MotoGP, Marc Marquez è il più rapido in FP1 su pista umida ad Austin. Bene le Ducati, 15° Quartararo

Marc Marquez parte forte ad Austin ed è subito il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2021, quindicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse iberico della Honda si conferma uno specialista assoluto del COTA (dove vanta 6 vittorie e 7 pole su 7 apparizioni), soprattutto in condizioni di pista umida.

L’otto volte campione iridato ha fatto valere le sue qualità in termini di feeling su asfalto ibrido (quasi asciutto negli ultimi minuti), facendo la differenza sin dai primi giri e poi conservando la sua prima piazza in classifica nel finale per soli 167 millesimi sulla Ducati di un altro grande “mago della pioggia” come Jack Miller.

La casa di Borgo Panigale può sorridere anche per il terzo posto a 599 millesimi dalla vetta del francese Johann Zarco (Team Pramac), reduce dall’operazione per la sindrome compartimentale, oltre alla discreta ottava piazza di un Francesco Bagnaia che ha giustamente deciso di non forzare eccessivamente per non correre rischi inutili già in FP1.

KTM sugli scudi con tre piloti nella top10 sul bagnato: Miguel Oliveira 4° a 0.783, Brad Binder 9° a 1.724 e Iker Lecuona 10° con lo stesso crono del sudafricano. Honda competitiva ad Austin, almeno su pista umida, anche con Pol Espargarò 5° e con Alex Marquez 6° a 1.092 dal miglior tempo del fratello Marc.

Disastro Yamaha, in grandissima difficoltà con tutti i piloti nel momento in cui l’asfalto è umido ed è in via di asciugamento. Fabio Quartararo, leader del campionato, è solo 15° a oltre 2″ di distacco dalla testa, mentre sono ancora più attardati gli italiani della casa di Iwata con Franco Morbidelli 17°, Valentino Rossi 20° e Andrea Dovizioso 21°.

CLASSIFICA FP1 GP AMERICHE 2021 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 2’15.872

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 338.5 2’16.039 0.167 / 0.167

3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 337.5 2’16.471 0.599 / 0.432

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 2’16.655 0.783 / 0.184

5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 2’16.822 0.950 / 0.167

6 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 333.3 2’16.964 1.092 / 0.142

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.3 2’17.027 1.155 / 0.063

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 337.5 2’17.328 1.456 / 0.301

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 2’17.596 1.724 / 0.268

10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 2’17.596 1.724

11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 335.4 2’17.755 1.883 / 0.159

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.3 2’17.903 2.031 / 0.148

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 332.3 2’18.083 2.211 / 0.180

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 333.3 2’18.087 2.215 / 0.004

15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 2’18.165 2.293 / 0.078

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 2’18.292 2.420 / 0.127

17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 2’18.530 2.658 / 0.238

18 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 335.4 2’18.648 2.776 / 0.118

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 332.3 2’18.832 2.960 / 0.184

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 2’19.668 3.796 / 0.836

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 2’20.556 4.684 / 0.888

Credit: MotoGP.com Press