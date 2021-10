MotoGP, Valentino Rossi cade nel Q1: il Dottore partirà penultimo, gara difficile in vista

Valentino Rossi prosegue il suo momento complicato anche al termine delle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il “Dottore” ha chiuso il suo sabato già nella Q1, e nel modo peggiore, ovvero finendo nella ghiaia della pista texana.

Per il nove volte campione del mondo il cronometro ha prodotto un 2:04.699 a 1.1 secondi dal passaggio alla Q2. Un risultato davvero mesto, che lo collocherà nella ventesima casella della griglia, con il solo Danilo Petrucci alle sue spalle. In poche parole, il finale di carriera del portacolori del team Yamaha Petronas prosegue in maniera quanto mai negativa.

Il feeling con la sua M1 è lontano anni luce da un andamento sufficiente e il senso di frustrazione di Valentino Rossi è davvero palese. Dopo un 2020 negativo, il pilota classe 1979 non si sarebbe mai atteso un 2021 addirittura peggiore. A questo punto cosa dovremo attenderci dal Gran Premio delle Americhe per quanto riguarda il numero 46 più famoso del mondo?

Oggettivamente le speranze di ben figurare sono veramente ridotte al lumicino. Occorrerà mettere al proprio posto ogni tassello della gara di Austin: partenza, corpo a corpo, feeling con la moto e, soprattutto, gestione degli pneumatici. In questo campionato il miglior risultato del pesarese è l’ottavo posto del Red Bull Ring, per il resto tanti piazzamenti oltre la top10, mentre nelle ultime tre uscite non sono arrivati che un diciottesimo posto a Silverstone, un diciannovesimo ad Aragon ed un diciassettesimo a Misano. Davvero troppo poco per una leggenda della MotoGP che vorrebbe chiudere la sua epopea in maniera decisamente migliore. Arriverà il guizzo domani al COTA? Visti i presupposti il timore di una ennesima prova da comparsa sono notevoli, ma su un circuito simile tutto può sempre cambiare…

Credit: MotoGP.com Press