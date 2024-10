MotoGP, Marquez il più veloce nel venerdì del GP di Thailandia. 4° Bagnaia con un assetto problematico

Marc Marquez si conferma in grande spolvero anche nel venerdì di Buriram e stampa il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team Gresini, reduce dalla vittoria di Phillip Island, ha stabilito il nuovo record della pista in 1’29″165 candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend.

Il 31enne di Cervera, molto veloce sul passo, ha dettato legge anche con gomme nuove a fine turno nel time-attack rifilando 110 millesimi al secondo classificato Jorge Martin. Segnali positivi per il leader del campionato, che sembra aver trovato subito un buon feeling con la sua Ducati Pramac GP24 sul Chang International Circuit e sarà con ogni probabilità uno dei favoriti principali per la pole position in qualifica.

Terza posizione incoraggiante a 162 millesimi dalla vetta per Enea Bastianini, competitivo sul giro secco e quindi con un’ottima base di partenza per un fine settimana di alto profilo, mentre il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia non ha brillato dovendosi accontentare della quarta piazza a 195 millesimi dalla miglior prestazione di Marquez.

Pecco ha fatto tanta fatica con la messa a punto della sua Ducati ufficiale GP24, effettuando diverse modifiche di set-up nel corso della sessione prima della simulazione di qualifica finale in cui ha risposto presente restando in scia agli altri big. Avanzano direttamente in Q2 anche l’Aprilia di Maverick Viñales, la Ducati Pramac di Franco Morbidelli, la KTM GasGas di Pedro Acosta, la Ducati Gresini di Alex Marquez, la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi e la Honda LCR di Johann Zarco.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2024

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.165 24 26 330.2

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.275 23 27 0.110 0.110 338.5

3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.327 24 24 0.162 0.052 337.5

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.360 20 22 0.195 0.033 335.4

5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’29.506 20 25 0.341 0.146 333.3

6 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.549 23 25 0.384 0.043 334.3

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.602 25 25 0.437 0.053 336.4

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.613 23 24 0.448 0.011 330.2

9 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.620 27 28 0.455 0.007 332.3

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.682 20 24 0.517 0.062 332.3

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.683 23 25 0.518 0.001 333.3

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.756 24 25 0.591 0.073 334.3

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.837 20 24 0.672 0.081 332.3

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’29.857 20 25 0.692 0.020 332.3

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’29.996 26 26 0.831 0.139 330.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.999 20 22 0.834 0.003 330.2

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’30.138 25 26 0.973 0.139 332.3

18 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.198 25 27 1.033 0.060 334.3

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.217 21 25 1.052 0.019 334.3

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.429 21 23 1.264 0.212 333.3

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1’31.012 21 21 1.847 0.583 333.3

22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.383 10 12 2.218 0.371 333.3