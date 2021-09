LIVE Italia-Slovenia, Finale Europei volley 2021 in DIRETTA: in palio il titolo, orario e canale tv

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Slovenia, Finale degli Europei di volley 2021 che si svolgerà a Katowice (Polonia) alle 20.30. 11 settembre 2005: da allora l’Italia attende di tornare sul gradino più alto nel Vecchio Continente. Da allora altre due finali perse, con la Serbia nel 2011 e con la Russia nel 2013.

La selezione tricolore è comunque già certa almeno di una medaglia, risultato che mancava dal 2015: chi l’avrebbe mai detto che un gruppo nuovo e così giovane si sarebbe spinto così in là? Gli azzurri, d’altronde, hanno sfoderato una pallavolo meravigliosa, come davvero non si vedeva da anni. Il ct Ferdinando De Giorgi ha saputo in poche settimane creare una grande alchimia di squadra. Un gruppo solido, unito, efficace in tutti i fondamentali, in particolare in quelli di muro e difesa. E’ un’Italia che, anche in ottica futura ed a prescindere dal risultato odierno, non si pone più limiti.

La Slovenia sarà un’avversaria rognosa e da non sottovalutare. Scordiamoci il facile successo per 3-0 maturato qualche giorno fa nel corso della fase a gironi: da allora i balcanici si sono trasformati, anche usufruendo di un buon tabellone (complice l’inattesa eliminazione della Francia contro la Repubblica Ceca), fino a firmare l’impresa più grande del torneo, ovvero eliminare per 3-1 in semifinale la Polonia campione del mondo e padrona di casa. Sulla carta la Slovenia è una compagine completa in tutti i reparti. Gli schiacciatori Tine Urnaut e Klemen Cebulj, pur non più giovanissimi, rappresentano una garanzia, così come l’opposto Toncek Stern, neoacquisto di Piacenza in Superlega. Temibile anche il centrale Jan Kozamernik, volato in Polonia dopo le esperienze a Trento e Milano. Di sicuro il volley sloveno, pur non avendo ancora mai partecipato alle Olimpiadi, è oramai una realtà affermata: si tratta infatti della terza finale nelle ultime quattro edizioni degli Europei, la seconda consecutiva. La speranza è che anche oggi non riescano a sollevare il trofeo, come già avvenuti nei due precedenti.

La Finale degli Europei di volley tra Italia e Slovenia inizierà alle 20.30

