima fila fatta da Bagnaia, Quartararo e Marc Marquez. Davvero brividi!

21.56: Bagnaia è il primo pilota che non sia Marc Marquez a fare la pole ad Austin, a sottolineare la portata della sua prestazione davvero straordinaria.

21.54: Un magic moment per Pecco Bagnaia che quindi conquista la terza pole-position consecutiva a precedere Quartararo di 0″348 e di 0″428 Marc Marquez. Luca Marini bene in nona piazza a 0″765, mentre più indietro purtroppo gli altri italiani.

1 63 F. BAGNAIA 2:02.781 2 20 F. QUARTARARO +0.348 3 93 M. MARQUEZ +0.428 4 89 J. MARTIN +0.497 5 30 T. NAKAGAMI +0.511 6 5 J. ZARCO +0.598 7 42 A. RINS +0.672 8 36 J. MIR +0.747 9 10 L. MARINI +0.765 10 43 J. MILLER +0.939

21.52: Non migliora e quindi pole di Pecco Bagnaia confermata, davvero straordinario il pilota della Ducati!

21.50: BANDIERA A SCACCHI!!!

21.49: BAGNAIAAAA!!!!!!!! Super giro di Pecco che in 2’02″781 ottiene una pole pazzesca, davanti a Quartararo di 0″348 e di 0″428 Marc Marquez. Vedremo se ci si riproverà per un altro giro.

21.47: Quando mancano 3′ alla fine ci prepariamo all’ultimo colpo.

21.44: Nel frattempo Mir, dopo aver concluso il giro in settima posizione a 0″319, procede lentamente con la Suzuki. Da capire se ci sono problemi.

21.42: Fuochi d’artificio in questo tentivo con Marc Marquez che si prende la pole provvisioria in 2’03″209 davanti a Martin (+0″069) e a Nakagami (+0″090). Quartararo è quinto a 0″184 e Bagnaia sesto a 0″281.

21.40: Velocissimo Martin con la Ducati Pramac che si porta in vetta con il tempo di 2’03″278 a precedere di 0″330 Marquez, di 0″336 Zarco e di 0″420 Bagnaia davanti a Miller. Quartararo solo 8° a 1″029, ma era solo il primo tentativo.

21.38: Tutti i piloti in pista, con la maggioranza dei centauri che opta per una combinazione hard/sof, con l’eccezione di Nakagami, Rins, Miller e Martin che hanno optato per una coppia di soft.

21.35: COMINCIA LA Q2!!

21.34: Bagnaia dovrà replicare il buon rendimento a chiusura della FP4, ma Marc Marquez e Quartararo sembrano averne di più.

21.32: Tra 3′ comincia la Q2 e ci divertiremo in un time-attack molto incerto.

21.29: Prepariamoci dunque a delle qualifiche molto tirate, con Marc Marquez osservato speciale e il confronto Bagnaia e Quartararo a tenere banco. Attenzione all’altra Rossa di Miller.

21.26: Sono quindi Luca Marini in 2’03″410 e Mir 0″130 i piloti qualificati in Q2, mentre saranno 13° Morbidelli, 14° Dovizioso, 16° Enea Bastianini e 20° Valentino Rossi caduto.

21.25: BANDIERA A SCACCHI!!!

21.25: NOOO!!! Caduta in curva-6 di Valentino Rossi che continua a soffrire.

21.24: LUCA MARINI!!! 2’03″410 conquista il miglior tempo della Q1 con 0″130 di margine su Mir e 0″462 su un grande Morbidelli. Bastianini è quarto a 0″762. Valentino Rossi 7° a 1″289 e Dovizioso 9° a 1″393.

21.21: Un ulteriore giro di riscaldamento per i piloti che si preparano a quest’ultimo colpo della Q1.

21.19: Ci si prepara a 6′ dal termine di questa Q1 per il secondo run.

21.17: Mir si conferma davanti a tutti con il tempo di 2’03″872 a precedere di 0″270 Morbidelli e 0″308 Alex Marquez. Valentino Rossi 5° a 0″827, preceduto da un ottimo Luca Marini (4° a 0″460). Dovizioso 7° a 0″931 immediatamente davanti a Petrucci e Bastianini. Sfortunato Enea che nel suo giro buono è stato disturbato dalla caduta di Oliveira nel secondo settore.

21.16: Mir ottiene subito il miglior crono in questa Q1, davanti a Morbidelli (+0″240) e ad Alex Marquez (+0″356). Bastianini 6° e Valentino Rossi 7° ma con tempi molto alti, che non sono stati tirati al 100%.

21.14: Prosegue il calvario di Aleix Espargaro che colleziona un’altra caduta, stavolta in curva-12.

21.13: Sarà una Q1 molto tirata con Mir e Bastianini che dovrebbero essere i favoriti per accedere in Q2.

21.12: In pista Dovizioso con una hard e una soft sulla Yamaha Petronas, seguito da Mir, Alex Marquez e Valentino Rossi con la stessa soluzione. Bastianini, invece, con due soft.

21.10: COMINCIA LA Q1!!!

21.07: Tra 3′ il via della Q1.

21.06: Sarà una sfida molto dura per i piloti viste le condizioni dell’asfalto, pieno di buche.

21.03: Alle 21.10 previste le Q1, con Valentino Rossi, Enea Bastianini, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli tra i protagonisti attesi.

21.01: La Ducati di Jack Miller dunque ha concluso in vetta a questa FP4 con il tempo di 2’04″028 adottando una scelta hard/hard a precedere la Suzuki di Mir di 0″152 e l’altra Rossa di Bagnaia di 0″327 che a differenza di Miller ha optato per una soft al posteriore. Quinto Quartararo con la Yamaha a 0″351, decisamente il migliore della scuderia di Iwata, mentre Marc Marquez è 8° che ha commesso un errore nel suo giro buono e quindi è più arretrato (+0″516). In casa Italia da segnalare l’11° tempo di Luca Marini a 1″020, il 12° di Bastianini a 1″043, il 15° di Dovizioso a 1″321, il 18° di Valentino Rossi a 1″523, il 20° di Franco Morbidelli a 1″586 e il 21° di Danilo Petrucci a 2″157.

21.00: BANDIERA SCACCHI!!! Conclusa la FP4.

20.59: Caduta in curva-2 per Aleix Espargaro con l’Aprilia, terzo incidente per lui in questo weekend.

20.58: Si scuote Bagnaia che con una soluzione hard/soft si porta in terza posizione a 0″327 dal compagno di squadra. Ducati on fire in questo momento.

20.57: Valentino Rossi 18° nel frattempo a 1″523 e anche il ‘Dottore’ sta girando ora con una coppia di hard.

20.56: Eccola la risposta della Ducati, con Miller che si porta in vetta con una coppia di hard (gomma nuova) in 2’04″028, mentre Bagnaia è nono a 0″688 sempre con la stessa combinazione di hard/soft.

20.55: Tutti in pista, Bagnaia in cerca di stabilità al posteriore.

20.53: Super Mir che con la Suzuki si porta in vetta con il tempo di 2’04″180 davanti di 0″195 su Zarco e 0″199 su Quartararo.

20.51: Mir in pista con la seconda moto (hard/mediu) in sella alla Suzuki e lo spagnolo ottiene subito un ottimo tempo a 0″237 (quarto). Bagnaia scala in ottava piazza.

20.50: Per gli ultimi 10′ di questa FP4 i piloti rientrano sulla pista per acquisire ulteriori informazioni.

20.48: I piloti rientrano per analizzare il tutto, con Quartararo che può essere soddisfatto. Buoni segnali per Dovizioso che è 11° a 1″070 con la Yamaha Petronas, adottando la stessa scelta di Marc Marquez con le gomme (hard/hard).

20.46: Da questi tempi si può notare con Quartararo riesce con la sua guida ad assorbire le buche ed è solo a 4 millesimi da Zarco, mentre Bagnaia a 0″376 fa un po’ di fatica.

20.44: Suona la campana anche Marc Marquez che è terzo a 0″169 da Zarco, mentre Quartararo continua a girare sul passo del 2’04″4. Bagnaia scala in settima posizione a 0″376, mentre Dovizioso è 11ç a 1″070 con una coppia di hard. Morbidelli 14° a 1″239 e Valentino Rossi 15° a 1″274.

20.42: Bagnaia un po’ si scuote: il piemontese con una combinazione hard/medium è sesto a 0″376 da Zarco, ma Quartararo ha un gran passo e ora il francese è secondo a 0″004 dal connazionale Zarco (Ducati Pramac).

20.40: Zarco sempre davanti con una coppia di hard e di soft con la Ducati Pramac. Quartararo va forte ed è 0″045. Bagnaia è settimo a 0″666 non altrettanto convincente, mentre Franco Morbidelli e Valentino Rossi sono 13° e 14°, rispettivamente a 1″239 e a 1″274.

20.38: Zarco si conferma davanti con il tempo di 2’04″375 a precedere di 0″446 Quartararo e di 0″590 Marc Marquez. Miller 4° a 0″717 e Bagnaia 6° a 0″780. Franco Morbidelli 8° a 1″359 con una coppia di hard, mentre Valentino Rossi è a 1″590.

20.36: Zarco si porta in vetta con il crono di 2’04″922 con la Ducati Pramac a precedere di 0″139 Quartararo e di 0″589 Miller. Bagnaia 4° a 0″949, Marc Marquez 6° a 1″288 immediatamente davanti a Valentino Rossi a 1″929.

20.35: C’è un problema tecnico sulla Suzuki di Mir che procede a rilento. Poco fortunato il campione del mondo del 2020 e problema di motore molto evidente.

20.34: Dovizioso con la stessa soluzione di Marc Marquez, ovvero una coppia di hard.

20.33: Da capire quali saranno le scelte di gomme: tutti opteranno per una hard sull’anteriore, mentre il vero punto interrogativo è sul posteriore. Marc Marquez in pista con una hard, Bagnaia con una media, Quartararo con una media e Valentino Rossi con una media.

20.32: Solito confronto tra Ducati e Yamaha, con la M1 che soffre forse un po’ di più le buche, mentre la Rossa soprattutto con Miller va fortissimo.

20.31: Tutti i piloti in pista per lavorare e mettere a punto la moto.

20.30: VIA ALLA FP4! 30’ importanti per il set-up.

20.27: Una FP4 molto importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche su una pista molto complicata con avvallamenti nell’asfalto che complicano il tutto.

20.24: A questo punto la classe regina si prepara in vista della FP4 delle ore 20.30 per provare gli assetti in vista della gara di domani, mentre dalle ore 21.10 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza.

20.21: Si ferma in quindicesima posizione Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a poco meno di due secondi, mentre è diciassettesimo il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso a 2.387. Chiudono il gruppo Luca Marini (Ducati Avintia VR46) ventesimo a 3.005 e Danilo Petrucci (KTM Tech3) ventunesimo ed ultimo a 3.127.

20.18: Passeranno dalla Q1, invece, Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) dodicesimo a 1.504 dalla vetta, quindi il campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki) tredicesimo a 1.571, davanti al nostro Franco Morbidelli (Yamaha) quattordicesimo a 1.587.

20.15: Ottavo crono per il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) con un distacco di 1.117 davanti a Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati) leggermente in difficoltà tra le buche texane, con un gap di 1.202. Chiude la top10, infine, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.274.

20.12: Quarto tempo per il dominatore di ieri, Marc Marquez (Honda), che oggi non ha saputo fare la differenza e si è fermato al tempo di 2:03.804 a 881 millesimi da Miller, mentre è quinto il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 9 decimi esatti. Sesto il leader della classifica generale, Fabio Quartararo (Yamaha) a 944, mentre è settimo lo spagnolo Pol Espargarò (Honda) a 1.097.

20.09: Da questo scenario complicato emerge, come detto, Jack Miller, che ha stampato un sontuoso 2:02.923 nel time attack finale, rifilando la bellezza di 679 millesimi al giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) in 2:03.602, mentre è terzo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) che si ricorda di aver vinto qui nel 2019 e chiude in 2:03.727 a 804 millesimi.

20.06: Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, i piloti hanno potuto sfruttare finalmente un turno senza intoppi a livello di meteo, ma le buche tra curva 2 e curva 10 rimangono un problema notevole per i protagonisti della classe regina.

20.03: Un clamoroso Jack Miller (Ducati) lascia tutti letteralmente a bocca aperta ad Austin. L’australiano, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere

20.00 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP4 e delle qualifiche del GP di Austin, quartultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP.

LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3

LA CLASSIFICA DELLA FP3

17.50 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 20.30 per le FP4 e soprattutto per le qualifiche della MotoGP ad Austin.

17.48 Buon passo avanti rispetto a ieri per Valentino Rossi, che completa una discreta simulazione di qualifica al 15° posto con meno di 2″ di gap dalla vetta.

17.46 Miller ha fatto la differenza soprattutto nel T1, guadagnando addirittura mezzo secondo rispetto al suo miglior giro precedente solo in quel settore. Time-attack opaco invece per Bagnaia, 9° e con un ritardo di 1″2 dal compagno di squadra australiano.

17.43 Di seguito la top10 del turno ed i qualificati per il Q2:

1 43 J. MILLER 2:02.923 2 30 T. NAKAGAMI +0.679 3 42 A. RINS +0.804 4 93 M. MARQUEZ +0.881 5 5 J. ZARCO +0.900 6 20 F. QUARTARARO +0.944 7 44 P. ESPARGARO +1.097 8 33 B. BINDER +1.117 9 63 F. BAGNAIA +1.202 10 89 J. MARTIN +1.274

17.41 BANDIERA A SCACCHI! Bagnaia si salva ed è in Q2! Appena fuori dalla top10 purtroppo Bastianini, 12°.

17.39 ASSURDO MILLER!!!!! 2’02″9 per l’australiano, che rifila 6 decimi a Nakagami e 8 decimi a Rins e Marquez! Bagnaia si migliora ed è 7°, ma non è ancora al sicuro.

17.37 Marquez si migliora al primo tentativo con gomme nuove (hard-soft) e balza in terza piazza, a 255 millesimi dal crono di Miller. Bene Morbidelli, 9° con la Yamaha!!

17.36 Time-attack cruciale per Bagnaia, attualmente 10° e quindi a serio rischio Q1. Cade nel frattempo Marini in curva 2, dicendo addio alle residue chance di top10.

17.35 Ultimi cinque minuti per provare ad evitare il Q1. Al momento sarebbero qualificati direttamente in Q2 Miller, Nakagami, Quartararo, Marquez, Rins, Pol Espargarò, Mir, Zarco, Oliveira e Bagnaia.

17.33 Caduta senza conseguenze in curva 12 per Aleix Espargarò. Suzuki in top10 con entrambi i piloti: 5° Rins e 7° Mir dopo l’ultimo time-attack.

17.31 Rins porta la Suzuki in quinta posizione e fa un passo avanti forse decisivo in ottica Q2. Quartararo nel frattempo lima un paio di decimi e resta 3° in 2’03″8.

17.29 Quartararo si migliora ma non abbatte il muro del 2’04”, balzando comunque al terzo posto della combinata. 6° Zarco con la Ducati Pramac.

17.28 Arriva la risposta di Miller!!! Ducati al comando con l’australiano in 2’03″5, mentre si lanciano con gomme soft anche Quartararo, Rins e Valentino Rossi.

17.26 Oliveira passa 6° con la KTM e fa scivolare fuori dalla top10 la Suzuki di Mir! Ci aspetta un finale pirotecnico al COTA…

17.24 Si lanciano con doppia gomma soft anche Jack Miller e Andrea Dovizioso. A breve monteranno pneumatici nuovi anche tutti gli altri per centrare un posto nella top10.

17.22 Che giro Nakagami!!! 2’03″739 e miglior tempo del weekend per il giapponese del Team LCR! A parità di condizioni, Mir ha girato 1″ più lento pochi minuti fa nel time-attack…

17.20 Prove di set-up in casa Honda per Marc Marquez, che è tornato in pista sempre con gomme hard-soft per raccogliere dati importanti sul passo. Ultimo passaggio in 2’05″6 per il Cabroncito.

17.19 Joan Mir si migliora rispetto a ieri nel suo primo time-attack ma è solo 10° nella combinata a 658 millesimi dal limite imposto da Marc Marquez in FP2.

17.17 In grande difficoltà Valentino Rossi, che accusa un gap di 2″ dal miglior tempo assoluto di giornata in termini di passo.

17.16 A meno di 25 minuti dalla fine del turno, si comincia a ragionare in ottica qualificazione per il Q2. D’ora in avanti faremo riferimento dunque alla classifica combinata.

17.15 Primo assaggio di time-attack per la Suzuki di Joan Mir, che monta una doppia gomma soft (usata davanti, nuova al posteriore).

17.13 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 30 T. NAKAGAMI 2:04.616 2 93 M. MARQUEZ +0.223 3 20 F. QUARTARARO +0.320 4 36 J. MIR +0.469 5 5 J. ZARCO +0.478 6 44 P. ESPARGARO +0.504 7 88 M. OLIVEIRA +0.525 8 43 J. MILLER +0.765 9 41 A. ESPARGARO +0.942 10 27 I. LECUONA +0.962

17.11 Segnali abbastanza preoccupanti in ottica gara per la Ducati, con un solo pilota nella top5 e due nelle prime 8 posizioni. Nel frattempo si è già concluso per molti il primo run con gomme usate.

17.09 Nakagami si migliora notevolmente e passa al comando del turno in 2’04″6, rifilando due decimi a Marquez e tre decimi a Quartararo. Non ingrana Bagnaia, 13° a 1″ dalla testa e a 7 decimi dal suo rivale diretto per il titolo.

17.07 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 93 M. MARQUEZ 2:04.839 2 30 T. NAKAGAMI +0.079 3 20 F. QUARTARARO +0.145 4 36 J. MIR +0.246 5 44 P. ESPARGARO +0.281 6 41 A. ESPARGARO +0.409 7 5 J. ZARCO +0.503 8 43 J. MILLER +0.542 9 27 I. LECUONA +0.739 10 42 A. RINS +0.755

17.05 Impressionante Marquez! 2’04″8 al terzo giro lanciato del run e prima posizione provvisoria in FP3 davanti a Nakagami, Quartararo, Mir e Pol Espargarò. Solo 12° Bagnaia in 2’05″7.

17.03 Nakagami è il primo a scendere sotto il muro del 2’05” grazie alla doppia gomma morbida, ma Marquez è già 2° in 2’05″1 con la dura all’anteriore.

17.02 Quartararo alza l’asticella e firma 2’06″0 con la soft davanti e la hard al posteriore sulla sua Yamaha. Tempi ancora molto alti, in attesa che gli pneumatici raggiungano la finestra di utilizzo ideale.

17.00 Errore di Marquez in staccata. Nakagami è il più rapido nel primo giro del turno in 2’06″1 davanti a Lecuona e alle Suzuki di Mir e Rins.

16.59 Marc Marquez, Miller e Bagnaia optano per la hard davanti e la soft al posteriore. In questa fase si lavorerà principalmente sul passo gara.

16.57 Pol Espargarò, Nakagami, Zarco e Alex Marquez scendono in pista con una doppia gomma soft, tante combinazioni diverse per il resto della griglia.

16.55 SEMAFORO VERDE!!! Tutti in pista per le FP3 del quartultimo GP dell’anno.

16.53 Ancora un paio di minuti di attesa prima dell’inizio delle FP3, una sessione da 40 minuti che promuoverà 10 piloti direttamente in Q2.

16.50 In chiave iridata Bagnaia sarà chiamato ad un salto di qualità rispetto alle prime libere del venerdì per provare a centrare la terza vittoria consecutiva (dopo Aragon e Misano) e restare in corsa per il titolo.

16.47 Buoni segnali sinora in casa Ducati, con un Jack Miller in grande spolvero ed un Francesco Bagnaia competitivo ma ancora alla ricerca del set-up ottimale per domare gli avvallamenti del COTA.

16.44 Marquez ha impressionato nella giornata di ieri in ogni condizione, facendo intravedere un potenziale importante anche sul giro secco oltre a dei run decisamente convincenti su gomme più dure. Da capire se lo spagnolo avrà la tenuta fisica necessaria per spingere al massimo dal primo all’ultimo giro della gara.

16.40 Tra un quarto d’ora comincerà l’ultimo turno valido per la qualificazione diretta in Q2, riservata ai migliori 10 della combinata al termine delle FP3. Si preannuncia dunque una sessione infuocata, specialmente negli ultimi venti minuti, con tanti time-attack.

16.37 Di seguito la classifica combinata delle libere per la MotoGP dopo le FP2:

1 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’15.872 12 2’04.164 16

2 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 2’16.039 14 2’04.179 17 0.015 0.015

3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’18.165 16 2’04.366 15 0.202 0.187

4 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’16.822 14 2’04.552 16 0.388 0.186

5 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’18.292 14 2’04.612 13 0.448 0.060

6 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’17.328 16 2’04.663 16 0.499 0.051

7 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 2’18.832 8 2’04.677 14 0.513 0.014

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 2’16.471 16 2’04.723 14 0.559 0.046

9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’17.027 15 2’04.802 16 0.638 0.079

10 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 2’18.648 14 2’04.836 16 0.672 0.034

11 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’17.596 13 2’04.852 15 0.688 0.016

12 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 2’17.755 12 2’04.933 16 0.769 0.081

13 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’17.903 9 2’05.094 15 0.930 0.161

14 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’20.556 5 2’05.137 14 0.973 0.043

15 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’18.530 13 2’05.296 13 1.132 0.159

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’16.964 16 2’05.614 16 1.450 0.318

17 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’19.668 14 2’05.631 16 1.467 0.017

18 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’16.655 14 2’05.682 9 1.518 0.051

19 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’18.087 14 2’06.209 10 2.045 0.527

20 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’18.083 11 2’06.235 13 2.071 0.026

21 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 2’17.596 16 2’06.257 16 2.093 0.022

16.33 Si tratta di un’ottima notizia per tutte le Yamaha ed in particolare per Fabio Quartararo, competitivo sull’asciutto ma estremamente in difficoltà su pista umida nelle libere del venerdì.

16.29 La prima notizia di giornata è legata al meteo: sembra infatti scongiurato il rischio pioggia (nonostante le allarmanti previsioni meteo degli ultimi giorni) in quel di Austin per tutte le sessioni del sabato.

16.25 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021, quindicesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Come seguire la FP3, FP4 e le qualifiche in tv – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP delle Americhe, quartultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sulla pista di Austin andrà in scena una sessione importante sia per deliberare gli assetti in vista delle qualifiche di oggi che per la qualificazione al time-attack pomeridiano.

Le condizioni del circuito preoccupano non poco i piloti. Le buche presenti infatti hanno alimentato non pochi malumori tra i centauri, che si sono lamentati dello stato dell’asfalto. Una situazione difficile con cui si dovrà fare i conti soprattutto se dovesse piovere. Le previsioni preannunciano l’arrivo di Giove Pluvio come accaduto ieri e ciò andrebbe ulteriormente a condizionare lo sviluppo della sessione.

Marc Marquez, in questo contesto così particolare, ha dimostrato di essere molto veloce. Lo spagnolo ha confermato quello che si pensava alla vigilia: sul layout americano l’iberico ha concrete possibilità di imporsi, dando seguito alla sua tradizione favorevole. Come è noto, Marc si è aggiudicato la gara in Texas dal 2013 al 2019 in ben sei circostanze e soltanto nell’ultimo anno in cui si è corso negli States non è salito sul gradino più alto del podio per una caduta.

L’asso nativo di Cervera, quindi, potrebbe fare un po’ da arbitro nella sfida mondiale tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. I due piloti di Yamaha e di Ducati saranno gli osservati speciali e soprattutto l’alfiere di Borgo Panigale sarà chiamato a trovare il massimo della prestazione per tenere in vita le sue speranze di titolo, visto il notevole distacco in classifica generale dal leader del Mondiale. Ci si augura, guardando in casa Italia, che anche da parte di Valentino Rossi, Franco Morbidelli e di Andrea Dovizioso ci sia un colpo di coda, senza dimenticarci di un Enea Bastianini sempre più performante sulla Ducati Avintia Esponsorama.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP delle Americhe, quartultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si cominci con la FP3 alle 16.55 (italiane), mentre la FP4 è in programma alle 20.30 a precedere le qualifiche alle 21.10 (italiane). Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press