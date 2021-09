Fabio Aru ha dato il suo grande addio al ciclismo agonistico. Il Cavaliere dei Quattro ha concluso la propria avventura nel professionismo ad appena 31 anni, dopo aver vinto la Vuelta a España 2015, essere salito sul podio del Giro d’Italia in due occasioni (terzo nel 2014, secondo nel 2015) e aver indossato la maglia gialla al Tour de France 2017 concluso in quinta posizione. Dal 2018 al 2020 il sardo aveva poi sofferto alla UAE Emirates non ottenendo più i risultati dei giorni migliori in Astana e soltanto nell’ultima stagione alla Qhubeka aveva ritrovato il sorriso dei giorni più belli, pur senza ottenere risultati straripanti.

Fabio Aru, negli ultimi mesi capace di chiudere al secondo posto il Sibiu Tour e la Vuelta Burgos, aveva selezionato la Vuelta di Spagna come corsa dell’addio, proprio il Grande Giro di tre settimane che aveva vinto sei anni fa. Oggi le ultime pedalate, in solitaria, durante la cronometro conclusiva di 33,8 km a Santiago de Compostela. Il ciclista italiano si è commosso sul traguardo, quando ha dato la sua ultima girata di catena nell’universo ciclistico che conta. Poi l’accorato abbraccio con la sua gente e il ringraziamento degli organizzatori: “Gracias por todo, campeon“. Di seguito il VIDEO delle ultime pedalate di Fabio Aru nel ciclismo professionistico.

VIDEO FABIO ARU, LE ULTIME PEDALATE E L’ADDIO AL CICLISMO

👋Las últimas pedaladas de @FabioAru1. ¡Gracias por todo, campeón! 🇮🇹 The last race of our 2015 champion, Fabio Aru. Thank you for the show! 🥰@QhubekaAssos #LaVuelta21 pic.twitter.com/JT3qW2CuZI — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2021

Foto: Shutterstock