Paralimpiadi 2021, calendario 3 settembre: orari, tv, programma, streaming, medaglie in palio

Venerdì 3 settembre andrà in scena la decima giornata di gare alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Si preannuncia grande spettacolo con una serie di eventi assolutamente da non perdere e l’Italia punta a essere grande protagonista con i tanti azzurri impegnati.

Atletica, nuoto, ciclismo e scherma sugli scudi. Di seguito il calendario completo di venerdì 3 settembre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, il programma dettagliato, gli orari, le medaglie in palio, il palinsesto tv e streaming per non perdersi davvero nulla. Gli orari sono italiani (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi).

CALENDARIO PARALIMPIADI 3 SETTEMBRE: PROGRAMMA E ORARI

02.00-14.00 BADMINTON

Doppio femminile SL3-SU5 Fase a gironi

Doppio maschile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolare maschile SL4 Fase a gironi

Singolare femminile WH2 Fase a gironi

Singolare maschile SL3 Fase a gironi

Doppio misto SL3-SU5 Fase a gironi

Singolare maschile WH1 Fase a gironi

Singolare maschile SU5 Fase a gironi

Singolare maschile WH2 Fase a gironi

Singolare femminile SU5 Fase a gironi

Doppio femminile WH1-WH2 Fase a gironi

Singolare maschile SH6 Fase a gironi

Singolare femminile WH1 Quarti di finale

Singolare femminile SL4 Fase a gironi

Singolare maschile WH1 Quarti di finale

Singolare femminile SU5 Quarti di finale

02.00-04.35 NUOTO

200 m misti individuali maschili – Batterie SM10

200 m individuali misti femminili – Batterie SM10

100 m dorso maschili – Batterie S6

100 m dorso femminile – Batterie S6

100 m farfalla maschili – Batterie S8

100 m farfalla femminili – Batterie S8

50 m farfalla maschili – Batterie S7

50 m farfalla femminile – Batterie S7

50m dorso maschili – Batterie S4

50m dorso femminile – Batterie S4

100 m farfalla maschili – Batterie S12

100 m stile libero femminile – Batterie S11

200 m stile libero maschili – Batterie S3

200 m individuali misti femminili – Batterie SM5

100 m farfalla maschili – Batterie S11

Staffetta 4×100 m misti maschile – 34 punti Batterie

02.30-05.10 CANOA VELOCITA’

Semifinali KL1 maschile

Semifinali VL2 femminile

Semifinali KL2 maschile

Semifinali KL3 maschile

Finale KL1 maschile

Finale VL2 femminile

Finale KL2 maschile

Finale KL3 maschile

02.30-05.55 BOCCIA

Coppie Miste – Preliminari BC3 (4 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (4 partite)

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (4 partite)

02.30-09.45 CICLISMO SU STRADA

Gara su strada C4-5 maschile

Gara su strada C1-3 femminile

Gara su strada B femminile

Gara su strada B maschile

02.30-09.30 TIRO

R8 – Qualificazione carabina 3 posizioni 50 m femminile SH1

R8 – Finale carabina 3 posizioni 50 m femminile SH1

R7 – Qualificazione carabina 3 posizioni 50 m maschile SH1

R7 – Finale carabina 3 posizioni 50 m maschile SH1

02.30-05.55 ATLETICA

Lancio del peso femminile – Finale F12

Salto in lungo femminile – Finale T47

200m Femminili – Semifinali T11

Lancio del giavellotto maschile – Finale F54

1500m Maschili – Finale T20

1500m Femminili – Finale T20

400m Maschili – Batterie T47

Lancio del disco maschile – Finale F37

Salto in alto maschile – Finale T64

100m Maschili – Finale T52

200m maschili – Batterie T35

800m maschili – Batterie T34

4×100m Staffetta Universale Batterie

03.00-08.30 TENNISTAVOLO

Finale a squadre femminile (WT9-10)

Finale a squadre femminile (WT4-5)

Finale a squadre maschile (MT6-7)

03.00-08.00 TAEKWONDO

Donne K44 -58kg Ottavi di finale (4 partite)

Uomini K44 -75kg Ottavi di finale (4 partite)

Donne K44 -58kg Quarti di finale (4 partite)

Uomini K44 -75kg Quarti di finale (4 partite)

Donne K44 -58kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

Uomini K44 -75kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

03.00-07.15 ARCO

Ricurvo Open individuale maschile: 1/16

05.00-11.00 TENNIS IN CARROZZINA

Doppio maschile Finale per la medaglia d’oro

Singolare femminile Finale per la medaglia d’oro

05.30-09.30 BASKET IN CARROZZINA

Finale 7° posto maschile

Finale 5° posto femminile

06.15-09.15 GOALBALL

Finale 3° posto femminile

Finale 3° posto maschile

06.30-10.00 SITTING VOLLEY

Finale 7° posto femminile

Finale 5° posto femminile

07.25-12.35 BOCCIA

Coppie Miste – Preliminari BC3 (8 partite)

Coppie Miste – Preliminari BC4 (6 partite)

Squadre Miste – Preliminari BC1/BC2 (4 partite)

10.00-14.00 NUOTO

200m misti individuali maschili – Finale SM10

200m misti individuali femminili – Finale SM10

100m dorso maschili – Finale S6

100m dorso femminili – Finale S6

100m farfalla maschili – Finale S8

100 m farfalla femminili – Finale S8

50m farfalla maschili – Finale S7

50 m farfalla femminili – Finale S7

50m dorso maschili – Finale S4

50m dorso femminili – Finale S4

100m farfalla maschili – Finale S12

100 m stile libero femminili – Finale S11

200m stile libero maschili – Finale S3

200m misti individuali femminili – Finale SM5

100m farfalla maschili – Finale S11

Staffetta 4×100 m misti maschili – 34 punti Finale

10.00-14.00 TENNISTAVOLO

Finale a squadre maschile (MT1-2)

Finale a squadre maschile (MT9-10)

10.00-15.10 TAEKWONDO

Donne K44 -58kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

Uomini K44 -75kg Repechage Quarti di finale (2 partite)

Donne K44 -58kg Semifinali (2 partite)

Uomini K44 -75kg Semifinali (2 partite)

Donne K44 -58kg Repechage Semifinali (2 partite)

Uomini K44 -75kg Repechage Semifinali (2 partite)

Donne K44 -58kg Finale per la medaglia di bronzo (2 partite)

Uomini K44 -75kg Finale per la medaglia di bronzo (2 partite)

Donne K44 -58kg Finale per la medaglia d’oro

Uomini K44 -75kg Finale per la medaglia d’oro

10.30-14.55 ARCO

Ricurvo Open individuale maschile: 1/8

Ricurvo Open individuale maschile: quarti

Ricurvo Open individuale maschile: semifinali

Ricurvo Open individuale maschile: finale per il bronzo

Ricurvo Open individuale maschile: finale per l’oro

10.45-14.55 GOALBALL

Partita per la medaglia d’oro femminile

Partita per la medaglia d’oro maschile

11.15-15.15 BASKET IN CARROZZINA

Semifinali maschili (2 partite)

12.00-14.55 ATLETICA

Salto in lungo femminile – Finale T20

Lancio del club femminile – Finale F51

Lancio del peso maschile – Finale F57

100m Femminili – Finale T64

Lancio del giavellotto femminile – Finale F46

400m Maschili – Finale T62

200m Maschili – Finale T61

200m Femminili – Batterie T12

200m maschili – Batterie T37

100m Maschili – Batterie T36

100m Maschili – Finale T51

1500 m maschili – Batterie T38

4×100m staffetta universale Finale

12.30-15.00 SITTING VOLLEY

Semifinali femminili (2 partite)

PARALIMPIADI TOKYO 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Rai 2 e su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

