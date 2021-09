CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a España 2021. In programma oggi la cronometro individuale da Padrón a Santiago de Compostela. Ultima frazione contro le lancette che misurerà 33,8 chilometri con in palio ancora qualcosa in chiave classifica generale.

La prima metà della prova è costituita da una salita continua che terminerà intorno al chilometro 13, prima di approcciare una discesa che porterà a Bertamirans, dove avrà inizio una seconda parte vallonata. Il percorso, tortuoso e tecnico, sarà sicuramente un fattore determinante per il podio. Il finale è in leggera ascesa sino alla rampa degli ultimi 400 metri prima del traguardo.

Tutto chiuso per quanto riguarda la vittoria: sarà pura passerella quella per Primoz Roglic che si lancia verso il terzo titolo consecutivo. Lo sloveno della Jumbo-Visma non si limiterà a gestire la situazione: da campione olimpico in carica della specialità andrà sicuramente a caccia della ciliegina sulla torta per concludere questa Vuelta in modo trionfale.

Aperta ancora invece la battaglia per il podio. Se per Enric Mas (Movistar) la situazione appare molto tranquilla, con la seconda piazza in cassaforte, c’è invece una bella sfida per la terza posizione, con Jack Haig (Bahrain-Victorious) che deve difendere un minuto su Adam Yates (Ineos Grenadiers). Oggi, infine, saluterà il ciclismo Fabio Aru.

Appuntamento alle 16.00 per non perdervi davvero nulla di quest’ultima sfida.

