LIVE Nuoto, Paralimpiadi Tokyo in DIRETTA: risultati batterie, bene Raimondi e Terzi. Finali dalle 10.00

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. Gli azzurri, dopo aver regalato tantissime medaglie alla spedizione nostrana, vogliono conquistare altri podi e vittorie per chiudere in bellezza l’esperienza in Giappone.

Fari puntati sulla coppia in vasca e nella vita di tutti giorni formata da Stefano Raimondi e Giulia Terzi. L’azzurro, impegnato nella Finale dei 200 misti SM10, punta a conquistare un’altra medaglia e a chiudere il cerchio. Lo stesso proposito per Giulia che, dopo aver trionfato a livello individuale nei 100 sl S7, tenta il colpo nei 50 delfino S7. Sarà dura visto il roster delle rivali, ma Terzi vorrà provarci.

Da osservare poi con attenzione Alberto Amodeo in Finale nei 100 farfalla S8, Giulia Ghiretti e Monica Boggioni in Finale dei 200 misti SM5, e la staffetta 4×100 mista maschile. In particolare la prova a squadre potrebbe portare il Bel Paese in zona top-3 e questo rappresenterebbe la chiusura del cerchio per quanto si è visto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare del nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse