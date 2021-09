LIVE Serbia-Turchia, Europei volley donne in DIRETTA: Guidetti sogna lo sgambetto alle padrone di casa in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Turchia, match valido per la prima semifinale degli Europei di volley femminile 2021. Ci siamo, la lotta per le medaglie ha ufficialmente inizio! In quel di Belgrado (Serbia), le padrone di case andranno a caccia della terza finale europea consecutiva contro la temibile Turchia di Giovanni Guidetti.

La formazione di Zoran Terzic ha vinto la Pool A con 5 vittorie, per poi superare agli ottavi di finale l’Ungheria (3-0) e ai quarti di finale la Francia (3-1). La Turchia ha concluso in testa il gruppo D e ha vinto agli ottavi contro la Repubblica Ceca e ai quarti contro la Polonia (3-0). L’ultima volta che queste due formazioni si sono affrontate ad un Europeo ha sorridere è stata la Serbia: bisogna tornare indietro di due anni, quando in finale, in casa della Turchia, Ognjenovic e compagne vinsero in finale 3-2 in una partita stupenda. La Serbia non ha fino a questo momento impressionato particolarmente, ai quarti ha faticato contro la Francia e di fatto si è vista una squadra Boskovic dipendente, se la fuoriclasse slava dovesse avere una giornata negativa sarebbe veramente difficile per le padrone di casa portare questa partita a casa. Nel complesso invece la Turchia si è ben comportata, parliamo di una squadra molto equilibrata, con una seconda linea solida, con due tra le centrali più forti al mondo e con un cavallo pazzo come Karakurt, insomma una tipica squadra di Giovanni Guidetti. La vincente di questo match se la vedrà in finale contro una tra Italia e Olanda, che giocheranno questa sera alle ore 20:00.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Serbia-Turchia, match valido per la prima semifinale degli Europei di pallavolo femminile, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!

Foto: LaPresse