MotoGP oggi, GP Americhe 2021: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky, TV8 e DAZN

Oggi, sabato 2 ottobre, giornata di prove libere e di qualifiche nel GP delle Americhe, round del Motomondiale 2021. A Austin, in Texas, godremo di un grande spettacolo e a tenere banco saranno due fattori: le criticità della pista e il meteo.

I piloti si sono chiaramente lamentati dello stato dell’asfalto, pieno di irregolarità e con notevoli sobbalzi. In MotoGP i rischi corsi sono stati notevoli nel day-1 e tanti punti di domani accompagnano il secondo giorno del weekend, specialmente se la pioggia dovesse arrivare. In questo contesto così complicato, Marc Marquez ha dimostrato di saperci fare, lui che dal 2013 al 2019 ha vinto in ben sei circostanze su questo circuito.

Tuttavia, il ruolo di Marc potrebbe essere d’arbitro nella sfida mondiale tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo. Pecco deve trovare la quadra con la Ducati: il piemontese si è molto lamentato della pista e ha bisogno di una messa a punto che possa rendere il più serena possibile la sua guida. Da questo punto di vista il francese è in vantaggio perché, nonostante gli evidenti problemi in casa Yamaha, lui è sempre lì a bazzicare ai piani alti.

Si spera, in questo senso, che Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli sappiano ritrovare la retta via anche se non sarà affatto semplice su questo layout.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv con orari italiani:

PROGRAMMA GP AMERICHE 2021

Sabato 2 ottobre

Ore 16.00-16.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 16.55-17.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 17.55-18.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 19.35-19.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

Ore 20.00-20.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 20.30-21.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 21.10-21.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 21.35-21.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Ore 22.10-22.35, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 22.35-22.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

PROGRAMMA GP AMERICHE 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Sabato 2 ottobre

Ore 15.55: prove libere 3 Moto3

Ore 16.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.50: prove libere 3 Moto2

Ore 18.50: Paddock Live

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: qualifiche Moto3

Ore 20.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 21.10: qualifiche MotoGP

Ore 22.10: qualifiche Moto2

Ore 23.05: Paddock Live

Ore 23.15: Paddock Live Show

Ore 23.45: Talent Time

Ore 24.00: conferenza stampa piloti

PROGRAMMA TV8

Sabato 2 ottobre

ore 23.15, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Foto: MotoGP.com Press