LIVE Italia-Lussemburgo U21 in DIRETTA: orario, canale tv, probabili formazioni. Parte il nuovo ciclo azzurro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Italia-Lussemburgo, partita di calcio valida per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 in Georgia e Romania nel 2023.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Udogie, Carboni, Lovato; Calafiori, Rovella, Ricci, Tonali, Bellanova; Yeboah, Piccoli. CT: Nicolato.

LUSSEMBURGO (4-5-1): Martin; Bernardy, Medina, Olesen, Sacras; Kuete, Semedo, Latic, Ikene, Bernard; Curci. CT: Cardoni.

Dove vedere la partita

Italia-Lussemburgo sarà visibile in esclusiva su Rai 2 a partire dalle 17:15 con il pre-partita, il calcio d’inizio alle ore 17:30, e dalle 19:30 con il post-partita che continua su Rai Sport + HD, canale 57 del digitale terrestre. C’è anche l’opzione streaming su Rai Play, direttamente dal proprio computer, smartphone o tablet.

Il Lussemburgo, invece, ha iniziato prima il suo percorso nelle qualificazioni, giocando due partite a giugno ma perdendole entrambe. La prima, in casa, col Montenegro per 1-2, anche in inferiorità numerica. Poi, un sonoro 6-0 in Svezia che ha mandato la Nazionale di Manuel Cardoni all’ultimo posto del girone con 0 punti. Oggi servirà una reazione, ma non sarà di certo una passeggiata.

L’Italia inizia il proprio cammino da qui, dal “Castellani” di Empoli, con lo stesso avversario iniziale di due anni fa. Oltre con il Lussemburgo, la Nazionale di Nicolato è stata inserita nel gruppo F con Montenegro, Svezia, Bosnia, e Irlanda. Sandro Tonali è uno di quelli che guiderà questo gruppo, che ancora si deve amalgamare del tutto. In conferenza stampa, il CT lo ha ritrovato “benissimo, super. Convinto di saper dare una mano a tutti. Grazie anche al rapporto eccezionale che ho con lui”, afferma Nicolato.

Calcio d'inizio alle ore 17:30. Buon divertimento!

Foto: LaPresse