MotoGP, GP Americhe 2021: tutti a caccia della pole al COTA, in un sabato da far west senza esclusione di colpi!

Sarà un duello da “far west” il sabato del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021? Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, infatti, andranno di scena le attesissime qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

Per quanto riguarda la giornata odierna, invece, dalle ore 21.10 italiane (le 14.10 locali) vedremo scontrarsi i piloti della classe regina, tutti a caccia della pole position sulla pista texana. Per quanto visto nella giornata di ieri, non c’è un favorito già ben definito. Ogni moto, infatti, brilla in un determinato settore del circuito di Austin, mentre può migliorare in altri. La varietà del COTA è eccezionale e questo, quindi, rende tutto ancor più livellato verso l’alto.

Siamo reduci da due partenze al palo consecutive per Francesco “Pecco” Bagnaia tra Aragon e Misano, e il pilota del team Ducati Factory cercherà subito il tris, per andare a gettare solide basi per la terza vittoria consecutiva in gara. Il piemontese è consapevole che, per mettere in dubbio la leadership di Fabio Quartararo (che lo precede per 48 lunghezze in classifica generale) dovrà proseguire nel suo percorso netto e, forse non sarà nemmeno sufficiente.

Dall’altra parte del ring, il pilota soprannominato “El Diablo” ha la grandissima capacità di inanellare prime file su prime file, per mettere in chiaro che non ha la minima intenzione di lasciare nulla in sospeso. Come ha dichiarato giovedì in conferenza stampa il suo obiettivo sarà vincere in Texas, ma senza correre alcun rischio. Altri outsider non mancheranno. La Suzuki, dopotutto, si è sempre comportata bene ad Austin ma, com’è ben noto, paga il gap di potenza nel corso delle qualifiche. Per cui, tutti gli occhi, saranno sulla Honda con Marc Marquez che corre sul suo “giardino di casa”.

Senza l’improvvida caduta del 2019 (ultima edizione disputata), il Cabroncito avrebbe fatto 7 su 7 al COTA, tra pole position e successi. Al netto dei problemi tra braccio e spalla è impossibile non metterlo tra i papabili alla pole position nella giornata di oggi. Anzi, visto il ruolino di marcia messo in mostra ieri, il nativo di Cervera è il grande favorito per la partenza al palo sulla pista texana.

Sul fronte Yamaha, invece, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli, per un motivo o per un altro, appaiono già tagliati fuori in partenza, per cui la pattuglia Ducati (con un Enea Bastianini sempre più “on fire”) potrebbe dare una sostanziosa mano a Francesco Bagnaia. Come se non bastasse, poi, potremmo anche vedere lo zampino del meteo a scombinare le carte in tavola. Si annuncia davvero un sabato da “far west” in Texas, senza esclusione di colpi!

Credit: MotoGP.com Press