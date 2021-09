LIVE Italia-Olanda, Europei volley donne in DIRETTA: orario, canale tv in chiaro. Sogno finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, semifinale degli Europei 2021 di volley femminile. Alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) va in scena una partita da dentro o fuori: chi vince stacca il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna continentale, da disputare domani sera contro la vincente di Serbia-Turchia. La nostra Nazionale, che si presenta all’appuntamento da imbattuta con sette vittorie all’attivo, ha spazzato via la Russia ai quarti di finale e si presenta con i favori del pronostico, ma si preannuncia un incontro decisamente combattuto ed equilibrato, da giocare punto a punto.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno tutte le carte in regola per imporsi, ma dovranno stare ben attente e non commettere troppi errori. Il meccanismo muro-difesa potrebbe essere determinante, al pari del servizio e della fase offensiva, punti di forza di questa Italia che sembra avere ritrovato il gioco dei giorni migliori: servirà gestire l’attacco contro una squadra che punta molto sulla fase break e che è ringalluzzita dopo le belle affermazioni su Germania e Svezia. Ci si affiderà alle bordate di Paola Egonu e Miriam Sylla, alla completezza di Elena Pietrini, ai muri di Anna Danesi e Cristina Chirichella, alla regia di Alessia Orro, al lavoro del libero Monica De Gennaro.

Dall’altra parte della rete spiccano le schiacciatrici Nika Daalderop e Anne Buijs, l’opposto Elles Dambrink. In cabina di regia si può contare ancora sull’esperta Laura Dijkema, ma ai quarti di finale ha giocato Britt Bongaerts. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, semifinale degli Europei 2021 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai3. Buon divertimento a tutti.

Foto: CEV