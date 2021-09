CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match d’esordio degli azzurri agli Europei di volley 2021. Sarà la prima da CT per Ferdinando De Giorgi al quale è stato affidato il compito di rilanciare le sorti della nostra nazionale.

Una sfida che sulla carta vede gli azzurri partire ampiamente favoriti. Diverse novità rispetto alla nazionale vista alle Olimpiadi di Tokyo. Mancheranno, infatti, Ivan Zaytsev, che dovrà sottoporsi a un’operazione al ginocchio, Osmany Juantorena e Massimo Colaci che hanno detto addio all’azzurro.

De Giorgi potrà contare, però, su una compagine giovane e dal grande talento, a partire dal capitano Simone Giannelli che avrà il compito di gestire e manovrare il gioco azzurro che troverà il giusto sfogo su Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, Gianluca Galassi e Simone Anzani saranno i centrali mentre Fabio Balaso il libero.

Come detto in precedenza la Bielorussia non rappresenta un ostacolo impossibile da superare. Sarà importante per gli azzurri partire con il piede giusto nella rassegna continentale. C’è grande curiosità attorno alla nuova creatura che sta plasmando De Giorgi che potrà candidarsi al ruoto di vera rivelazione di questi Europei.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, match d'esordio degli azzurri agli Europei di volley 2021

