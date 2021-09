Sport in tv oggi (venerdì 3 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 3 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono le Paralimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia sfida l’Olanda nella semifinale degli Europei di volley femminile, l’Italia maschile inizia la propria avventura agli Europei di volley, terzo turno degli US Open di tennis. Inizia il lungo fine settimana del GP d’Olanda per la F1 e del GP di Francia per la Superbike.

Da non perdere le prime partite della Supercoppa Italiana di basket, il secondo giro dei tornei di golf (c’è l’Open d’Italia), una bella tappa alla Vuelta di Spagna e tanto altro ancora. Da seguire anche Italia-Lussemburgo, per le qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio. In serata la Diamond League di atletica a Bruxelles e la ISL di nuoto a Napoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 3 settembre e il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (VENERDÌ 3 SETTEMBRE )

VENERDÌ 3 SETTEMBRE

02.00 PARALIMPIADI – CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI OGGI (diretta tv su Rai 2 e RaiSport; diretta streaming su RaiPlay)

08.00 GOLF (European Tour) – Open d’Italia, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

10.00 BEACH VOLLEY – World Tour 1* maschile a Varsavia (diretta streaming sul canale YouTube della FIVB)

10.30 SUPERBIKE – GP di Francia, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

10.30 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

10.40 CICLISMO – Benelux Tour, quinta tappa Riemst-Bilzen (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery, Sky Go, DAZN)

11.05 CICLISMO FEMMINILE – Ceratizit Challenge by la Vuelta, seconda tappa (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

11.30 F1 – GP d’Olanda, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

12.30 CICLISMO – Vuelta di Spagna, 19ma tappa Tapia-Monforte de Lemos (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

14.15 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Italia-Bielorussia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su RaiPlay, DAZN)

15.00 F1 – GP d’Olanda, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

15.00 SUPERBIKE – GP di Francia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

16.00 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Croazia-Germania (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.00 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Turchia-Spagna (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 TENNIS – US Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei, semifinali) – Turchia-Serbia (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, DAZN)

17.15 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Montenegro-Bulgaria (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.30 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Belgio-Portogallo (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.30 CALCIO (Qualificazioni Europei U21) – Italia-Lussemburgo (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.40 GOLF (PGA Tour) – Tour Championship, secondo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (Champions League, fase a gironi) – Jastrzebie-Bolzano (diretta streaming su championshockeyleague.com)

19.00 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Francia-Slovacchia (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Olanda-Macedonia del Nord (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 BASKET (Supercoppa Italiana, fase a gironi) – Venezia-Fortitudo Bologna (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

20.00 NUOTO – ISL a Napoli, match 3 (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

20.00 ATLETICA LEGGERA – Diamond League a Bruxelles (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go e Now Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Europei, semifinali) – Italia-Olanda (diretta tv su Rai 3; diretta streaming su RaiPlay, DAZN)

20.15 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Repubblica Ceca-Slovenia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.30 VOLLEY (Europei, fase a gironi) – Ucraina-Serbia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 BASKET (Supercoppa Italiana, fase a gironi) – Napoli-Treviso (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

Foto: CEV

